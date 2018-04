Duel Nokií za tisícovku. Je lepší barevný displej, nebo černobílý?

Nokie 1200 a 1208. Na první pohled jsou oba telefony velmi vyrovnané, nabízejí prakticky identickou funkční výbavu a téměř stejně vypadají. Liší se pouze v použitém displeji, ceně a několika dalších maličkostech, které možná ani nepostřehnete, ale pro rozhodování mohou být klíčové.

Zkrátka možná už neplatí tvrzení, že přístroje s černobílým displejem (bráno v kategorii low-endů) mají výrazně delší výdrž baterie než barevní sokové. Nebo už není v módě mít telefon s monochromatickým displejem a barvy jasně vedou. Jak dopadl souboj v nejlevnější třídě mezi stájovými kolegy, z nichž jeden se urputně drží minulosti a druhý je teprve na začátku cesty k dospělosti?

Kapitoly článku:

Vzhled a konstrukce – plast jako plast

V této kategorii si nemají oba zástupci vůbec co závidět. Na první pohled je zřejmé, že patří do té nejnižší cenové skupiny a ani se příliš nesnaží přesvědčit o opaku. Nokia se zatvrzele drží tohoto stylu a radili bychom jí opustit tento konzervativní postoj. Design některé případné zájemce odradí ještě předtím, než se zkusí podívat přístroj takříkajíc pod kapotu.

Pokud bychom měli hodnotit telefony podle dostupných barevných variant, více se nám zalíbila černá varianta Nokie 1200. Ta má světle šedivou čelní stranu a vypadá daleko víc k světu než konkurent.

Na výbornou musíme hodnotit konstrukci obou přístrojů, za celou dobu nevydaly ani hlásku. Po delší době se nám do ruky vrátila Nokia 1208 a vypadá to, že ani časem se nehnul jediný díl. Škoda jen absence bočních tlačítek, které by v případě regulace hlasitosti dosti ulehčily práci. Identické jsou samozřejmě rozměry 102x 44,1x17,5mm a hmotnost 77 gramů.

Klávesnice a ovládání – přibalte si baterku

Možná se může zdát, že tato kategorie dopadne nerozhodně. Opak je však pravdou. Oba dva telefony sice mají klávesnici ze stejného odlitku měkkého plastu a identický je i problém čtyřsměrného kříže. Ten je málo vystouplý nad okolní plochou a jeho stisk není vůbec jistý. Většinou si tak musíte pomoci nehtem, což pohodlnosti ovládání nepřidává.

Důležitý zlom ale přichází u podsvětlení klávesnice, které u Nokie 1200 přichází jakoby z větší dálky a plně neosvětluje jednotlivé popisky na tlačítkách. Pokud máte horší zrak, používání přístroje ve tmě nebude vůbec snadná záležitost.

Jako drobnost v porovnání s podsvětlením působí o něco přehlednější základní menu Nokie 1208, které zobrazuje hned trojici ikonek, mezi nimiž se pohybujete za pomoci čtyřsměrného kříže. Konkurent s číselným označením 1200 nabídne jedinou položku a po stranách displeje tedy zbývá více místa. Větší písmo zkrátka nečekejte. I přes všechny případné námitky, oba telefony nabízejí velmi jednoduché ovládání, které je vhodné pro naprosté začátečníky.

Displej a výdrž baterie – rozhodující bitva?

Dostáváme se ke kategorii, která bude pro většinu zájemců o koupi rozhodující. Dát raději přednost barevnému displeji s podporou 65 tisíc barev nebo se spokojit pouze s monochromatickou variantou? Oba přístroje přitom nabízejí identické rozlišení 96x68 pixelů, které už je v současné době velice nízké i na poli těch nejlevnějších telefonů.

V případě barevného displeje získáte krásná témata, vychutnáte si nejrůznější animace a například v kalendáři se budete daleko lépe orientovat. Nesmíme zapomenout na předinstalované hry, které se zkrátka lépe hrají.

Naopak pokud zvolíte Nokii 1200, dostanete neporovnatelně kontrastnější displej, který se hodí uživatelům s horším zrakem. Výrazně lepší je i čitelnost na přímém slunečním světle. Telefon se zdá být kvůli chybějícím animacím o něco rychlejší než jeho barevný kolega.

Kupodivu ve výdrži baterie není u obou soků natolik velký rozdíl, aby se stal naprosto klíčovým. Ať už si vyberete jakýkoliv z této dvojice telefonů, můžete počítat minimálně s jedním týdnem bez nabíječky. Nokia 1200 má zhruba dva dny náskok, který však může hravě smazat způsob používání přístroje.

Funkční výbava – přes kopírák

Po stránce funkční výbavy jsou na tom oba konkurenti nastejno a tak pouze telegraficky zopakujeme ty nejdůležitější vlastnosti. Telefonní seznam pojme až 200 kontaktů a ke každému lze uložit více čísel. Nechybí podpora MP3 vyzvánění a 4MB vestavěné paměti. SMS editor odpočítává zbývající znaky, podporuje slovník T9 a před odesláním ořezává háčky a čárky. Škoda jen, že SMS zpráv uložíte do přístroje pouze šedesát.

Z organizačních funkcí zmíníme kalendář s jednoduchými upomínkami, jeden opakovaný budík, kalkulačku, převodník „všeho na všechno“, časovač a stopky. Vestavěná svítilna bohatě stačí na drobné úkony ve tmě. Mírně rozdílná je nabídka her a místo barevné variace tetrisu nabízí model 1200 simulaci fotbalu.

Závěr – záleží na vás

Rozhodnutí, jaký z přístrojů si pořídit, záleží hlavně na tom, jestli jsou pro vás barvy natolik důležité, abyste jim obětovali skoro čtyři sta korun – konkrétně zaplatíte zhruba 950 Kč za model Nokii 1200 a 1300Kč za Nokii 1208. Pokud navíc máte problémy se zrakem, doporučujeme jednoznačně Nokii 1200, která má o mnoho kontrastnější a čitelnější displej. Pro Nokii 1208 naopak mluví, že rozdíl ve výdrži baterie není nijak propastný a vždy zhruba týden můžete nechat nabíječku pohozenou v koutě.

Po všech dalších stránkách jsou telefony prakticky identické a přiřknout jednomu z nich první místo je velmi těžké. Přesto se však přikláníme k Nokii 1200 a to především díky ceně, která v této kategorii rozhoduje nejvíce. O drobet více se nám líbil i design modelu 1208.

Levný mobil: s monochromatickým nebo barevným displejem? Zvolili byste v nejlevnější kategorii mobil s monochromatickým nebo barevným displejem?