Druhé středeční předvánoční PDA zastaveníčko

Náš tip: Vyhlašte o Vánocích příměří...

Vánoce jsou časem k pozastavení meziplatformních válek

Ano, zkušenosti skutečně velí věřit tomu, že v čase adventním i vánočním utichne těžká palba mezi majiteli Clié a Palmů a dokonce přímo uprostřed největší bitevní vřavy (to jest kolbiště PalmOS versus PocketPC) zavládne na malý čas příměří. Co takhle zkusit aplikace, které si můžete zahrát na všech hlavních platformách? Umím si dokonce představit i vánoční turnaj v hraní nějaké multiplatformní hry mezi iPAQem a Clié, až mi slza ukápla.

Třeba v pondělí jsme recenzovali Lemonade - tu si můžete zahrát na iPAQU, na Visoru, na Clié i na Palmu - nepochlubíte se nám, úspěšní limonádoví byznysmeni, kolik dolarů jste si ve hře "nahrabali"?

Jste vůbec připraveni na Vánoce?

Minule jsme si řekli pár slov o vánočních manažerech, v mezičase se jich objevilo několik nových. Jsou všechny na jedno kopyto - co, komu a za kolik, komu poslat pohlednici a koho odbýt SMSkou...

Tak se třeba objevil program GetReady - PDAsoftnet za něj chce $3,99, no já bych si za ty peníze radši koupil novou fólii na můj ušmudlaný displej a podobné starosti bych svěřil třeba freewarovému HandyShopperu . Stejná firma produkuje i $8 Gift Wrap, ve které si budoucí strýčci Skrblíci mohou vést přehlednou databázi obdržených a koupených dárků a kontrolovat si tak, jestli toho třeba brácha nedostal víc, či jestli mu při výběru mýdla mamince neujela ruka a nemohl ještě nějaký ten pětník ušetřit. I bez tohoto programu bych se obešel...

Ohlasy na předchozí díl

Některé byly drtivé (a cítím se po nich patřičně zdrcen a zahanben), víc ale bylo pozitivních a střídavě jsem po nich chodil po redakci jako páv. Především se všem ještě jednou omlouvám za problémy s přílohou, kterou jsem odstranil až v závěru týdne.

" Já miluju sklo, já jsem si strašně přála těžítko..."

... říkala jedna z hrdinek krásného filmu Pelíšky. Tak jedno moc hezké jsem tuhle viděl u Sony a "strašně" se mi líbilo!

Zkraťte si čekání dobrou hrou

Christmas Rush se jmenuje docela dobrá hra pro PocketPC od Numerical Design. Námět je předem jasný - zachránit Vánoce, doručit dárky dětem. Hra je v 3D stylu a není odbytá, přitom je zadarmo.

Vystrojte si PDA jako stromeček...

Předvánoční atmosféře můžete přizpůsobit i svoje PDAčko a svátečně je vyšňořit třeba pomocí nějakého skinu či tématu. Třeba Christmas Themes za $2 vyzdobí váš PocketPC handheld k nepoznání. Na PalmOS si zase můžete nahrát třeba vánoční téma do SilverScreen - vypadá náramně a ve vánoční koule se změní i vaše ikony!

(Mimochodem, velmi se mi líbí článek na Technetu - do vánočního kabátku se v něm sice obléká PC, ale proč to nezkusit třeba s vaším handheldem?)

Ostatně nebudete v tom sami, protože i samotní...

...výrobci už začali mašlit svoje PDA

Letí mašličky, nejlíp červené, a pro podporu svého tvrzení jsem se podíval na pár stránek významných PDA producentů. Někteří se spokojí s červenou stužkou, jiný se odvážně pustí do jiných barevných kombinací. V mé soukromé soutěži o nejhezčí mašli by to asi vyhrálo Treo, a jestli kupujete handheld kvůli mašlím, tak si nabídku posuďte sami:

A jeden tip na závěr:

Překvapte na Vánoce své blízké netradiční rybou!

Rybu nemusíte každoročně jíst namodro, načerno či jen tak leklou a osmaženou. Svoji rodinu můžete letos příjemně překvapit netypickým pokrmem z ryb, připraveným podle receptu PalmOS kuchařky Kresimira Dekaniče Cookbook fish. Za $8 můžete mít kuchařku rybích pokrmů pro celý rok!

Na shledanou zase za týden

Pá pá!