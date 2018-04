Důchodci: U mobilů chceme jen dva čudlíky, ale nemáme nic

Ve svých 85 letech žije Božena Miková hodně aktivně, denně čte noviny a hraje divadlo, ale s mobily to stejně jako mnoho starších lidí nemá lehké. Ukládat telefonní čísla rovnou do mobilu se jí nechce, i když pro naprostou většinu lidí je to dnes běžná věc. „Přijde mi to zbytečné, všude mám svůj notýsek,“ říká důchodkyně z Prahy.

Na dnešních, stále dokonalejších mobilech jí přijde zbytečné leccos. Pravidlo, že čím novější mobil, tím technologicky náročnější, nevyhovuje mnoha, nejen starším uživatelům, jako je Miková.

Podle gerontoložky Evy Hrabětové to však neznamená, že by se starší lidé mobilů stranili. „Využívat ho určitě chtějí,“ říká. Stále menší displej, klávesy a písma však lidem s horším zrakem a méně obratnými prsty práci nezpříjemňují.

Dvě tlačítka stačí

„Na mobilu mi stačí dvě tlačítka,“ říká 67letá Marie Sýkorová, která s Mikovou bydlí v domově důchodců v pražském Zahradním Městě. Když podrží jedno tlačítko, vytočí jednoho syna, na jiném tlačítku má druhého a oba stačí jen prozvonit. „Zavolají mi zpátky,“ říká paní Sýkorová.

Protože několik redaktorů MF DNES na Vánoce shánělo mobil pro rodiče či prarodiče, půjčila redakce na zkoušku penzistům dva nové modely, které operátoři označili za vhodné pro starší. Jiří Jindřich Hradecký testoval Nokii 3120. Příliš ho však nezaujala. „Tlačítka jsou moc blízko sebe, co mám zmáčknout, abych mohl začít psát zprávu?" dumal nad novým přístrojem. „Zdá se mi složitější na ovládání, musel bych si na něj dlouho zvykat."

Hradeckému vadilo také nejasné rozlišení funkcí některých kláves a způsob pohybu v menu. Nepatří přitom mezi žádné mobilní začátečníky. Ze svého přístroje bez problémů telefonuje i posílá SMS zprávy. Přestože však zkoušel telefon stejné značky, kterou sám vlastní, nebyl s ním příliš spokojený.

Stejně dopadla i Božena Miková. Používá starší Siemens A50. Model A70, který na něj navazuje, jí však nevyhovoval. „Špatně vidím na klávesnici, vadí mi ostré podsvícení," stěžovala si. Když měla Miková vytočit telefonní číslo na svém telefonu, nečinilo jí to žádné problémy.

U nového modelu však udělala dvě chyby – místo devítky zmáčkla křížek a místo osmičky nulu. „A to už mobil používám deset let," řekla vitální důchodkyně, která měsíčně provolá čtyři stovky. I když důchodci neměli v ruce žádné supermoderní zázraky, ale spíš to jednodušší, co je mezi novými mobily k dostání, měli s jejich ovládáním problémy. „Staré mobily nám vyhovují lépe, takové novinky bychom nechtěli," shodli se penzisté.

Kosmické tvary nepomůžou

Hodnocení seniorů tak potvrdilo, že je nové telefony příliš neoslovují. „Současné mobily jsou ke starším uživatelům nepřátelské,“ hodnotí marketingový ředitel Internet Mall Michal Pobežal. To potvrzují i slova špičkové české designérky Dominiky Nell Applové.

„Hledají se zajímavé materiály, všelijaké kosmické tvary, vybírají se tlačítka gumová nebo stříbrná. Přitom se zapomíná, jak se telefon ovládá a k čemu by mohl sloužit,“ uvedla Applová letos v rozhovoru pro MF DNES. Stejný názor má i gerontoložka Hrabětová: „Mobil jednoduchý na obsluhu – právě to by senioři přivítali,“ říká.

Prodejci i sami penzisté se shodují, že ideální telefon pro ně by měl vynikat srozumitelným ovládáním a dobře rozlišitelnými tlačítky. „Důležitý je také velký displej, přehledně napsaný návod a dostatečně hlasitý mikrofon a zvonění,“ připomíná Hrabětová.

Právě tyto vlastnosti mají mnohé starší typy telefonů. Nedají se však už koupit. „Většina se jich dávno nevyrábí,“ říká Alexandra Hroncová z Eurotelu. Hlavním důvodem jsou vyšší náklady na výrobu a nedostatek příslušenství a náhradních dílů.

Majitelé starších přístrojů však často raději investují do výměny baterie, než by si kupovali zcela nový mobil. I přes množství technických vymožeností patří stále k nejprodávanějším nejlevnější typy mobilů.

Výrobci mobilů tak nyní na celém světě řeší problém, že se starším lidem čím dál víc vzdalují. Možnou alternativu nabídl český výrobce Jablotron. Jeho obří telefon však připomíná spíše klasickou pevnou linku a pro nošení v kapse či kabelce se tak příliš nehodí.

V cizině už řešení mají

Zahraniční operátoři už začali nabízet přístroje, které jsou uživatelsky velmi jednoduché a poskytují jen základní funkce. Například v New Yorku můžete koupit přístroj s jediným tlačítkem, po jehož stisknutí se ozve asistent a spojí vás s kýmkoliv potřebujete.

Průzkum, podle něhož třetina lidí používá telefon pouze k volání, mohl inspirovat i Vodafone, vlastníka českého Oskara, který už v deseti zemích zavedl službu Vodafone Simply. Podle operátora jsou telefony nabízené pod touto značkou určeny těm, kdo chtějí mít jen ty nejpotřebnější funkce. Kromě normální klávesnice mají ještě tři speciální tlačítka s jasnými funkcemi: opuštění všech menu, telefonní seznam a přehled zpráv a hovorů.

Vodafone však v Česku službu zatím nenabízí. Třeba ve Velké Británii se Vodafone Simply prodává v předplacené sadě (s dobíjecí kartou) za 80 liber (asi 3500 korun). Mezi zákazníky, kteří stále modernější telefony plně nevyužijí, zdaleka nepatří jen senioři. Nepředběhne technický vývoj během pár let většinu lidí? Operátoři se toho neobávají.

„Jednodušší telefony budou na trhu stále. Víme, že mezi zákazníky nejsou pouze zarytí příznivci žhavých novinek,“ říká mluvčí T-Mobile Kemrová. Problém, jaký telefon dát prarodičům, tak mnozí řeší originálně: věnují svůj starší funkční přístroj a sami si pak zvykají na poslední výkřik techniky.