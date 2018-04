Duální foťák nedostane každý iPhone

Hliníkové šasi iPhonů 6/6s na zadní straně přerušují jen tenké plastové pruhy, které napomáhají prostupnosti signálu k bezdrátovým modulům. Podle fotek domnělého následovníka současného iPhonu by však tyto proužky měly zmizet, respektive se přesunout na samotný horní a spodní okraj telefonu.

iPhony dávnou nejsou rekordmany v milimetrech v pase, přesto je současný model 6s se svými přibližně 7 milimetry dostatečně štíhlým smartphonem. Sedmička by však měla být ještě o něco tenčí, Apple by toho mohl dosáhnout použitím modernějších OLED panelů, které by podle posledních zpráv mohl dostat právě už příští model.

Připomeňme, že výrobce u telefonů dosud používá výhradně LCD obrazovky. Prostor pro další ztenčování skýtá i absence 3,5mm sluchátkového konektoru, který by měl nahradit ztenčený proprietární konektor Lightning (více zde).

Takto by mohla vypadat záda příštího iPhonu

Redakce serveru Nowhereelse na základě fotografie nevalné kvality zpracovala render, jak by záda iPhonu 7 mohla vypadat. Z něj je patrné, že fotoaparát není duální, kromě objektivu je zde pouze LED blesk. To znamená, že Apple duální fotomodul u „sedmičky“ vůbec nepoužije, a nebo, což je pravděpodobnější, jím vybaví pouze verzi Plus, jak se ostatně uvádí už delší dobu (více zde). V tom případě by uniklý snímek zachycoval základní iPhone 7.

Příští iPhone bude vybaven novou generací čipové sady Apple A10, kterou vyrobí tchajwanský výrobce TSMC. Počítá se s větší operační pamětí, větší baterií a poprvé by mohla být v prodeji 256GB verze telefonu. Šéf firmy Tim Cook nový iPhone předvede letos v září. Příznivci kompaktních telefonů ovšem vzhlíží k blížící se tiskové konferenci, která se uskuteční v pondělí 21. března. Společnost na ní kromě zmenšeného iPadu Pro po téměř tříleté pauze uvede nový čtyřpalcový iPhone (více zde).