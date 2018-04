Dualcor - pořádně nadupaný hybrid

Menší výrobci to mají v konkurenci zaběhnutých značek těžké. Buď se musí snažit zaujmout cenou, nebo zajímavým řešením, které velké výrobce buď nenapadlo, nebo by se jim nevyplatilo. Příkladem je i přístroj Dualcor cPC od nové a zatím neznámé společnosti Dualcor Technologies, která působí na předměstí amerického San Franciska.

Dualcor cPC není zařízení pro amatéry, naopak je to přístroj pro náročné pracovní nasazení. Proto nebudou vadit větší rozměry a ani poměrně vysoká cena. A čím je vlastně tento přístroj zajímavý, že nevadí ani vysoká cena, ani větší rozměry? Je totiž na jednu stranu chytrý mobil s operačním systémem Windows Mobile 5.0 a na druhou počítač s operačním systémem Windows XP Tablet PC. Nic podobného zatím nikdo nenabízí.

Kombinace chytrého mobilu a počítače v kapesním provedení se zdá na první pohled bláznivou. Jenže důvod je především ve výdrži. Pokud je přístroj používán jako počítač (Tablet PC), vydrží na jedno nabití baterií v nejlepším případě jen tři hodiny. Jako chytrý mobil ale vydrží až trojnásobek této doby. Na cestách se tak tento přístroj bude používat především jako chytrý mobil, v případě potřeby jej ale lze rychle přeměnit na počítač. Ten v plnohodnotné podobě nenahradí, ale jako mobilní zařízení se tato kombinace jeví velmi zajímavě. Minimálně v možnosti pracovat s programy pro oba operační systémy na jednom zařízení.

Dualcor cPC má zajímavou výbavu. Přístroj (část Tablet PC) pohání procesor od společnosti Via taktovaný na 1,5 GHz, paměť má kapacitu 1 GB a jedná se o paměť typu DDR2. Tu pak doplňuje další 1 GB flash paměti a procesor Intel PXA pro část chytrého mobilu. O místo pro soubory nebude nouze, v přístroji je integrovaný pevný disk s kapacitou 40 GB. To žádný chytrý mobil zatím nenabízí a díky velikosti většiny zařízení asi hned tak nebude.

Ovládacích prvků je minimum, proč také, když přístroj disponuje rozměrným dotykovým displejem s rozlišením 800 x 480 obrazových bodů. To je sice méně než u notebooků, ale podstatně více než u většiny chytrých mobilů. Z ovládacích prvků zaujmou dvě klávesy které suplují tlačítka na myši.

Novinka zaujme i slušnou paletou konektorů. Připojit lze díky mini VGA konektoru třeba projektor nebo monitor, dále nechybí tři USB porty (typy A i B) a stereofonní konektor na sluchátka. Přístroj podporuje i paměťové karty a to konkrétně typ Compact Flash II. Výrobce neuvádí žádné detaily o integrovaném mobilu, není tedy známo, jaký typ datových přenosů bude novinka podporovat a ani nevíme, jestli bude existovat jen americká verze, nebo i evropská. Telefon by ale v každém případě měl být pro standard GSM.

Dualcor cPC není žádný krasavec, design je přísně účelový. Také se nepředpokládá, že si jej někdo bude kupovat jako multimediální chytrý mobil s nadstandardní výbavou. Byla by to drahá hračka, s předpokládanou cenou cca 1 450 USD (v přepočtu 35 000 Kč) mu může konkurovat jen MDA IV. A také to není hračka do kapsy, kam se tento přístroj asi ani nevejde. Jeho rozměry totiž jsou 163 x 85 x 31 mm.

Dualcor cPC je zajímavé zařízení, které by mohlo určitou, úzkou, skupinu zákazníků zaujmout. Nechme se tedy překvapit, jestli se na trh vůbec dostane, přeci jen, zatím ani nebyl tento přístroj nikde vystaven. Poprvé by se tak mělo stát na lednové výstavě CES v Las Vegas. Ta se koná hned na začátku roku, od 5. do 8. ledna.