Důkaz: Sony Ericsson mění fotomodul u K750i

Před časem jsme zveřejnili informaci z ruského serveru Mobile-Review, podle kterého se Sony Ericsson rozhodl na poslední chvíli změnit fotomodul u dlouho očekávaného modelu K750i. Všechny dosud recenzované vzorky totiž používaly CMOS snímač, zatímco nové kusy už mají snímač typu CCD. Sony Ericsson tuto informaci oficiálně nepotvrdil, ale na jednom zahraničním diskusním fóru se objevil další důkaz, který této změně nasvědčuje.

Jde o sérii čtyř fotografií, na kterých je zachycen interiér prodejny mobilních telefonů. Z popisků jednotlivých snímků vyplývá, že první dvojice je zachycena Sony Ericsonem K750i s CCD snímačem a druhá jiným vzorkem stejného modelu se snímačem typu CMOS. Pro lepší porovnání jsme z fotografií vytvořili koláž. Autor snímky bohužel zmenšil, a tak vám je nemůžeme nabídnout v plném rozlišení. Autenticitu snímků zatím také prokázat nemůžeme, ale zkusíme informaci potvrdit na úterní tiskové konferenci Sony Ericssonu.

CCD fotomodul by se měl pochlubit lepším autofocusem a nižší úrovní šumu za zhoršených světelných podmínek. Také dokáže vykreslit více detailů u předmětů vzdálených do pěti metrů. Jiné algoritmy pro zpracování fotografie by měly zajistit sytější barvy, ale na oplátku stoupne spotřeba fotomodulu o 5 - 10 %. Nepatrně se zvýší také doba potřebná pro ukládání fotek. Ukázkové snímky pořízené tímto mobilem najdete v článku: Co umí král fotomobilů Sony Ericsson K750i?