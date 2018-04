Dubnový YOP je tady!

TÉMA

Jak rozumíme mobilům?

Číst, psát, to umíme ze školy. Kdo nás ale naučí zacházet s mobilem? S funkcemi rostou nároky na uživatele, víte, co všechno dokáže třeba váš mobil? Nepohrdejme manuály, lze je použít chytře. A jak vlastně rozumí mobilům ti nejmladší a ti nejstarší?





RECENZE



Samsung U900 Soul

Bez dotykového displeje to už nepůjde. To si řekli u Samsungu a přemýšleli, jak dotykový displej naroubovat na klasický vysouvací mobil. Konstruktéři se neodvážili použít celý dotykový displej, a tak připravili druhý dotykový displej jako náhražku navigační klávesy.









Další mobily v čísle

LG KF600 Venus

HTC S730 Wings

HTC Touch Cruise

LG KG275

Nokia 1200









Asus EEE PC Surf

Notebooky existují v mnoha velikostech a s různým zaměřením. Asus EEE PC Surf byl připraven pro ty, kteří chtějí maličký notebook. Zvládne základní úkony a práci na internetu. Na rozdíl od podobných přístrojů, kde menší rozměry znamenají vyšší cenu, je tento celkem levný.











Příslušenství, které nemá každý…



Představíme vám kvalitní příslušenství, které rozšíří možnosti vašeho mobilu. Bluetooth reproduktory Parrot Boombox mají velice kvalitní zvuk a hlasitý přednes. Nokia CK-15W je určena pro komfortní telefonování za volantem. Sluchátko Jabra BT3030 můžeme považovat za mobilní šperk a Nokia BH 604 vás zajme. Zajme ve světě hudby.











AUDIO&VIDEO



Elektronické knihy nastupují

Čtečky elektronických knih, takzvané e-booky, se pomalu dostávají mezi čtenáře. Místo těžké papírové bichle budete nosit v kapse lehounké desky, které skrývají stovky románů. Představíme vám také první oficiálně dováženou čtečku Bookeen Cybook-Gen3.









Test MP4 přehrávačů

V názvu testovaných přístrojů je kromě zkratky MP3 také MP4. A co to znamená? Přehrávají hudbu, ale i filmy. Otestovali jsme pět nejzajímavějších přehrávačů, které jsou momentálně na trhu: Verszo Ramos RM 970, Verszo Oppo S5, Creative ZEN, Samsung P2, Sansa View.









HD ready – vysoké rozlišení

Audiovizuální zábava vstupuje do nového věku. Hlavním pojmem této epochy bude vysoce kvalitní video. HD (High Definition čili vysoké rozlišení) se začíná rozmáhat jak v oblasti televizního vysílání, tak filmové distribuce. Co přináší? Především dokonale detailní a ostrý obraz, který překonává DVD či běžné digitální vysílání. A jelikož se HD stává konečně aktuálním také v České republice, zařazujeme do YOPu novou rubriku zaměřenou právě na vysoké rozlišení a vše kolem něj.











NOVÁ MÉDIA

Moleskine – když legenda prodává…

Černé desky, přes ně gumička a ze stránek vykukující látková záložka. Zápisníky značky Moleskine poznáte i na dálku. Jsou jedinečné a čím dál populárnější. Jejich kouzlu se podléhá velice snadno, prostě vás chytnou. A nepustí. Ač staré, jsou z nich dnes také taková „nová média“.











JAVA HRY



XIII 2: Skrytá identita – Agenti, kam se podíváš

Bylo, nebylo… Za dob, kdy se terorismus trestal smrtí a agenti pořádkových sil měli speciální výcvik, aby mohli čelit i několikanásobné přesile, se jedna agentka naštvala na svého kolegu. Přeskočilo jí a dala se na scestí. A jak to dopadlo? Tak to nechal autor hry na vás.









… a recenze dalších Java her a další pravidelné rubriky…

Takhle vybral… Dan Bárta

Číslo uzavřeme tipy na elektroniku, se kterou je spokojený zpěvák Dan Bárta.