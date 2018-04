Duel: levní borci - Siemens A55 vs. Sony Ericsson T100

Siemens A55 je novinkou letošního jara, Sony Ericsson T100 se na trhu objevil už na konci minulého roku. Telefony patří do tzv. low-endů, pořídíte je, neblokované a nedotované, do čtyř tisíc korun. Nenajdete v nich pokročilé funkce, ale zato v nich nechybí žádná funkce podstatná pro běžného uživatele. Podívali jsme se na levné novinky blíž a uživatelsky důležité funkce jsme oznámkovali jako ve škole.

Vzhled

Svým charakterem je vzhled mobilů odlišný: Sony Ericsson je hranatý, Siemens oblý. Každému se líbí něco jiného, v této oblasti můžeme mobily hodnotit jen subjektivně. Ale konstatujme: design obou telefonů je dotažený do detailů.

Siemens je sice o pár milimetrů delší, oba mobily ale v porovnání s ostatními přístroji na našem trhu patří mezi malé přístroje. Dobře se nosí v kapse košile i v kapse kalhot. Oba telefony jsou z plastu, v tomto směru nemá žádný z nich výhodu. Siemens je na poklep dutý – je patrné, že u něj můžete měnit kryty. Sony Ericsson je bytelnější, zadní kryt je spojen s baterií a nevrže. Ericsson má navíc i poutko pro pás na krk.

Známka: Siemens A55 – 2, Sony Ericsson T100 – 1.

Klávesnice

Telefony mají malé číselné klávesy, měly by vyhovovat i mužskému palci. Funkční tlačítka Sony Ericssonu můžete lépe tisknout díky hmatatelným výstupkům. Používání funkčních kláves je u obou telefonů snadné, v případě Ericssonu se budete učit jejich ovládání o něco déle.

Tvrdost klávesnice (a tedy síla, jakou musíte vyvinout ke stisknutí tlačítka) a zdvih kláves (jaký pohyb vykoná tlačítko při stisknutí) je znatelně lepší u Siemensu. Ženské prsty budou mít s ovládáním Ericssonu problémy. Klávesy Ericssonu zase ale vydrží jistě déle, neopotřebují se rychle (u Siemensu postupem času začala některá tlačítka při jemnějším stisku vynechávat).

Známka: Siemens A55 – 2, Sony Ericsson T100 – 3.

Ovládání

Telefony se liší funkčními klávesami: Siemens má jednu kolébkovou klávesu pro horizontální pohyb v menu, Ericsson má tuto klávesu rozdělenu ve dvě šipky, navíc u něj chybí kontextové klávesy. Oba principy mají své výhody: u Siemensu musíte levou kontextovou klávesou vstoupit do menu a pak přesunout prst na kolébkovou klávesu, na Ericssonu stačí tisknout bez přesunování prstu jednu ze šipek – poté se odpředu či odzadu pohybujete v hlavním menu. Siemens má zase jednoduší vstup do seznamu kontaktů (kolébková klávesa, směr dolů).

V menu Sony Ericssonu se také můžete pohybovat pomocí postranního posuvného tlačítka. Pokud si na toto ovládání zvyknete, je rychlejší než ovládání pomocí šipek.

První úroveň menu je u Siemensu textová, najednou vidíte tři řádky s animovanými ikonkami. Ericsson má tradiční záložky opět s animovanými ikonkami – hlavní větve menu tedy vidíte najednou.

U obou mobilů funguje volba funkcí číselnou zkratkou (položku menu volíte podle jejího pořadí v menu). Způsob zkrácené volba funkcí je různý: Siemens má levou kontextovou klávesu, na niž si můžete nastavit jakoukoliv položku z menu, v Ericssonu je vlastní menu, které si uživatel sestavuje sám. Může dokonce volit pozici funkce v tomto menu a volit ji poté pomocí číselné zkratky. Výraznou předností Siemensu je možnost velkého písma menu.

Menu Siemensu je výrazně rychlejší. Pokud použijete u Ericssonu číselné zkratky pro průchod menu, musíte mezi volbami dodržovat časové intervaly - telefonu chvíli trvá, než váš příkaz splní.

Velmi často užívanou funkcí je blokování klávesnice: Siemens blokuje podržením jedné klávesy (#), Ericsson podržením C a stisknutím dvojky pod C. Je to zdlouhavější, ale nehrozí nebezpečí bezděčného odblokování.

Známka: Siemens A55 – 1, Sony Ericsson T100 – 3.

Telefonování

Zvuk Siemensu je hlasitější, příjemná je možnost zapnutí hlasitého handsfree, tato funkce Ericssonu chybí. Ericsson má příjemnější ovládání hlasitosti během hovoru – pomocí postranního tlačítka. Rychlejší je také vypnutí mikrofonu (stisknutím C, u Siemensu z kontextového menu).

Oba mobily umějí společnou správu kontaktů v telefonu a na kartě, Siemens umožňuje uložit do telefonu 50 kontaktů, Ericsson o 50 více. U obou mobilů lze k jednomu jménu připojit pouze jedno telefonní číslo. Siemens umožňuje vytvořit čtyři skupiny kontaktů, doprovází je ikonkami, na Ericssonu jsme vytvořili deset skupin, jejich názvy nejsou předdefinované a nedoprovází je ikonka. Pokud Ericsson přijaté či vytočené číslo nezná, nabízí uložení do seznamu, tuto funkci lze vypnout.

V telefonním seznamu vyhledáváte podle prvního písmena, vstup do seznamu je rychlejší u Siemensu. Zobrazení kontaktu je přehlednější u Siemensu. Ke zmeškaným hovorům se u obou mobilů dostanete stiskem jedné klávesy, oba ukazují počet zmeškaných hovorů z jednoho čísla.

Oba přístroje nabízejí rychlé vytáčení podržením číselné klávesy, na Siemensu můžete číslo pro danou klávesu vybrat ze seznamu, na Ericssonu vytáčíte číslo, jehož číselná pozice na kartě odpovídá stisknuté klávese.

Známka: Siemens A55 – 2, Sony Ericsson T100 – 2.

Textovky

Siemens zobrazuje při psaní tři řádky, v horní řádce najdete počet použitých znaků a zpráv (mobil umí dlouhé SMS). Na Ericssonu jsou při psaní čtyři řádky s velkými rozestupy (jsou dobře čitelné, ale vešla by se i řádka pátá). Ericsson neinformuje o počtu napsaných znaků ani zpráv, až 25 znaků před koncem zprávy vyskočí v levém horním rohu displeje odpočítávadlo. Při započetí další zprávy v pořadí informuje velkým nápisem přes celý displej. Funkci dlouhých zpráv lze na Ericssonu vypnout, na Siemensu nikoliv. Při nezdařeném odeslání dvoudílné zprávy na Ericssonu se její druhá část do neodeslaných neuložila.

Oba mobily mají prediktivní slovník T9, Ericsson ovšem umí psát s českou diakritikou, navíc ukazuje, kolik tvarů má pro danou kombinaci písmen k dispozici. Diakritiku "tédevítky" nelze bohužel vypnout. Příjemnou funkcí na Ericssonu je volba, která umožňuje před každým odesláním zprávy volit, zda chce uživatel zprávu o doručení. Tuto funkci lze vypnout.

Pokud z psaní zprávy omylem vystoupíte, nabízí vám Siemens při dalším vstupu do editoru pokračování v předchozí zprávě, Ericsson zprávu uloží do neodeslaných.

Oba mobily umí EMS, vylepšené textovky (vkládání obrázků, zvuků, tučné, podtržené, přeškrtnuté a velké písmo). Oba mobily umožňují hromadné odesílání textovky do skupiny, oba mají pozice pro předpřipravené texty, u obou je hromadné mazání textovek.

Ericsson má v oblasti textovek zajímavé funkce, patří k nim i automatické zamknutí klávesnice po přečtení zprávy. Tyto přednosti ovšem kazí mechanická tuhost klávesnice a ne zcela využitý displej.

Známka: Siemens A55 – 2, Sony Ericsson T100 – 3.

Vyzvánění a profily

Na tomto poli má Siemens výrazně navrch: jeho vyzvánění je polyfonní. Do obou mobilů můžete ukládat vlastní melodie. V profilech Ericssonu nechybí volby filtr hovorů, volby osvětlení, režim odpovědi, přesměrování. Na Siemensu lze navíc zvolit velikost písma. V této oblasti jsou mobily srovnatelné.

Známka: Siemens A55 – 1, Sony Ericsson T100 – 3.

Grafická vylepšení

V obou mobilech si ke kontaktům můžete přiřadit logo, oba mobily mají spořiče displeje. Siemens má však tyto prvky propracovanější, oproti Ericssonu ale neumí zobrazovat čtyři úrovně šedi. V Ericssonu najdete jednoduchý editor obrázků. V recenzích Siemensu a Ericssonu najdete víc obrazků grafických log.

Známka: Siemens A55 – 2, Sony Ericsson T100 – 1.

Doplňkové funkce

Wapový prohlížeč je přehlednější na Siemensu (možnost změny velikosti písma, přehlednější složka oblíbených adres). Budík lze u obou nastavovat na opakované zvonění, u Siemensu navíc na jednotlivé dny. Ericsson má ovšem docela povedené stopky. Výraznou předností Ericssonu je přehledný kalendář s týdenním i měsíční zobrazením, Siemensu zcela chybí. Siemens se umí sám vypínat. Hry jsou u Siemensu doprovázeny zvukem, u Ericssonu nikoliv. Siemens má čtyři hry, tři akční, jednu logickou. V Ericssonu najdete pět her, čtyři logické a jednu akční. Hry na Ericssonu jsou hratelnější a na graficky lepší úrovni.

Známka: Siemens A55 – 3, Sony Ericsson T100 – 1.

Výdrž

Oba telefony mají baterie Li-Ion 650 mAh, oba prokázaly průměrnou výdrž. Ericsson pět dní, Siemens čtyři, oba v nepřetržitém provozu bez vypínání a při testovací zátěži (běžný uživatel si s mobilem asi hraje méně).

Známka: Siemens A55 – 2, Sony Ericsson T100 – 2.

A vítězí...

Oba konkurenti míří do stejné uživatelské skupiny, svým vzhledem upoutají, ale nepůsobí luxusně. Za stylovější a materiálově kvalitnější můžeme označit Ericsson. Siemens A55 a Sony Ericsson T100 jsou funkčně srovnatelné. V konečném počtu Siemens nabízí více funkcí, Ericsson má některé funkce propracovanější, jeho ovládání je ovšem trochu neohrabané. Na oblibě se jistě podepíše i "uživatelský patriotismus", který je u Siemensů přecijen silnější. Na internetu jsme našli Siemens A55 v rozpětí od 3 500 do 4 100 Kč, Ericsson pak v rozpětí od 4 100 do 4 800 Kč. Pokud se budete řídit naší známkou, nejspíš pětistovku ušetříte… Vítězí Siemens A55!

Mobilní telefon Siemens A55 Sony Ericsson T100 Vzhled 2 1 Klávesnice 2 3 Ovládání 1 3 Telefonování 2 2 Textovky 2 3 Vyzvánění a profily 1 3 Grafická vylepšení 2 1 Doplňkové funkce 3 1 Výdrž 2 2 Výsledná známka 1,88 2,11