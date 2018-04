Duel: Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

Sony Ericsson K700 a Nokia 6230 patří mezi ty nejlepší telefony, po kterých v současnosti můžeme toužit. Vybavením i cenou patří do skupiny high-end. Jedná se o telefony určené pro toho, kdo žádá ten nejlépe vybavený přístroj bez ohledu na vysokou pořizovací cenu. Vedle klasických telefonů může náročný uživatel sáhnout také po chytrém telefonu - smartphonu.

Rozdíl mezi oběma skupinami je v softwaru. Smartphone nemá klasický firmware, ale operační systém podobný tomu v počítači (nejčastěji Symbian nebo Micsosoft Smartphone). Výbavu telefonu tak lze rozšiřovat a mnoho užitečných aplikací. Pro většinu uživatelů zatím smartphone představuje zbytečně drahý luxus, protože jeho schopnosti nedokáží a hlavně nepotřebují využít. Zájem o tyto přístroje rychle roste (Symbian - nárůst prodeje o 100 %), ale obě kategorie telefonů nelze mezi sebou přímo porovnávat.

Telefon stojí stejně jako televize s videem

Pořízení high-end mobilního telefonu představuje stále relativně velkou investici. Například cena Nokie 6230 se v současnosti pohybuje okolo 12 000. Za stejnou sumu je možné pořídit například barevný televizor s úhlopříčkou 55 cm a videorekordérem. Sony Ericsson K700 by měl být ještě dražší. Mobilní telefon za takovou cenu by měl svoji úlohu plnit perfektně a samozřejmě co nejdéle. Jeho výběr je proto dobré pečlivě zvážit. Pro toho, kdo se právě rozhoduje mezi Nokií 6230 a Sony Ericssonem K700, jsme připravili dnešní duel.

Pozorným čtenářům jistě neuniklo, že Nokia 6230 se po svém uvedení na trh již jednoho duelu zúčastnila (Duel: Nokia 6230 versus Sony Ericsson T610). Jejím největším konkurentem byl v té době právě Sony Ericsson T610. Nokia tehdy zvítězila, ale jejich souboj zároveň ukázal, že T610 dokáže nabídnout všechny klíčové funkce také a v některých směrech novinku od Nokie i překonává. Pořizovací náklady na oba přístroje jsou přitom u T610 výrazně nižší. V srpnu se na pultech objeví novinka Sony Ericsson K700 odhodlaný Nokii 6230 porazit.

Vzhled obou je vynikající

Provedením patří oba přístroje mezi klasické telefony. To je zároveň jeden z důvodů, proč si budou tolik konkurovat. Jejich vzhled doplňují oblíbené šedostříbrné a chromované prvky, které jsou v podání K700 o stupeň lesklejší. Nokia 6230 navíc kombinuje hnědou a šedobílou.

Barevných variant Nokie můžeme samozřejmě potkat víc, protože její kryty jsou na rozdíl od K700 výměnné. S touto vlastností se často spojuje neduh v podobě vrzání a volnějšího usazení obou krytů. Nokia 6230 má ovšem uchycení krytů vyřešeno perfektně.

Při prvním pohledu na oba telefony zaujme fakt, že většinu plochy zabírá u 6230 klávesnice, zatímco u K700 je to displej. Oba telefony jsou přitom rozděleny téměř stejně, pouze části vyhrazené pro displej a klávesnici mají prohozené. Na zadní straně obou přístrojů dominuje snímač digitálního fotoaparátu. Nokia 6230 ho má zapracovaný velice jednoduše, K700 se jím značně vychloubá..

Celkově působí Nokia 6230 konzervativně a účelově, je trochu štíhlejší a vyšší než K700. Ten zase vytváří industriální a technologický dojem díky zdařilé imitaci oceli. Žádný designový nedostatek u těchto telefonů nenajdete, a proto od soudu na toto téma upustíme. Podle našeho názoru patří Nokia 6230 i Sony Ericsson K700 mezi nejhezčí klasické telefony vůbec.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

0:0

Klávesnice - opět nerozhodně

Klávesnice obou telefonů má standardní rozložení. Nad devíti číselnými tlačítky leží jedno navigační, které z obou stran obklopují dvě funkční klávesy. Číselná tlačítka K700 mají konstantní velikost, zatímco prostřední sloupec čísel zabírá u 6230 dvakrát více místa než ty krajní. Klávesnice Sony Ericssonu K700 se zdá být o něco tužší, na druhou stranu jsou jednotlivá tlačítka vyboulená a dají se lépe odlišit po hmatu.

Pro pohyb v menu slouží u obou telefonů čtyřsměrné navigační prvky, kterými lze zároveň potvrdit volbu stiskem. U Nokie obstarává pohyb vyduté čtvercové tlačítko, K700 zůstává věrný joysticku. Žádný z nich bychom ovšem pro telefon snů nevybrali. U Nokie 6230 se občas stane, že v rychlosti místo volby stisknete některý směr. Tím joystick K700 netrpí, ale při pohybu v menu je až příliš citlivý. Nemá tak dobrou odezvu na stisk a delší vyklonění telefon vyhodnotí jako několikanásobný posun. Občas se proto stává, že cílovou volbu přejedete.

Ve spodní řadě funkčních kláves Nokia tradičně vyhrazuje zelené a červené tlačítko pro ovládání hovorů. Sony Ericsson jim přiřazuje funkce pro návrat v menu a mazání znaků. Na oba ovládací prvky si lze docela dobře zvyknout, ale vzhledem k nedostatkům na obou stranách nelze žádnou klávesnici určit jako jednoznačně lepší.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

0:0

Luxusní displeje

Souboj o displej byl na rozdíl od klávesnice jednoznačnou záležitostí. Oba jsou aktivní, nabízejí 65 tisíc barev. Mají skvělý kontrast a jejich čitelnost na slunci je téměř stejná. Displej Nokie 6230 měří 27x27 mm a na jeden cm2 připadá 2250 bodů. K700 je vybaven displejem podstatně větším a jemnějším – 29x36 mm a 3700 bodů na cm2.

Dvojice displejů vlevo patří Nokii 6230, pravé dva Sony Ericssonu K700. Velikost snímků neodpovídá skutečnosti.

Barevný displej klade značné energetické nároky na baterii a mobilní telefony tento problém řeší přepínáním do úsporného režimu. K700 umožňuje nastavit jeho úplné vypnutí, nebo pouze aktivaci spořiče s digitálními hodinami jako u 6230. Symboly příchozí zprávy a zmeškaného hovoru jsou v takovém případě u K700 mnohem lépe viditelné. Nokia si větší displeje zatím šetří pouze pro symbianové telefony, což je to škoda. Malý displej ji připravil o cenný bod.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

0:1

Menu a ovládání - jako z jedné líhně

Vzhled menu lze u 6230 přepínat mezi maticí 3x3 a klasickým seznamem. Druhý způsob bude vyhovovat uživatelům se slabším zrakem. Menu K700 má podobu matice 4x3 a výrazně lepší grafické zpracování. V úvodní obrazovce se dají pohybem ovládacích prvků do jednotlivých směrů rychle aktivovat některé funkce.

Nokia je má napevno nastavené na kalendář, kontakty, novou SMS a kameru. U K700 si je můžete sami vybrat a několik dalších lze aktivovat i dlouhým stiskem číselných kláves. Nokia tuto možnost vyhrazuje pouze pro aktivaci Wapu u klávesy "0". Pro ten má Sony Ericsson umístěné zvláštní tlačítko na pravém boku a na levém ještě další pro zapnutí fotoaparátu.

Slabinou telefonů od Sony Ericsson byla rychlost menu. Ačkoliv se dá těžko objektivně zhodnotit, reakce K700 se zdá rychlejší než u jeho předchůdců. Nokii 6230 ovšem stále nedostihne.

U telefonů nabitých funkcemi se občas setkáváme s problémem, že menu je příliš složité. Velké množství nastavení a funkcí rozděluje menu na několik vnořených úrovní, ve kterých se dá jen těžko orientovat. Tím klesá využitelnost telefonu. K700 jednotlivé volby třídí na přehledné záložky podobné těm z MS Windows a menu je tak velice přehledné. Tento systém oceňujeme a výrazně pomohl K700 k bodu za ovladatelnost telefonu.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

0:2

Telefonování zvládají oba výborně

Přes všechny nadstandardní funkce je telefonování stále ještě pro mobily klíčové. Oba šampióni si naladí i na americkou síť na frekvenci 1900 MHz, jsou tedy tri-band. Kontakty lze synchronizovat s MS Outlook a strukturovat je. Sony Ericsson přiděluje každému kontaktu až 18 různých záznamů a navíc ještě poznámku. Nokia si vystačí s jedenácti různými údaji. V obou případech se dá připojit i fotografie, která se zobrazí při příchozím hovoru. Na ten může upozornit i skladba ve formátu MP3.

Čísel (nikoliv kontaktů) lze do K700 uložit pouze 510. Nokia disponuje pamětí na celkem 1000 kontaktů a ke každému se dá přiřadit až pět čísel, navíc dokáže naráz přistupovat i do paměti SIM karty. Oba telefony nabízejí vytáčení hlasem a mají integrovaný hlasitý odposlech. Zvuk z reproduktoru K700 je trochu hlubší, u Nokie zní zase plechově.

Hovor se dá také nahrávat, pouze Nokia má záznam omezený na tři minuty. Výhoda přístrojů Sony Ericsson spočívá v lepším uspořádání výpisu hovorů. Stačí jediné stisknutí klávesy a naleznete všechna čísla, se kterými jste byli naposledy v kontaktu. V jednom seznamu se tedy nacházejí volaná, přijatá i zmeškaná čísla a na dalších záložkách je najdete odděleně. Pro tento seznam musíte u Nokie listovat do menu a stisknutím zelené klávesy se dostanete pouze na odchozí hovory.

Oba přístroje podporují také skupiny volajících. Zjistili jsme, že u Sony Ericssonu K700 se dají podle skupin filtrovat hovory také, pouze nastavení je složitější. V editaci profilu najdete možnost akceptovat všechny hovory, žádné nebo pouze seznam. Pokud vyberete seznam, tak se vám nabídne pouze telefonní seznam, ale pod pravou klávesou najdete také možnost skupiny. Pak už stačí vybrat celou skupinu a je možné k ní přiřadit na rozdíl od Nokie i samotné záznamy z jiných skupin.

Přesto Sony Ericsson K700 bod za telefonování nezíská, jeho seznam lze totiž prohledávat pouze podle prvního písmene. Počet kliknutí potřebných k nalezení vybraného čísla, je tedy u něj v průměru mnohem vyšší než u Nokie 6230. Horší hledání v seznamu spolu s menší pamětí staví K700 do pole poražených.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

1:2

Samé dobré zprávy

Nokia 6230 i Sony Ericsson K700 se kromě SMS a MMS dorozumí i přes e-mail. Ten má K700 zpracovaný mnohem lépe, protože umožní odeslat i přijímat přílohy. Nokia 6230 má paměť na 150 doručených zpráv, což je o 50 víc než Sony Ericsson. Oba přístroje podporují i dlouhé SMS. Nokia standardně zobrazuje počet zbývajících znaků, K700 odpočítává až posledních 20 a na překročení limitu vás pro jistotu upozorní ve zvláštním okénku.

S rychlejším psaním pomáhá česká T9, která v obou případech diakritiku neodešle a zprávy mají tedy standardních 160 znaků. Na displeje se při psaní vejde pět řádků textu standardním fontem, který je u 6230 větší a lépe čitelný. Nokia navíc nabízí možnost si font zmenšit a na její displej se pak vejde 8 řádků. Škoda, že K700 nevyužil v tomto případě velký displej o něco lépe.

Telefony umožňují poslat zprávu i celé skupině volajících. Při napsání textu Sony Ericsson K700, na rozdíl od Nokie, nabídne také čísla, na která bylo psáno naposledy. Během psaní zpráv se ovšem projevuje větší rychlost Nokie 6230 a o tu jde především. Protože K700 vás bude přece jen trochu brzdit, bod za psaní patří Nokii 6230.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

2:2

Kdo ovšem vlastní některý jiný model od Sony Ericssonu nebo nepatří zrovna k náruživým pisatelům SMS, trochu menší rychlost mu vadit nebude. Může si tedy klidně vzhledem k lepším funkcím připsat bod ke K700.

Organizační funkce nabízí vše potřebné

U high-end mobilního telefonu musí být organizace času zpracovaná důkladně. Jak si s ní poradili naši soutěžící? V menu Nokie 6230 naleznete ve složce Organizér na prvním místě budík, dále kalendář, úkoly, poznámky, peněženku a synchronizovat. Budík je pouze jeden, ale může se opakovat vybrané dny v týdnu. Jako zvonění lze použít hudební soubory MP3 nebo i rádio, pokud připojíte sluchátka (slouží jako anténa).

K700 má složku Organizér plnější, ale většinou se jedná o aplikace, které má 6230 uložené jinde. Na prvních místech stojí kalendář, úkoly a poznámky. Budík samozřejmě nechybí a vybrat si můžete hned ze dvou. Jeden je standardní a druhý se může opakovat ve vybrané dny stejně jako ten u Nokie. Mezi zvuky, které lze do budíku nastavit, patří také MP3.

Oba kalendáře jsou zpracovány výborně, zobrazují aktuální datum i číslo týdnu. Týdny jsou zobrazeny vodorovně a lze je zobrazit i detailně rozložené po hodinách. Záznamy v kalendáři mají u K700 tvar pouze upomínky a u každé se zadává datum, čas, trvání, předmět a místo. Nokia 6230 vyžaduje volbu jednoho typu záznamu z nabídky (jednání, volat, narozeniny, poznámka a upomínka) a podle této volby se mírně liší i její formát.

Kalendáře mohou mít zapnuté i vypnuté upozornění na upomínku. K700 umožní nastavit den i hodinu, kdy se má upomínka na záznam ozvat, u Nokie je to pouze čas. Oba přístroje poslouží také jako diktafon, ale záznam je u 6230 limitován třemi minutami. Na aplikacích poznámky a úkoly není příliš co vylepšovat. Code memo u K700 poskytuje chráněný prostor, kde lze ukládat všechna možná hesla, PIN a loginy.

Sony Ericsson K700 poslouží lépe jako diktafon a má trochu lepší budík. Je škoda, že Nokia 6230 nedokáže ukládat záznam z diktafónu neomezeně na paměťovou kartu. Vyrovnaný souboj tak K700 strhává ve svůj prospěch.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

2:3

Informační a datové funkce uspokojí i náročné

Záznamy v telefonech se dají samozřejmě také synchronizovat s počítačem. Telefon bez Bluetooth by již dnes nikdo nemohl označit za high-end, a tak lze oba propojit s PC jak přes USB kabel, tak infraport i zmiňovaný Bluetooth.

V menu Bluetooth se u K700 nachází položka Remote control. Díky této funkci by měl K700 dokázat ovládat počítač jako vstupní zařízení (Human Interface Device), řídit prezentaci v PowerPointu nebo pracovat s MediaPlayerem. V kombinaci s headsetem, který je součástí základního balení, tak můžete chodit po bytě a listovat mezi oblíbenými skladbami přímo z telefonu. Ve verzi, kterou jsme měli k dispozici, se ale K700 s počítačem propojit k tomuto účelu nepodařilo.

Pro připojení k internetu se telefony pyšní GPRS třídy 10 (4+2) i vytáčenými daty HSCSD. Nokia 6230 byl zároveň jeden z prvních telefonů, který dokáže přenášet data i prostřednictvím EDGE. Tuto službu ovšem žádný český operátor zatím nenabízí. Oba telefony samozřejmě znají Wap, ale Sony Ericsson K700 zobrazí lépe i internetové stránky. Ačkoliv jeho displej skutečně není pro surfování na internetu ideální, může se hodit.

Datové funkce byly další vyrovnaný a dramatický souboj. Sony Ericsson zvládá zajímavé funkce založené na technologii Bluetooth a nabídne i prohlížeč internetových stránek. Nokia může kontrovat jen EDGE, který ovšem zatím nemůžeme u nás využít. Sony Ericsson proto získává další bod.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

2:4

S žádným z telefonů se nudit nebudete

Zábavním funkcím vévodí mezi mobilními telefony technologie Java a ani jeden z účastníků dnešního duelu vás o možnost stahovat hry a další aplikace nepřipraví. Oba telefony mají integrované FM rádio a kvalita přijmu je u nich téměř stejná. K Sony Ericssonu K700 dostanete v základním balení také stereo sluchátka.

Další zajímavou předností dnešních high-end telefonů je podpora hudebního formátu MP3. Tu zvládají perfektně, ale pro aktivní využívání MP3 musí mít zařízení také dostatečnou paměť. Nokia tento problém řeší paměťovou kartou ve formátu MMC (32 MB v základním balení). Snadno si tak můžete dokoupit další až do kapacity 256 MB, se kterou si bude Nokia ještě rozumět.

Sony Ericsson rozšířil pevnou paměť na 40 MB. Pro pravidelné využívání MP3 taková paměť ovšem nestačí a triumf v zábavných funkcích tak patří Nokii 6230.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

3:4

Kvalita fotoaparátů odpovídá standardu

VGA snímač s rozlišením 640x480 patří do výbavy Nokie 6230 a Sony Ericssonu K700. Oba přístroje nabízejí i možnost natáčet videoklipy a vyměňovat je přes MMS. Sony Ericsson K700 má vedle snímače také LED diodu pro přísvit scény. Funguje samozřejmě jen na krátkou vzdálenost, ale hodit se může i v noci při hledání klíčů.

V K700 se dají fotografie navíc barevně tónovat a opatřovat jim různé rámečky. Klávesami plus a mínus naboku telefonu lze upravovat jas fotografie. Kvalitu snímků můžete porovnat na následujících fotografiích. Dvojice vlevo je vždy pořízená Nokii 6230 a vpravo Sony Ericsonem K700:

Fotografie pořízené Sony Ericssonem K700 jsou viditelně zabarvené do oranžova, ale snímky z Nokie 6230 jsou výrazně přeostřené, postrádají detail. Ve světlých částech jsou navíc přesvětlené a mají kovový nádech. Hloubka ostrosti je u obou snímačů přibližně stejná (velmi malá, ale odpovídá kvalitě současných fotomobilů).

Celkově je kvalita snímků ze Sony Ericssonu K700 o stupeň lepší a spolu s rozšířenými funkcemi fotoaparátu a LED diodou Nokii v této kategorii poráží.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

3:5

Cena zatím není jistá

Nokia 6230 se již prodává za cenu okolo 12 000 Kč. Sony Ericson K700 by měl odstartovat až začátkem srpna a jeho přesná cena zatím není jistá. Podle zástupců výrobce se bude pohybovat okolo 15 000 korun, a tak bude Nokia 6230 na pultech určitě levnější.

Nokia bude trochu překvapivě představovat v high-end třídě ekonomičtější variantu a bod za cenu patří právě jí.

Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

4:5

Soubojem o cenu náš duel končí a novým králem klasických mobilních telefonú se stává Sony Ericsson K700. Kralování Nokii 6230 moc dlouho nevydrželo. Souboj to byl věru vyrovnaný a mnohokrát rozhodovaly až cílové fotografie.

Sony Ericsson si dal od uvedení T610 a upravené verze T630 dlouhou pauzu, ale teď se rozhodl konkurentům pořádně zatopit (Nové Sony Ericssony - P910, Z500i, S710a). Již na 16. července svolal tiskovou konferenci, na které očekáváme oficiální představení dalších modelů. Musíme mít ovšem na paměti, že v oblasti manažerských telefonů věnuje Nokia více energie přístrojům založeným na OS Symbian. Ty ovšem nemůžeme s většinou portfolia Sony Ericsson porovnávat.

O titul nejlepšího telefonu se brzy budou na pultech přetahovat také Motorola E398 (Motorola E398 - multimediální superstar) a Siemens S65 (Siemens S65 - přichází král?). Druhá polovina roku bude tedy velmi zajímavá. Sony Ericsson představí oficiálně nové modely již 15. července a Motorola možná hned 5 dní poté.

Nokia 6230 nebo Sony Ericsson K700? Který z nich je váš favorit?