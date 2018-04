DSL v Japonsku: 12 megabitů za sekundu, levné mezinárodní telefonování a digitální televize. Proč to nejde u nás?

Když japonský podnikatel korejského původu Masajoši Son založil v roce 1981 firmu Softbank, zůstával téměř anonymním mužem v pozadí. Přestože Son předtím dovážel do Spojených státu videohry z heren svého otce a za patent kapesního elektronického slovníku získal od firmy Sharp milion dolarů, Softbank se zabýval distribucí software pro PC. V roce 1995 se Softbank objevil na burze, zakladatel Son měl spoustu volného kapitálu a začal investovat do internetu. V mnoha případech pohořel, velmi se však vyplatila investice do portálu Yahoo.

Prosperuje i japonská pobočka Yahoo, podnikatel Son však vyrazil do útoku s novým produktem nazvaným Yahoo BB (BB jako broadband). Od japonského dominantního operátora si pronajímá telefonní linky, pomocí technologie VDSL po nich prohání v rámci měsíčního polatku ve výši 21 dolarů data rychlostí až 12 Mb/s (brzy by měla stoupnout na 26 Mb/s), jako páteřní síť zvolil gigabitový Ethernet.

Rychlý internet není jedinou službou, kterou síť firmy Softbank nabízí. Po síti lze také volat na běžné telefony nebo sledovat filmy v kvalitě DVD.

Rychlejší než ADSL

Klasickou telefonní linku lze za určitých okolností povýšit na rychlou datovou přípojku pomocí technologií z rodiny DSL (Digital Subscriber Line, digitální linka k zákazníkovi; často se též používá zkratka xDSL). Relativně nejobyčejnější je IDSL (ISDN Digital Subscriber Line), kterou podporují některá zařízení pro ISDN. Využívá stejné vedení, hardware i linkové kódování 2B1Q. Přenosová rychlost dosahuje 128 Kb/s (odpovídá kapacitě dvou kanálů B). Nepodporuje signalizační kanál D.

Technologii ADSL začal nabízet již i Český Telecom. Písmenko A značí asymetrii, tato varianta DSL je asymetrická v dosahované přenosové rychlosti. Pokud si běžný uživatel prohlíží webové stránky nebo streamované video, větší část dat směřuje směrem k němu. Na opačnou stranu putují jen požadavky na jednotlivé stránky či na spuštění, zastavení a přetáčení digitálního videa.

Tvůrci ADSL se proto rozhodli přidat kapacitu v dopředném směru (k uživateli) na úkor přenosové kapacity ve zpětném směru. V odborné literatuře bylo počátkem 90. let prezentováno jako ideální médium pro přenos videa na přání, pilotní projekty však zkrachovaly. ADSL ožilo až se stoupajícími nároky uživatelů na rychlost internetového připojení. Přenese až 9 Mb/s směrem k uživateli a až 640 kb/s směrem od něj. Data lze přenášet na vzdálenosti řádu jednotek kilometrů, s délkou vedení klesá dosažitelná rychlost.

Hardware pro ADSL musí vysílat a přijímat signály v rozprostřeném spektru v poměrně širokém rozsahu frekvencí, což klade značné nároky na přijímač. Do telefonního vedení navíc má tendenci vnikat rušení z rozhlasového signálu a podobně.

Koncový uživatel se v praxi nesetkává s technologiemi SDSL a HDSL, které na jednom nebo dvou párech vodičů přenáší data symetricky, rychlostí 1,5 Mb/s nebo 2 Mb/s a realizují tak linku T-1 nebo E-1. V některých hustě osídlených zemích však má smysl VDSL (Very-high-bit rate DSL, DSL s vysokou přenosovou rychlostí). Technologie VDSL je relativně méně standardizována, dokáže však na kratší vzdálenosti přenést data rychlostí pohybující se v řádu až desítek megabitů za sekundu. Maximální vzdálenost se podle rychlosti, které chceme dosáhnout, pohybuje od 300 do 1500 metrů, kratší délka vedení však znamená i méně šumu zvnějšku a přijímač tak může zůstat jednodušší. VDSL existuje v symetrických i asymetrických variantách a může více vyhovovat firemním zákazníkům.

ADSL vyhovuje oblastem s relativně řidším osídlením, jako jsou Spojené státy nebo Kanada. VDSL naopak vzkvétá v hustě osídlené Koreji a Japonsku. V naší zemi by se jistě uplatnily obě technologie. V centrech měst je zakopána spousta optických kabelů, připojování linek VDSL k páteřní síti by neměl být problém.

Kde udělali pánové z Telecomu chybu?

v roce 2000 americká konzultační firma Telcordia zpracovala pro Telecom studii doporučující ADSL. V Americe s ní měli nejvíce zkušeností. Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy však namítá, že charakter výstavby sítě, cenové možnosti a tržní podmínky jsou v USA zcela jiné než v Evropě. Americká síť je většinou vedena po sloupech a má zcela jiné technologické parametry než v Evropě užívaná kabelová vedení. Investiční možnosti amerického domácího uživatele a cena na trhu jsou také odlišné.

V naší zemi by se jistě uživily obě technologie, v centrech měst VDSL a na předměstích ADSL. Český Telecom se však domnívá, že tlak na zavedení VDSL neexistuje, má obavy i z dopadů obyčejného ADSL a bojí se kanibalizace dražších služeb na bázi pronajatých digitálních okruhů. Nebude tedy náhoda, že hned poté, co Telecom zavedl povinné limity na objem přenesených dat po ADSL, se objevily inzeráty nabízející jako výhodné řešení klasické pronajaté digitální okruhy za násobek původní ceny ADSL bez omezení objemu dat.

Různá východiska, podobná hra s ohněm

Softbank zatím na velkorysé nabídce připojení internetu rychlostí 12 Mb/s a telefonování z Tokia do New Yorku za 3 centy tratí a bude velmi zajímavé sledovat, zda zkrachuje, jak mu předpovídají analytici. Český Telecom z dumpingových cen ADSL rozhodně podezírat nemůžeme. Chování Telecomu v případě služeb ADSL však pro něj znamená riziko většího tlaku na zpřístupňování účastnických smyček (local loop unbundling) a zavedení bitstream accessu.