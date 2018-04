Operátoři se razantně pustili do dTestu. Chce se podle nich jen obohatit

Organizace to odmítá, peníze, které by získala z vypsané aukce, chce využít na úhradu kampaně. Aukce vypsané dTestem se ani jeden z velkých operátorů nezúčastnil. Stejně dopadla loňská iniciativa radnice Brno-Střed. Ta se také snažila poptat u operátorů výhodný tarif pro obyvatele své městské části, ale žádný z operátorů nabídku nepodal.

dTest před časem vyzval uživatele, kteří chtějí volat z mobilu za nižší ceny, aby se u něj zaregistrovali, že se jim pokusí vymoci výhodnější tarif u některého z operátorů včetně virtuálních. Zároveň oslovil všechny operátory s nabídkou na obchodní spolupráci.

„Navržená pravidla spolupráce mají za cíl generovat zisk pro dTest, nikoli veřejně deklarovanou ochranu spotřebitelů. V praxi by uzavření smlouvy s dTestem znamenalo zásah do práv zákazníků, omezení hospodářské soutěže na trhu a dokonce povinnost operátora poskytovat soukromému subjektu čistě osobní údaje a informace o svých klientech,“ řekla ČTK mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová. Podobný názor mají i ostatní operátoři. „V ochraně osobních dat nikdy nebudeme upřednostňovat obchodní zájmy před zájmy svých zákazníků. Z tohoto důvodu jsme navrženou obchodní spolupráci s dTestem striktně odmítli,“ dodala Kuklová.

Podle mluvčí dTestu Vandy Jarošové jde o snahu velkých operátorů poškodit dTest a jeho kampaň. „Vzhledem k tomu, že naše snaha zajistit touto cestou spotřebitelům lepší mobilní služby za méně peněz se u těchto operátorů nesetkává právě s pozitivní reakcí,“ podotkla. dTest podle ní negeneruje žádný zisk a provize od vítězných operátorů má posloužit k úhradě nákladů na kampaň. Případný přebytek peněz chce vložit do dalších aktivit dTestu, například do bezplatné spotřebitelsko-právní poradny, připomínkování důležitých zákonů nebo vydávání publikací.

Tarify navržené dTestem podle mluvčí O2 Lucie Pecháčkové pomíjejí aktuální stav na trhu a popírají i to, co tvrdil sám dTest ve své aktuální mediální kampani. „Koncoví zákazníci v dnešní době chtějí zejména datové služby jako automatickou složku tarifu. Tarify dTestu naopak základní objem dat vůbec neobsahují a mají pouze možnost dokoupení dat. Takováto nabídka by podle našeho názoru odpovídala stavu trhu před mnoha lety,“ dodala. dTest od začátku května, kdy spustil kampaň, zaregistroval na stránkách www.ChciVyhodnejsiTarif.cz přes 100 000 zájemců o levnější volání. Výsledky aukce došlých nabídek od operátorů chce dTest zveřejnit v úterý.