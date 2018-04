Microsoft tlačí na výrobce. Chce Windows Phone přilepit k Androidu

Před nedávnem proběhla internetem zpráva, že Microsoft vyjednává s firmou HTC, aby dávala do svých smartphonů s Androidem i systém Windows Phone (více zde). Při startu telefonu by si tedy uživatel mohl vybrat, který systém chce právě používat. Toto řešení by mohlo pomoci nejen skomírajícímu HTC, ale především Microsoftu, který by dostal svůj zatím nepříliš populární systém mezi lidi.

Podle vlivného a dobře informovaného ruského novináře Eldara Murtazina ze serveru Mobile-review.com však Microsoft nevyjednává pouze s HTC. Údajně oslovil i největšího výrobce smartphonů na světě Samsung a ambiciózní čínský Huawei.

Myšlenka Microsoftu je tak pravděpodobně dále než ve stádiu úvah. Microsoft by v tomto případě poskytl svůj jinak licencovaný systém bez jakýchkoliv poplatků. Dokonce by prý poskytl kompenzace za nutné výdaje spojené s vývojem dvousystémového řešení u smartphonů jmenovaných značek.

Samsung je podle všeho myšlence nabídky dvou systémů v jednom zařízení nakloněn. Už totiž připravuje tablet Galaxy Tab 2014 Edition, který uživateli umožní vybrat si mezi Androidem a systémem Windows RT. Nový tablet by měl mít rozměrný dvanáctipalcový displej s vysokým rozlišením.