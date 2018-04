Druhy ochranných fólií na displej PDA a proč a jak je používat

Mezi vlastníky kapesních počítačů existují 2 základní tábory. Jedni považují nákup ochranné folie na displej za zbytečnost a vyhozené peníze, druzí zase naopak na PDA po nákupu nesáhnou dříve, než nalepí ochrannou fólii.

Proč se tím však vůbec zabývat? PDA není věc, kterou pořídíte řádově za stokoruny, proto by si trochu té ochrany zasloužilo. Řeknete si, že jeho displej je přece navržen pro používání stylusu, takže proč si dělat starosti. Je jasné, že stylusem obrazovku tak snadno nepoškrábete. Ale poškodíte ho třeba smítkem ostrého prachu, které stylusem přitlačíte a vláčíte po displeji. A až za nějakou dobu budete chtít PDA prodat a něco za něj ještě utržit, většina lidí raději sáhne po zachovalém přístroji, než po něčem ošuntělém, co má displej, jako když se na něm krájela zelenina.

Nyní si vysvětlíme, že není fólie jako fólie. Existuje jich hned několik druhů, konkrétně tyto:

1/ Měkké fólie

Cenově se pohybují někde od 60 do 150 korun. Vyznačují se tím, že jsou v ruce před nalepením tvarově nestálé a po nalepení, se při i sebelepší snaze, objeví pod fólií stovky bublin a bublinek, které však do několika dnů zmizí a fólie splyne s displejem. Smítka prachu zachycená pod ní ovšem zůstanou. Stylus po fólii ale hůře klouže, jakoby se lepí k displeji. Poznáme to podle toho, že prostě mlaská, například při dotyku nebo napsání tečky. Většinou je tato fólie po dvou měsících používání tak opotřebovaná a odřená, že nezbývá nic jiného, než ji vyměnit. Upozorňujeme, že gamblerům vydrží ještě méně.

2/ Tvrzené fólie

Vyznačují se tím, že cenová relace se zde pohybuje od 200 do cca 400 korun. Jsou o poznání tlustší a výborně drží tvar. Při nalepování se bubliny téměř nevyskytují a když, tak jdou velice snadno vyhnat ke krajům ven. Stylus po nich pěkně klouže a životnost se pohybuje okolo jednoho roku a více. Někteří výrobci dokonce tvrdí, že takováto fólie je omyvatelná a dá se použít opakovaně, to znamená, že ji můžete aplikovat na vaše další PDA v pořadí. Osobně tento mýtus můžeme vyvrátit, protože po omytí fólie již nikdy tak dokonale nepřilne k displeji, o nedolehlých okrajích a neodstranitelných zaschlých kapkách nemluvě. Prostě umytá, nebude nikdy jako nová.

Důležité upozornění

Nezapomeňte, že na trhu existují fólie matné a lesklé. Zažili jsem několik zklamaných novopečených majitelů PDA, kteří si kupovali fólii hlavně proto, "aby se ten displej tak nelesknul" a ono je to ještě horší, než bez ní. Mezi námi, u displeje, který se leskne tak, že se podle něj můžete klidně ráno oholit, lesklá fólie tuto vlastnost ještě zdůrazní. Ale to je opravdu věc vkusu každého uživatele.

Nalepení fólie

Ono se popravdě nedá doslova mluvit o nalepení, protože žádná fólie, (řeč je ovšem pouze o těch, které jsou určeny pro PDA), neobsahuje tolik lepidla, aby nešla sundat nebo aby po odlepení zůstávalo lepidlo na displeji. Spíše se jedná o trochu lepivější vrstvu a zbytek přilne staticky.

Postup nasazení fólie

1/ Pro tento technologický postup, si vyberte pokud možno bezprašné prostředí. Rozložit se s náčiním na koberci opravdu není vhodné. Poletující všudypřítomný prach naskakuje hlavně na staticky nabitou fólii, těsně po odstranění její ochranné vrstvy. Mnoha uživatelům se nejvíce osvědčila koupelna, kde polétavý prach stáhne pára po koupeli.

2/ Kvalitním hadříkem na brýle vyčistěte displej PDA, nesmí zůstat šmouhy a mikrosmetí. Poté začněte nalepovat fólii, ze které postupně při nalepování sundavejte ochranou vrstvu (to je ta, kterou zahodíte). Přitom dbejte na to, že po pravé straně displeje se nachází posuvná lišta, takže fólie musí být nalepena pokud možno až k pravému okraji. Zachování rovnoběžnosti je věc cviku. Nikdy nesahejte na fólii zespodu, otisky prstů by tam zůstaly navěky.

3/ Po nalepení vezměte kreditní nebo jinou kartu a vyžeňte bublinky směrem ke krajům ven. Některé fólie můžete poškrábat již ostrými hranami kreditní karty, takže opatrnosti není nikdy dost.

POZOR!

Na některých internetových fórech se často setkáte s postupem nalepování pomocí roztoku jarové vody, nanesené na displej. Fólii sice můžete posouvat po tomto roztoku a snáze ji umístit doprostřed. Jenže jar je rozpouštědlo, které nevratně naruší její spodní lepivou vrstvu. Po několika dnech se údajně zbylý vodní roztok vsákne. Navíc riskujete nehodu způsobenou zkratem. Pokud se voda dostane dovnitř PDA a naruší nějaké kontakty, můžete přijít o PDA nenávratně. Každý servisman takovou nehodu pozná, buďte bez obav.

Pokud se rozhodnete přesto fólii aplikovat výše uvedeným způsobem, zde naleznete podrobný návod, jak na to, aniž byste svůj kapesní počítač ohrozili.

Závěrem

Obavy, že ochranná fólie sníží citlivost displeje, jsou zbytečné. Spíše můžeme říci, že různé značky PDA mají odlišně citlivou obrazovku. Pokud patříte k uživatelům, kteří dokáží PDA po celou dobu používání udržet ve stavu „jako nové“, neváhejte a zvolte tu nejkvalitnější folii na trhu. Někdy ani po dvou letech nenese fólie na displeji sebemenší známky opotřebení.