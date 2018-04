Poprvé jsem vyzkoušel lumii s Windows. A zbaběle utekl

Do redakce se nám dostaly dvě nové lumie, a sice modely 950 a 950 XL. První jmenovaný model si půjčil kolega na řádnou recenzi, větší jsem se rozhodl vyzkoušet já. Tedy člověk, který s Windows na mobilu nemá absolutně žádnou zkušenost. Jak vypadají první dojmy ze systému, který je skutečně zcela odlišnou záležitostí od Androidu? Jaký šok vás čeká v případě, že svůj Android vyměníte právě za smartphone s mobilními Windows? A má taková změna vůbec smysl?

První dojem: konečně svěží změna

První věc, která mě napadla po vybalení modelu Lumia 950 XL z krabice, je fakt, že konečně držím v ruce zcela odlišný telefon. Prokousávat se hromadou nachlup stejných androidích telefonů, o kterých zkrátka sem tam nejde napsat nic jiného než „designově se podobá Samsungu/Applu/Sony“, je občas pořádná nuda. Naopak lumia je zkrátka něco úplně nového.

V tomto případě zkrátka nemůžu říci „vypadá jako...“. Respektive můžu – vypadá jako lumia. Microsoft (respektive se základem od Nokie) si razí svůj vlastní design a nesnaží se opičit po žádné jiné značce. Naopak teď díky tomu budu moudřejší a možná si v příští recenzi náhodného androidího modelu všimnu, že si vzal trochu inspirace právě od Microsoftu.

Jakožto nadšence do fotografování se mi zejména líbí fakt, že se Lumia 950 XL nesnaží čočku fotoaparátu schovat někam do rohu zadní strany telefonu, ale naopak ji pořádně vystaví v podobě velkého kruhového výstupku doprostřed horní části zad. Když pořádně, tak pořádně. Koneckonců Lumia 950 XL naprosto skvěle fotí, ale o tom později.

Druhý dojem: kde je moje plocha?

Šok číslo jedna přišel už v momentě, kdy jsem telefon spustil a uviděl domácí plochu. Tedy vlastně neuviděl. Místo ní totiž na mě telefon rozsvítil nabídku Start, stejnou jako znám ze svého notebooku. Marně jsem se snažil mačkat tlačítko zpět v domnění, že se nacházím v menu. Na klasickou poloprázdnou plochu, jak jsem zvyklý z Androidu, jsem zkrátka musel zapomenout.

Na jednu stranu mě to už po chvíli používání donutilo opět ocenit fakt, že Microsoft si razí vlastní cestu a nebere žádné ohledy na to, aby se přiblížil konkurenci. Je to telefon, který je zkrátka svůj a pokud si na něj zvyknete, nebo jste u něj dokonce začali svou zkušenost se smartphony, pak pro vás patrně bude jako z jiné planety systém Android.

Na druhou stranu jsem si však nemohl zvyknout na ono „menu v menu“, tedy ještě abecední seznam aplikací při potažení nabídky Start doleva. Aplikace, které jsem používal, jsem si zvykl zařazovat do rozhraní nabídky Start, takže mi ve výsledku přišlo ono postranní menu vcelku nadbytečné. A když už jsme u těch aplikací, přichází asi ten největší šok.

Třetí dojem: kde jsou moje aplikace?

Moc dobře vím, a častokrát jsem o tom i psal, že mobilní Windows má vcelku omezený výběr aplikací. Že však bude až tak omezený, respektive zcela odlišný od toho, na co jsem zvyklý u Androidu, na to jsem nebyl připravený ani zdaleka.

Za naprostý základ ve svém mobilu považuji jízdní řády, mapy a Messenger klienta. Na Androidu seženete vše snadno, rychle, zdarma. Aplikaci jízdních řádů, která by v sobě kombinovala jak městskou hromadnou dopravu, tak vlaky a byla i zdarma, jsem však v lumii hledal marně. Stejně tomu bylo i v případě nejrozšířenějších map od Googlu. Musel jsem zkrátka vše řešit prostřednictvím internetového prohlížeče a mobilních verzí stránek.

Oblíbený Messenger od Facebooku jsem do telefonu sice dostal, jenže vypadal zcela odlišně, než jak jsem na něj zvyklý z Androidu. Nabídky a seznamy kontaktů byly na jiných místech, na vzhled prostředí aplikace jsem si také musel dlouho zvykat a nad podivným designovým prvkem „vstrčíme kus vedlejší obrazovky na kraj současné“ kroutím hlavu ještě teď. Ano, je to praktické, ale esteticky zcela nepovedené.

Všeobecně mě v aplikačním obchodu šokovalo, že se za aplikace povětšinou platí. Z Androidu jsme zvyklí, že placené aplikace jsou taktéž všudypřítomné, ale vždy se najde relativně funkční alternativní aplikace zdarma. Navíc většina těch skutečně oblíbených, a to včetně her, je zdarma už v základu. Ve Windows sice také jsou, ale už jen kvůli omezenému výběru má člověk pocit, že příliš volné ruce při výběru nemá.

Tomu, že nedostatek aplikací vede Windows do propasti, nahrál v poslední době i fakt, že vývojáři systému zastavili projekt Astoria. Ten měl převádět androidí aplikace tak, aby se daly spustit právě na Windows. Až teď jsem skutečně uvěřil, že s androidími aplikacemi by se názory na tento systém psaly hned lépe.

Zcela upřímně věřím, že lidé, kteří jsou na mobilní Windows dlouhodobě zvyklí, mají sestavený svůj okruh aplikací, který jim k životu stačí. Osoby přecházející ze systému Android však důrazně varuji – Android nás rozmazluje. Hledání vhodných aplikací ve Windows je oproti němu pořádný oříšek.

Čtvrtý dojem: co může, to se rozbije

A teď už ke skutečnému trnu v oku. Nemám problém přiznat, že Android má celou řadu vad. Snadno mu zahltíte paměť, zamrzá, seká se, nespolupracuje. Prakticky každý model, který mi prošel rukama, a to včetně prémiových samsungů, měl v určitou chvíli nějaký systémový neduh. Ať už momentální, nebo trvalý. To, co jsem ovšem zažil s Lumií 950 XL, předčilo i ty nejhorší zkušenosti s konkurencí.

Předně je to očividná nedodělanost samotných Windows 10 v Lumii 950 XL. Například se Microsoft chlubí funkcí Hello, která dovede odemknout telefon duhovkou vašich očí. Skutečnost? Prvních pár dní skutečně telefon na oči reagoval, občas dokonce i přes brýle (povětšinou jsem je ovšem musel nadzvednout), ale pak funkce zamrzla a přestala zcela fungovat. Po zjištění, že navíc nejde vypnout (přepínač v nastavení taktéž nereagoval), zbývalo jen telefon restartovat do továrního nastavení. Jedině tak jsem se zamrzlého Hello zbavil.

A to nebyl jediný problém. Další byla synchronizace fotek na OneDrive. Jelikož používám hned několik počítačů s klasickými Windows, mezi kterými si soubory potřebuji sdílet, přijde OneDrive velice vhod. Vyzkoušel jsem proto nahrát z lumie album z koncertu o asi 30 fotkách do složky na OneDrive. Synchronizovala se však pouze jediná fotka. Zkouším to tedy znovu, opět se na sdílený disk uložila pouze jedna fotka z alba. To už pohár trpělivosti přetekl a sáhl jsem po USB kabelu.

Z absolutně neznámého důvodu mi Windows rovněž při nejrůznějších příležitostech hlásily, že je v telefonu nedostatek volného místa. A to jsem měl celou dobu přes 25 GB prázdných. Hláška se nicméně objevovala opakovaně.

K tomu se postupně začaly přidávat i momenty, kdy jsem měl pocit, že se telefon vybíjí až příliš rychle. Nebo že neměl signál tam, kde jsem normálně s jakýmkoliv jiným androidím telefonem signál měl. Začal jsem vážně uvažovat nad tím, jestli Microsoft neměl nové Lumie ještě chvíli ladit, než je pustil do prodeje. S továrním resetem sice podstatná část problémů zmizela, ale co jsem prožil s telefonem v prvních dnech, bych skutečně nepřál nikomu.

Na druhém testovaném kusu se tolik problémů neobjevilo, kolega však zmiňoval například problémy s fotoaparátem (celou recenzi nových lumií si můžete přečíst zde). Ty se naopak neprojevily u Lumie 950 XL, a dokonce bych zašel až tak daleko, že bych fotoaparát označil na největší lákadlo celého telefonu. Podobně povedené fotky jsem viděl jen u letošních prémiových samsungů a fotit s Lumií 950 XL byla jen radost.

Pátý dojem: honem zpátky k Androidu

Opravdu jsem doufal, že se mi lumie s mobilními Windows zalíbí víc. Těšil jsem se, že moji první zkušenost nebude brzdit fakt, že bych testoval nějaký levnější model, který by měl neduhy třeba v oblasti výkonu nebo kvality obrazovky či fotoaparátu. Lumia 950 XL mě na první pohled skutečně nadchla – skvělý displej, výborný fotoaparát a příslib nové zkušenosti. Ale pak už to byla jen lavina problémů.

Nezbývá mi zkrátka nic jiného, než všem uživatelům androidích telefonů doporučit, aby si mobilní Windows nejdříve pořádně vyzkoušeli, než se pustí do radikální změny. Jistě, pokud vás Android vytáčí nad únosnou mez, horší to být pravděpodobně nemůže. Ale připravte se na to, že celá řada funkcí, kterou jste brali na operačním systému od Googlu jako samozřejmost, nebude k mání.

Já se přiznám na rovinu, že jsem od Windows zcela zbaběle utekl, neboť jsem si nechtěl dál ničit nervy. Šlo by jistě vyzkoušet, jestli se i po továrním restartu znovu objeví všechny výše zmíněné problémy. Ale ruku na srdce, kolik z vás by po podobné zkušenosti neodneslo mobil do servisu nebo nežádalo svoje peníze zpět?

Možná až Microsoft vydá novou generaci špičkových lumií společně s novější verzí vlastního operačního systému, dám mu druhou šanci. Do té doby však budu ještě o něco více potěšenější, že telefony, které se mi dostanou do rukou, mají starý dobrý Android.