Durabrand – nové PDA vydrží na baterii až jeden rok

Napadlo vás někdy, že na trhu chybí opravdu jednoduché PDA? Pokud ano, nejspíše jste se uzoufali, že nic takového na trhu není. Ať tak či onak, představíme vás zařízení, které snad jednodušší být nemůže.

Jedním takovým produktem je Durabrand. Toto "PDA" je určeno pro masové využití, proto je prodáváno i v supermarketech na stojanech, společně s ostatní elektronikou. Zařízení má velice malé rozměry a tak na místo kapsy, se bude vyjímat spíše jako přívěsek na klíče. Nyní se však podívejme na technické údaje a vlastní popis zařízení.





Durabrand je dodáván zásadně v stříbrné barvě. To již samo o sobě působí jako krok k tomu, aby zařízení vypadalo elegantně. Na svém těle má pouze jediné tlačítko, a to zapínací. Krátkým stiskem se přístroj zapne, dalším stiskem vypne. Z toho můžeme usuzovat, že Durabrand se ovládá pouze skrz dotykový displej.

Displej je semigrafický, jedna část je plně grafická - složená z matice pixelů, druhá část obsahuje alfanumerické znaky a piktogramy pro snadnější orientaci a zobrazení funkcí. Kvůli svým rozměrům v sobě neobsahuje operační systém rozpoznávání znaků, ani plnohodnotnou klávesnici, ale spíše verzi, kterou známe z mobilních telefonů - viz. přiložené obrázky.

Z funkcí můžeme jmenovat diář, adresář, kalkulačku, hodiny, světová pásma, konvertor měn a další. Díky zabudovaným bateriím a černobílému monochromatickému displeji, který má velmi malou spotřebu, není zapotřebí Durabrand každý den dobíjet. Baterie vydrží opravdu dlouho, více jak jeden rok!

Zařízení je v balení dodáváno společně s dotekovým perem, nebo-li stylusem. Dále nalezneme jednoduchý manuál v papírové podobě a šňůrku na krk. To co v balení nenajdeme, je synchronizace s desktopovou aplikací na PC. Durabrand je určen k mobilnímu sběru dat, dá-li se to tak nazvat, a není možné ho zálohovat na PC.



A zajímá vás také cena? Ta je, a teď se pořádně posaďte, úžasných 7 EURo. :-)