Dumpingové ceny SMS z internetu u Email.cz?

Server Email.cz začal nabízet placené odesílání SMS za cenu 80 haléřů za zprávu. Tato cena je výrazně nižší než ceny nabízené ostatními placenými webovými branami , proto nás zajímalo, zda budou konkurenti na tento krok Email.cz reagovat. Podle dostupných informací se ceny u konkurence měnit nebudou, jak uvedl jeden z provozovatelů,Další provozovatel vyjádřil domněnku, že."

Roman Franc z Email.cz tyto úvahy popírá, cenu 80 haléřů za 1 SMS považuje za dlouhodobě udržitelnou, E-mail.cz podle něj v žádném případě nebude cenu služeb zdražovat, spíš bude cena ještě nižší. V telefonickém rozhovoru Roman Franc uvedl, že nízkou cenu umožňuje křížové financování ostatními službami serveru. Uživatele naštěstí ztrátovost některé služby nemusí zajímat, problém by nastal pouze, pokud by přišli o vložený kredit v důsledku krachu nebo zdražení služby.

Podle našich informací zatím nebude odesílání SMS přes bránu u Email.cz podporovat žádný specializovaný program typu Kubik SMS DreamCom nebo SMS GateKeeper. Uvidíme, zda a jak se tento handicap pokusí Email.cz vyřešit; jako východisko se nabízí třeba plug-in do Outlooku. Cenová válka mezi webovými branami každopádně kontrastuje s cenou za odeslání SMS z přístroje phoneBuddy stanovenou na dvě koruny. Nejjednodušším vysvětlením dotovaných SMS by mohla být případná snaha získat co nejvíce klientů a pak službu i se zaregistrovanými uživateli výhodněji prodat.