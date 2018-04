Dumpingové ceny smartphonů v USA. Značkové stojí od 500 korun

Před začátkem veletrhu CES jsme tradičně prošli mnoho amerických prodejen s elektronikou, kde nás samozřejmě nejvíc zajímaly mobily, smartphony a tablety. Z našeho pohledu jsou nejzajímavější ceny přístrojů pro předplacené služby, které jsou mnohem nižší než ceny v Česku, respektive v Evropě. Navíc to nejsou jen obyčejné mobily, ale od loňského roku také výrazně levnější smartphony.

Microsoft se snaží

Začít můžeme pokusem Microsoftu zvrátit doposud podprůměrné výsledky prodejů smartphonů s jeho operačním systémem a vlastně se vůbec výrazněji prosadit na trhu. Microsoft začal tvrdě bojovat proti konkurenci a začal nabízet velmi levné základní produkty. A to i v nových značkových prodejnách. Proti levným notebookům od Googlu (chromebookům) nasadil základní laptopy se svým systémem a podobnou on-line filozofií, jako mají právě konkurenční chromebooky. A cenově jde spíš pod ně. Prostřední model s displejem 13 palců stojí v přepočtu asi 5 000 korun (199 dolarů v akci + daň).

Pro turisty Pokud plánujete cestu do USA a chcete být on-line, můžeme doporučit vyzkoušený předplacený tarif tamního T-Mobile. Funguje na denní bázi, základní cena je 2 dolary za neomezené volání a SMS včetně neomezených dat, ale jen přes EDGE. Za 3 dolary denně získáte navíc 200 MB dat přes 3G a 4G sítě, pak opět neomezeně přes EDGE. Tarif pořídíte v prodejnách T-Mobile na vámi stanovenou dobu, aktivace stojí 15 dolarů. Další dny lze připlácet on-line nebo přes kupóny. Data fungují velmi dobře, samozřejmě tam, kde je signál, což v mnoha oblastech USA prostě neplatí. Případně se karta přihlásí v rámci vnitrostátního roamingu do sítě jiného operátora. Při delší cestě můžete volit měsíční předplacenku, s rozumným množstvím dat (2 GB na 3G a 4G sítích a více), počítejte s 50 a více dolary.

Ještě markantnější je to u tabletů, základní osmipalcový tablet od HP s plnohodnotnými Windows 8.1 stojí v přepočtu 2 500 korun (99 dolarů + daň), na trhu jsou pak za podobné i nižší sumy neznačkové tablety podobných parametrů. Samozřejmě i v USA se prodávají ještě levnější tablety s Androidem, ale Windows 8 je z uživatelského pohledu jiná kategorie. V podstatě s připojenou klávesnicí je to „plnohodnotný“ počítač za 2 500 korun. Oba výrobky HP jsme zakoupili pro redakční test, který přineseme u nás a u kolegů na Technetu.

Stejně agresivně Microsoft postupuje i u smartphonů. Už letitý, ale stále solidní model Lumia 520 prodává on-line za 29 dolarů + daň, což je v přepočtu výborných 700 korun. Novější Lumia 635 stojí 69 dolarů (asi 1 650 korun). Ve svých obchodech navíc začal prodávat mobily s mobilními Windows i od dalších výrobců. Těm se budeme věnovat podrobněji, zamíří i do Česka (více zde).

Nutno dodat, že uvedené ceny smartphonů sice nejsou klasické dotované ceny, prostě uvedenou sumu zaplatíte a telefon je váš - žádné splátky a závazky. Ale fungovat bude jen u vybraného operátora. Je totiž blokovaný.

Americký mobilní trh je z našeho pohledu poněkud specifický. V obchodech v drtivé většině převažují dotované přístroje. V mnoha obchodech mají jen omezený výběr nedotovaných a tudíž neblokovaných mobilů, nebo je v podstatě nemají vůbec. Z toho plyne, že většina mobilů či smartphonů v USA je blokovaných.

Blokované mobily

Blokované jsou i smartphony či telefony pro předplacené služby. Tyto přístroje se prodávají samostatně, nikoliv v sadách, telefonní služby se pro ně kupují zvlášť. Jen je potřeba kvůli blokaci vybrat mobil z nabídky toho operátora, u kterého si pořídíte služby.

Výběr je velmi široký, vedle čtyř celonárodních síťových operátorů fungují na trhu desítky virtuálů a lokálních operátorů. Telefony pro předplacené služby mnoha z nich se pak prodávají v supermarketech i obchodech s elektronikou. Je zde navíc potřeba počítat s tím, že virtuálové na rozdíl od Česka klidně využívají sítě všech síťových operátorů, nikoliv jen jednoho. A pozor, v USA se používají dva standardy, vedle našeho GSM je to i standard CDMA.

Z našeho pohledu neobvyklé jsou i předplacené tarify amerických operátorů. Existují zde samozřejmě i úplně klasické tarify jako u nás (pay as you go), kdy si zákazník předplácí minuty a další služby. Obvyklejší jsou ale měsíční předplacené tarify, v podstatě výhradně neomezené. Základní s neomezeným voláním a SMS stojí od 30 dolarů (asi 700 korun), s daty pak stojí obvykle okolo 50 dolarů (asi 1 150 korun), ale s větším množstvím dat ještě víc.

Ceny tarifů jsou zde tedy vyšší než dnes v Česku, v tarifech to zvýhodňují dotované ceny mobilů, u předplacených karet pak v podstatě také velmi nízké ceny přístrojů. Pokud si tedy zákazník vystačí s jednoduššími telefony. Pro předplacené služby operátoři sice nabízejí i špičkové modely, ale jejich ceny už tak zajímavé nejsou.

Smartphone za 500 korun, s LTE do tisícovky

Nás v obchodech v Nevadě a v Kalifornii zaujaly vedle výše zmíněných nokií třeba nejlevnější smartphony s podporou LTE. Ty u nás nelze koupit pod 3 000 korun, v USA je zákazníci získají už pod 1 000 korun. Třeba u slušného LG Tribute, které ale pracuje krom LTE v CDMA sítích, nikoliv v GSM. Pro GSM sítě stojí podobné peníze ZTE Compel. V praxi základní smartphone s podporou LTE pořídíte skoro u všech operátorů za 70 dolarů (asi 1 650 korun).

Pokud nepotřebujete LTE (což je i v USA pomalu nutnost pro opravdové používání mobilních dat), tak na základní smartphone stačí dnes jen 20 dolarů. Tedy asi 460 korun, za které někteří virtuálové prodávají základní model ZTE Whirl 2. Stejný telefon se v USA prodává pod více jmény, v podstatě si je operátoři pojmenovávají po svém. Jiné základní smartphony s Androidem není problém pořídit v USA do tisícikoruny. Nejlevnější obyčejný mobil (“hloupý“) jsme viděli již za 5 dolarů.

Nutno dodat, že ceny se liší podle obchodů, a to i v rámci jednotlivých řetězců, klidně v jednom městě.