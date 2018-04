Druhé Apple Watch nejdříve v půli příštího roku, říká analytik

První generace Apple Watch byla sice představena spolu s iPhony řady 6 loni v září, ovšem do prodeje se hodinky dostaly až letos v dubnu.

Pokud se optimističtější odhad analytika společnosti Cowen and Company naplní, přijde druhá edice hodinek na trh s odstupem 14 měsíců. Arcuri však jako reálný termín uvedení udává i závěr roku 2016. Je tedy možné, že na rozdíl od iPhonů nebude Apple své hodinky uvádět v pravidelných ročních intervalech.

Předpokládá také, že Watch 2 budou mít štíhlejší pouzdro. Applu sice čelní příčky v honbě za milimetry nepatří a na trhu najdeme řadu tenčích smartphonů, než jsou letošní iPhony, přesto je štíhlý profil produktů pro firmu podstatný.

Dokazuje to případ iPhonů 6s, u kterých kvůli silnějšímu šasi a displeji neváhali pro zachování štíhlosti použít baterii s menší kapacitou. To se však podle testů serveru PhoneArena na výdrži negativně nepromítlo (více zde).

Nižší tloušťky příštích hodinek by Apple mohl dosáhnout použitím tenčího displeje. Před časem se spekulovalo, že by značka mohla od LG a Samsungu odebírat panely typu P-OLED, jež jsou tenčí, než OLED kryté safírovým sklem u současného typu.

Jisté je nasazení modernějšího hardwaru, který zajistí ještě svižnější odezvu uživatelského rozhraní hodinek. Rychlejší tak budou přechody mezi obrazovkami, spouštění aplikací a vlastně libovolný jiný úkon.

Spekuluje se také nad použitím větší baterie, jelikož výdrž nepatří mezi silné stránky prvních Watch. Přijít by mohla kamerka pro telefonování přes aplikaci FaceTime, zcela nový wi-fi modul by pak měl zlepšit datové funkce i bez spárovaného iPhonu.

V Cowen and Company předpokládají, že Apple do konce roku prodá 18 milionů svých hodinek. To je sice trochu méně, než analytici predikovali před jejich uvedením, ale první reálné výsledky jasně ukázaly, že stále ještě trochu ospalý segment chytrých hodinek Watch doslova rozpumpovaly.

Příští rok by se pak celkový odbyt mohl vyšplhat na číslo okolo 45 milionů, to je však zatím hrubý odhad a jeho další zpřesnění přinesou právě reálné výsledky za rok letošní.