Dům s třemi ložnicemi vymění za iPhone. Není to žert, ale háček to má

Dům na východní straně největšího města amerického státu Michigan je na prodej již dlouhé měsíce. Zájemci se však nehrnou a nemovitost tak opakovaně klesla na ceně. „Můj klient je v zámoří. Řekl mi, že by byl ochoten dům směnit za iPhone 6. Připadá mi, že chce verzi Plus, ale myslím si, že je ochoten jednat,“ uvedl podle portálu myFOXchicago realitní agent Larry Else.

Patrový zděný dům koloniálního stylu postavený v roce 1929 stojící v Laing Street má tři ložnice a dvě koupelny. Z horního podlaží je výhled na město, součástí domu je i samostatně stojící garáž pro dva vozy. Podle odhadu je hodnota domu téměř 49 tisíc dolarů (lehce přes 1 milion korun), naposledy byl prodán v roce 2010 za částku 41 tisíc dolarů (zhruba 880 tisíc korun).

Původní cena, za kterou stávající majitel dům prodával, činila 5 000 dolarů, tedy v přepočtu necelých 108 tisíc korun. Již z toho je patrné, jak někdejší průmyslově velmi aktivní město za posledních pár let sešlo. Avšak ani za tuto částku se pro dům ve značně vylidněném městě kupec nenašel. V poslední době tak prodejní cena klesla na 3 000 dolarů (necelých 65 tisíc korun). I přes tuto značnou slevu majitel předpokládá, že se dům prodat nepodaří. Přispěchal tak s alternativní možností. Dům je ochotný vyměnit za nejnovější a nejlepší technologii od Applu. Tedy například i za 32GB provedení iPadu.

Mnoho chátrajících domů bylo již srovnáno se zemí, z mnoha objektů se po letech staly doslova ruiny. Ne všichni místní však s bouráním domů souhlasí, ač oprava neudržovaných objektů vyžaduje obrovské úsilí a nemalé investice.

Jakkoli je nabídka, díky níž se může třeba fanoušek motorismu stát za opravdu směšnou vstupní investici majitelem objektu ve městě vyhlášeném automobilovým průmyslem, lákavá, je tu jeden malý háček. Nový majitel bude muset uhradit daně a poplatky v celkové výši 6 000 dolarů (téměř 130 tisíc korun).

Podle realitního agenta je možné, že majitel objektu bude ochotný přistoupit i na dohodu. „Mohl by být ochotný vzít možná i něco se systémem Android,“ dodal Else.

I přesto je víceméně pravděpodobné, že se nový majitel nenajde. Else však upozorňuje, že nabídka je časově omezená. Již v příštím roce by totiž dům měla zabavit banka Wayne County. Patrně jej tak postihne stejný osud jako mnoho jiných neobydlených a dlouhodobě chátrajících detroitských budov.

