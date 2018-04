Druhé předvánoční zastaveníčko 2003

Náš softwarový tip - Santa´s List

Od posledního vydání našeho zastaveníčka se objevilo několik zajímavých programů z kategorie vánočních manažerů. My vám dnes představujeme ten zadarmo - jmenuje se Santa´s List a přináší jej pro nás Sarahs WWW (stáhnout je třeba z PalmGearu).

Je trošku jiný než minule uváděné produkty: umožní evidovat u každého jména oblíbenou barvu, hudbu, koníčky apod. a rovněž i přání, tak se vám bude dárek lépe vybírat.

Celý program je ve stylové červeno-zelené grafice.

Love vánoční story - oni dva, prstýnek a Clié

Myslím, že jediné oko nemůže zůstat suché po shlédnutí flashovky, kterou najdete na této adrese. A ačkoliv mne zřejmě milá editorka pomyslně roztrhne za velký obrázek, převyprávím celé story pro ty, kterým se nechce (či nemají možnost) stahovat celou prezentaci. Lze číst jako komiks, důležité je, samozřejmě, správné pořadí.

Trošku předvánočního vzruchu...

... přinesli konečně do svých nabídek velcí výrobci PDA. Není to sice nic moc, ale lepší než uhlí od Mikuláše.

O akcích Dellu jsme vás informovali už v minulém zastaveníčku, stejně jako o obalu zdarma k Zodiacu. Dárkové centrum firmy PalmOne je sice zajímavé (je taky celoroční), popravdě jsme od největšího výrobce PDA čekali mnohem víc. Předvánoční období patří u palmu vždy k nejlukrativnějším obdobím roku, asi se firma domnívá, že se jejich palmy prodají samy.

Pozadu tentokrát nezůstal ani Hewlett-Packard, k svátkům chladný jako lesk jeho modelů. V jeho dárkovém centru na HPshopping nenajdete pro jistotu jediný handheld.

Sony nabízí ke všem modelům obal zdarma a jako vždy zabodovala. Inu, pohybuje se ve sféře spotřební elektroniky již nějaký ten rok a ví, co na zákazníky platí.

A vůbec nejpodivněji se zachovala Toshiba - ta na svém shopu Holiday Gift Ideas nabízí 50% mailový rabat ... na některé produkty Hewlett-Packardu.

Vánoční koledy všech zemí - spojte se!

Alespoň tedy v jednom programu pro handheldy, který se jmenuje Christmas Song a je to zatím jen velmi ranná verze (0.01), je ale zdarma České koledy zde nejsou, můžete je ale autorovi poslat a on je prý do dalších verzí přidá.

Christmas Song najdete zde, a protože je v SuperWabě, můžou stahovat a koledovat majitelé PalmOS i PocketPC handheldů, hallelujáh!

Naše tipy na pár vánočních her zdarma

Moc toho letos tedy zatím nevzniklo (o případných novinkách vás budeme rádi informovat v dalších zastaveníčkách), přesto existuje ke stažení několik her s vánoční atmosférou, vybíráme pro vás jen ty zdarma:

Christmas Tic Tac Toe

Game Energy, freeware,

ke stažení zde.

Vánoční edice logické pecky se stylovými motivy.

Christmas Rush 2.0

Numerical Design Ltd., freeware,

ke stažení zde

Znáte to, je Štědrý den a Santa má pěkný průšvih. Pomůžete mu? Docela zajímavá 3D lítačka, ani se nechce věřit, že je zdarma. Že by vánoční kouzlo?

Snow Baller 1.1

Paul Ellams, freeware

Koulovaná patří rovněž k evergreenům herní freewarové scény pro PalmOS.

Catch The Presents

Paul Ellams, freeware

Proč si nechytit virtuální dárek přímo na displeji?

Všem, kdo nečtou naše PalmaReporty, připomínáme, že si můžete na Astraware stáhnout zdarma jejich hru Tactic, Nabídka platí do 15.12. a jen pro platformu PalmOS.

Nashledanou zase za týden

Než si spolykáte z vašich adventních kalendáříků sedm nezdravých čokolád, bude tu opět vaše zastaveníčko. Užívejte si adventního období, my vám příště poradíme, jak by vám mohly kapesní počítače pomoci s pečením vánočního cukroví, kapra a přípravou vánočních nápojů. Bude už nejvyšší čas!