dTest žaluje O2 za změnu datových tarifů

„Zákazníci nebyli podle dTestu včas informování, což organizace považuje za protiprávní jednání,“ říká její mluvčí Vojtěch Dřevíkovský.

„Vyjednávání s O2 nevedlo k tomu, aby operátor změnil svůj postoj, a proto dTest podává žalobu na zdržení se protiprávní činnosti vůči spotřebitelům,“ uvedl dTest. Organizace žalobu podala dnes k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Zákon o ochraně spotřebitele umožňuje spotřebitelským organizacím podobné žaloby podávat.

O co jde? Na první pohled slovíčkaření, na druhý změna s velmi významnými důsledky pro zákazníky i operátora dTest a v podstatě i Český telekomunikační úřad si myslí, že operátor neinformoval zákazníky dostatečně a že jim nedal možnost při změně podmínek smlouvy od ní odstoupit. Mluvčí ČTÚ Martin Drtina k tomu již 30. 6. uvedl: „Přistoupí-li operátor k úpravě své politiky účtování dat na maloobchodním trhu, jde o jeho obchodní rozhodnutí, na které má právo. V takovém případě však musí splnit všechny zákonem dané podmínky. Operátor musí patřičným způsobem a včas informovat své zákazníky o chystané změně a o jejich právu ve smluvním vztahu bez jakýchkoliv sankcí dál nepokračovat, pokud s touto změnou smluvních podmínek nebudou souhlasit.“ Naopak O2 změny prezentuje jako změnu faktického nastavení služby, nikoliv podstatnou změnu smlouvy. Operátor se k tomu vyjadřuje takto: „Zákon o elektronických komunikacích dává právo zákazníkovi ukončit smlouvu bez sankce při splnění několika podmínek, mimo jiné pouze za podmínky, že úprava nastavení představuje podstatnou změnu smlouvy nebo že tato změna nebyla nařízena rozhodnutím příslušného úřadu. V tomto konkrétním případě není splněna ani jedna z těchto podmínek, protože se jedná pouze o změnu faktického nastavení služby, k jehož udržování se O2 smlouvami nezavázala.“

Mluvčí O2 Lucie Pecháčková slibuje součinnost operátora se soudem: „S organizací dTest jsme se setkali a víme tedy, že se naše názory na věc liší. To, že nemáme stejný pohled, však neznamená, že klameme spotřebitele. Návrh na nařízení předběžného opatření ani žalobu nám zatím soud nezaslal. Jsme připraveni náš výklad vysvětlit v rámci soudního řízení a poskytnout soudu v tomto směru maximální součinnost a všechny potřebné informace.“

Český telekomunikační úřad postup operátora prověřuje. „Zaobíráme se přitom jak otázkou, zda operátor splnil veškeré informační povinnosti, které mu zákon ukládá, tak i otázkou správnosti jeho následného postupu, tedy pokud by informační povinnost nesplnil, zda alespoň umožňuje účastníkům realizovat právo podle § 63 odst. 6 zák. o elektronických komunikacích, anebo jim v tom naopak brání,“ říká mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Operátor podmínky změní k 15. červenci. Zákazníkům s velkou spotřebou dat nabídne možnost automatické obnovy datového limitu, možnost přikoupení dat v rámci jednorázového balíčku, nebo si mohou nastavit jiný vhodnější datový tarif. Před vyčerpáním limitu bude operátor klienty varovat prostřednictvím SMS.

Příkaz od ČTÚ? Operátor argumentuje i tím, že změnu mu v podstatě nařídil regulační úřad, tedy ČTÚ. Konkrétně: „Navíc naše společnost byla nucena vyhovět výzvě ČTÚ na úpravu velkoobchodní nabídky LTE. To nebylo možné bez zrušení nabídky bezplatného čerpání dat omezenou rychlostí. ČTÚ nemůže na jedné straně vyzývat k nápravě a hrozit za nesplnění milionovou sankcí a odnětím frekvencí a na druhé straně tvrdit, že nic takového po O2 nepožadoval. Zákazníkům tedy v tomto případě právo ukončit smlouvy na dobu neurčitou bez smluvní pokuty nepřísluší. Zákaznici mají samozřejmě právo smlouvu ukončit, a pokud nesouhlasí s naúčtováním smluvní pokuty, mohou vyúčtovaní reklamovat a následně se s námitkami proti vyřízení reklamace obrátit na ČTÚ.“ Na to ČTÚ odpověděl v tiskové zprávě: „ČTÚ v žádné výzvě nikdy nepožadoval úplné zablokování datových služeb po vyčerpání základního balíčku dat, ani jiným způsobem takovou povinnost nikdy neuložil.“ Přeloženo, ČTÚ požaduje, aby se pro výpočet velkoobchodní ceny za data, kterou operátor účtuje například virtuálním operátorům, zohledňoval objem všech dat, která zákazníci u operátora využijí. Tedy i nezpoplatněná data po vyčerpání datového balíčku. Což samozřejmě ovlivní výslednou velkoobchodní cenu.

Podle dTestu jde však o podstatnou změnu uzavřené smlouvy. Zákazníci prý měli být informováni, že smlouvu mohou k datu účinnosti změny ukončit, což se nestalo. V žalobě dTest navrhuje, aby soud označil změnu podmínek a ceníku O2 za protiprávní a zakázal mu ji na spotřebitelích uplatňovat. „Soud by tak vlastně vrátil ceník do stavu před 15. červencem. Celá situace by se bývala mohla vyřešit, kdyby operátor informoval své zákazníky o možnosti ukončit smlouvu a nechal odejít bez sankcí ty, kterým se změna nelíbí,“ uvedl právní poradce dTestu Miloš Borovička.

Žaloba nemá přímý vliv na jednotlivé zákazníky a nelze se k ní individuálně přidat. Ale pokud soud rozhodne o protiprávnosti jednání operátora, může to podle dTestu zpochybnit všechny následné změny podmínek a smluv. Pravomocný rozsudek by prý mohl sloužit jako jako podklad pro reklamace a námitkové řízení nebo proti vymáhání pokut, které by po zákazníkovi operátor chtěl za předčasné ukončení smlouvy. „Riziko soudního sporu tak na sebe bereme my. Dopadne-li podle našeho návrhu, může pomoci každému, kdo se změnou nesouhlasil,“ dodal Borovička.

Podobné opatření, jaké chystá O2, zavedl již loni T-Mobile u svých levnějších tarifů. Počet zákazníků, kteří překračují datové limity, není podle operátorů příliš velký a pohybuje se kolem čtyř procent.

Z ceníku O2 - Omezené čerpání dat V ceníku platném do tohoto pátku (15. 7.) řeší O2 omezené čerpání dat ve třetím paragrafu, viz fotografie. Ceník je součástí Všeobecných podmínek. V novém ceníku, platném od 15. 7. tento paragraf už není. Z ceníku O2 - Omezené čerpání dat O2 ve všeobecných podmínkách uvádí pro možné odstoupení od smlouvy bez sankcí toto: Podstatná změna podmínek vedoucí ke zhoršení postavení Pokud O2 jednostranně provede podstatnou změnu smluvních podmínek vedoucí ke zhoršení postavení Účastníka ve smyslu odst. 17.6, je Účastník oprávněn do okamžiku nabytí účinnosti dané změny žádat o zrušení Služby a Služba bude zrušena dnem doručení žádosti O2, resp. dnem použití ČVOP, přičemž Účastníkovi, který má sjednánu Speciální nabídku, nebude účtována sankce za předčasné ukončení Speciální nabídky.

Český telekomunikační úřad si myslí, že poté, co operátoři získali další frekvence v aukci kmitočtů, není nutné čerpání dat zákazníky jakkoliv omezovat. Odhad průměrné spotřeby dat na jednu SIM kartu využívající datové služby byl v loňském roce v Česku 598 MB, ale například ve Finsku ale připadá na každou SIM kartu v průměru desetinásobek spotřebovaných dat.