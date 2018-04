Duel: Nokia 6230 versus Sony Ericsson T610

Sony Ericsson T610 je starší verzí T630. Jejich výbava je téměř stejná, a protože je Sony Ericsson T610 rozšířenější, použili jsme pro náš duel ten. Jeho sok Nokia 6230 je žhavou novinkou od finského výrobce. Tyto telefony mají stejnou cílovou skupinu zákazníků a podobnou výbavu. Mnoho čtenářů se možná v těchto dnech rozhoduje, který z těchto dvou si pořídit. Proto je tady náš duel a oba se utkají tváří v tvář. Trhem odzkoušený a velmi oblíbený T610 proti mladé ambiciózní krásce Nokii 6230.

Vzhled

Někomu se líbí malé a někomu zas velké mobily. Fyzický vzhled se, nejen u mobilního telefonu, nedá objektivně zhodnotit, a tak od soudu na toto téma upustíme. Oba telefony mají protáhlý obdélníkový design se zaoblenými rohy a standardní koncept.V horní části mají umístěný displej, nad ním reproduktor a v dolní části je klávesnice. Nokia je trochu štíhlejší a nepatrně se rozšiřuje okolo displeje. Sony Ericsson má boky podélně prohnuté dovnitř a telefon se dobře drží. Na zadní straně si T610 uchovává svoji symetrii. Čočku digitálního fotoaparátu má umístěnou ve středu, zatímco Nokia ji posunula k pravé straně. S přivřeným okem se dá říct, že jsou si oba trochu podobné. Přesné rozměry jsou u Sony Ericssonu 102x44x19 mm, u Nokie 103x44x20 a i rozdíl v hmotnosti je minimální (95 a 97 gramů).

0:0

Displej

Sony Ericsson má pasivní displej o velikosti 28x35 mm a s rozlišením 128x160 bodů. Nokia má displej aktivní, ale menší. Jeho rozměry jsou 27x27 mm, rozlišení 128x128 bodů. U obou tedy na šířku připadá zhruba stejné množství obrazových bodů a oba dokáží zobrazit 65 000 barev. Zblízka je na nich viditelná drobná mřížka. Displej u Nokie 6230 má větší kontrast, ale Sony Ericsson to kompenzuje lepším grafickým zpracováním menu. Často se objevuje názor, že na přímém slunci je T610 špatně čitelný. Při našem testu na slunci byl mezi oběma minimální rozdíl a nedá se jednoznačně říct, že by byla v tomto hledisku Nokia lepší. Bohužel je s plochou displeje u T610 dost plýtváno. Při psaní SMS a standardní velikosti textu se na Nokii 6230 vejde 5 řádků a na T610 pouze 4. I tak je větší displej lepší než menší a T610 získává, i když těsně, první bod.

1:0

Klávesnice a ovládání

Telefony mají klasické rozložení klávesnice: standardní číselná a 5 funkčních kláves k ovládání. Pro navigaci v telefonu se využívají pětisměrné ovládací prvky. U T610 má podobu malého joysticku a Nokia používá „vyduté“ tlačítko. V obou případech je možné pohybovat se do všech čtyř světových stran a potvrdit volbu stisknutím. Ovládací tlačítko Nokie 6230 je velmi citlivé. Než si na něj zvyknete, bude se vám občas stávat, že místo potvrzení volby poskočíte nahoru nebo dolu. Největší nevýhodu joysticku poznáte ve chvíli, kdy se rozhodnete chránit telefon obalem. Aby bylo možné telefon ovládat, musí být nad joystickem ve slídové části obalu kruhový otvor. Tím do něj proniká velké množství nečistot a telefon se s obalem celkově hůř ovládá.

Na každé straně navigačního tlačítka mají oba telefony dvojici dalších. Nokia ponechává zelené a červené tlačítko pro volání. Sony Ericsson od tohoto rozložení ustoupil a raději vyhradil po jednom tlačítku pro mazání znaků a návrat v menu o úroveň víš. Číselné klávesy má T610 oválné, malé s výraznými rozestupy. Prstem se na ně trefuje lépe než u Nokie 6230, kde jsou slitá v jednu plochu. Levý bok je v obou případech vybaven tlačítky pro regulaci hlasitosti (u Nokie je jedno dvojité) a Sony Ericsson zde má navíc tlačítko vyhrazené pro aktivaci kamery. Telefony se oba vypínají shora. Na pravém boku Sony Ericssonu je ještě jedno tlačítko pro přístup k Wapu. Nokia má tuto funkci schovanou pod číslicí „0“ . Další funkce se bohužel pod čísla Nokie 6230 uložit nedají, T610 má v tomhle navrch.

Posledním důležitý prvek zároveň rozhodne, který telefon si odnese vítězný bod z této disciplíny: rychlost menu. Marná je snaha designerů, když rychlý a citlivý joystick T610 brzdí nepatrné zpoždění menu. Nokie 6230 reaguje na každé pohlazení kláves bleskově. Rozdíl je patrný hlavně ve chvíli, kdy dostane ovládání do krve a telefon začnete ovládat zpaměti. Sony Ericsson vás bude trochu umírňovat i při psaní SMS, a tak získává Nokia 6230 bod a vyrovnáná stav zápasu na 1:1.

1:1

Data

Oba telefony lze velice úspěšně používat i jako modemy pro přenos dat. S počítačem se dají spárovat přes datový kabel, infra port i bluetooth. V tomto směru je jejich výbava perfektní a není jim rozhodně co vytknout. Pokud nebudete chtít data jen synchronizovat, ale připojíte se i k internetu, začne Sony Ericsson T610 trochu pokulhávat. Nokia se po dlouhém váhání konečně rozhodla reagovat na přání trhu a 6230 podporuje GPRS třídu 10 (4+2). Sony Ericsson podporuje pouze třídu 8 (4+1). Při stahování dat žádný rozdíl nepoznáte, ale když budete odesílat poštu, Nokia 6230 s ní bude hotová dřív. Když se rozhodnete připojit přes HSCSD místo GPRS, tak Nokia opět zvítězí. Podporuje HSCSD vyšší třídy a data lze stahovat až rychlostí 43,2 kbps, T610 zvládne jen 28,8 kbps. Investice do budoucnosti je u Nokie podpora EDGE, kterou u nás zatím nelze využít. V okamžiku, kdy se portfolio telefonů s EDGE rozšíří, operátoři nám tuto službu snad nabídnou a rychlost datových přenosů po GSM se několikanásobně zvýší. Rozdílů je jenom pár, ale halíře dělají talíře. Nokia skóruje a ujímá se vedení.

1:2

Paměť

Nároky na paměť nerostou jen u stolních počítačů, ale i u mobilních telefonů. Zejména u těch s integrovaným fotoaparátem nebývá na škodu ani jediný bajt. Pro kontakty nabízí Sony Ericsson 510 paměťových míst, ale Nokia téměř dvojnásobek (1000). Oba telefony mají paměť na přijaté zprávy, kromě SIM karty lze do T610 uložit 66 zpráv a do 6230 se jich vtěsná 150. Celková paměť Nokie 6230 se pohybuje okolo 8,8 MB a telefon si rozumí i s paměťovými kartami MMC. Škoda, že slot je nešťastně umístěný pod baterkou a při jejich výměně se musí udělat kompletní rozborka telefonu. Součástí základního balení je i jedna tato karta s kapacitou 32 MB. Uživatelská paměť Sony Ericssonu má velikost jen 2 MB. Pro běžnou potřebu to samozřejmě stačí, ale větší paměť v kombinaci s MMC kartou je určitě lepší než menší, a tak Nokia zvyšuje náskok.

1:3

Výbava

Nokia 6230 i Sony Ericsson T610 patří k perfektně vybaveným telefonům na trhu. Kromě vlastností, o kterých jsme se již zmínili, oba telefony mají integrované digitální fotoaparáty a podporují multimediální zprávy MMS. Standardní SMS doplňuje i e-mailový klient, kterým můžete vyřizovat poštu odkudkoliv. E-mailový klient Nokie 6230 na rozdíl od T610 nedokáže odeslat fotografii jako přílohu. Pokud chcete tedy fotku dopravit na e-mailovou adresu, musíte u Nokie použít MMS a zaplatíte téměř zbytečně 10 korun. Kvalitně zpracovaný kalendář nechybí ani u jednoho z telefonů, stejně jako polyfonní melodie, skupiny volajících, Wap a Java.

Polyfonní melodie u Nokie mohou mít 24 hlasů, ale Sony Ericsson si poradí dokonce s 32 hlasy. T610 podporuje také herní technologii Mophun, která u nás není příliš rozšířená. Z hlasových funkcí oba nabízí možnost nahrávat hovor, vytáčet čísla hlasem a diktafon. Nokia 6230 má integrované i hlasité handsfree. V autě se příliš použít nedá, protože chytá mnoho hluku z okolí. V kanceláři není problém nechat při hovoru telefon na stole, nebo zapojit do diskuse i kolegu stojícího vedle vás.

Nokia 6230 má navíc integrované FM rádio a dokáže přehrávat MP3, což v kombinaci s paměťovou kartou dělá z Nokie slušný MP3-man. Skladby lze jako lahůdku použít i místo vyzváněcí melodie. Nelze než zvýšit náskok Nokie a udělit jí i další bod.

1:4

Fotografování

Fotoaparáty jsou v obou případech integrované a jejich čočky jsou na zadní straně telefonu. Sklíčko, které čočku chrání, je u Sony Ericssonu hodně zapuštěné a usazuje se k němu prach. Na druhou stranu se trocha prachu dá, narozdíl od škrábanců, snadno setřít. Rozlišení fotoaparátu je u Sony Ericssonu T610 horší než u jeho novějšího kolegy T630, a proto jsme tuto disciplínu vyřadili ze soutěže. Pro ilustraci pár fotografií přidáváme:

Rozlišení fotografie u Nokie je 640 x 480 obrazových bodů, u T610 288 x 352 a novější T630 zvládne také 640 x 480 bodů.

Cena

Běžná cena se u Sony Ericssonu T610 pohybuje okolo 8 tisíc korun, Nokia 6230 je o poznání dražší a koupit se dá za cenu okolo 13 tisíc korun. Tento rozdíl je veliký (možná největší ze všech) a T610 má jasný bod.

2:4

Nokia 6230 se opravdu povedla a dokáže za velké peníze nabídnout téměř vše, co se od telefonu dá očekávat. Dnes úřadujícího šampiona ze stáje Sony Ericsson dokázala poměrně přesvědčivě porazit. Je ale třeba mít na paměti, že T610 není žádnou novinkou a celá řada nových telefonů s logem Sony Ericsson již klepe na dveře. Uvidíme tedy, jak dlouho Nokii 6230 kralování vydrží. Sony Ericsson T610 nás po dnešní prohře rozhodně neopouští a zůstává i nadále jako nejlepší telefon v poměru cena k výkonu.