Druhá vlna připlula. Recenze Samsung S8530 Wave II

Samsung, jako jeden z mála výrobců mobilních telefonů, připravil vlastní operační systém Bada. Debut si odbyl v modelu S8500 Wave, který si získal za krátkou dobu značnou popularitu. Podle Samsungu by si mobily postavené na platformě Bada měly ještě letos najít pět milionů zákazníků.

To je velmi slušný výsledek. Bada vděčí za skvělé prodejní výsledky jedinému modelu Wave, který se začal prodávat v červnu. Samsung S8500 Wave nabídl za příznivou cenu bohatou výbavu.

Katalog mobilů:



První generace Samsungu Wave v Katalogu mobilů. Uprostřed model Wave 575, vpravo Wave 723.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Nástupce jednoho z nejprodávanějších smartphonů, který pracuje na novém operačním systému Bada.

Další Samsungy s Badou se teprve začínají prodávat. Výrobce nabízí nový operační systém v šesti modelech včetně původního Wavu. Modely Wave 525, Wave 533, Wave 575 a Wave 723 cenou i výbavou patří pod top model Wave. Trochu překvapivě dostal po půl roce nástupce s prostým označením Wave II (typové označení S8530). To je ve světě mobilních telefonů nezvykle krátká doba.

Za rychlým uvedením nástupce, který se příliš neliší od původního modelu, pravděpodobně může nedostatek ceněných Super AMOLED displejů. Wave II dostal displej vyrobený jinou technologií. Jinak toho nástupce mnoho nového nepřináší. Je například vybaven novou verzí operačního systému Bada 1.2, která má několik drobných vylepšení.

Vzhled – elegán každým coulem

Co se designu týče, nový Wave II se od svého předchůdce příliš neliší. Základní rysy zůstaly zachovány, změnou jsou pouze kosmetické. Vedle větších rozměrů je hlavním poznávacím znamením jiný design ústředního tlačítka umístěného pod displejem. Tlačítko ve tvaru kosočtverce nahradil elegantní zaoblený ovladač. Změnou prošel i design tlačítek pro přijetí a ukončení hovoru.

Záda nového Wavu se od původního Samsungu prakticky neliší. Kryt čočky fotoaparátu má opět tvar kosočtverce. Stejně tak dioda blesku. Celá záda a boky telefonu jsou kovové. Kovový je i kryt baterie, který je jištěn pojistkou. Spodní a horní část telefonu je plastová a vyvedená v černé barvě. Kovové části telefonu mají efektní hnědošedou barevnou úpravu. Telefon bude prozatím nabízen v jediném provedení nazvaném Ebony Grey.

Design telefonu je velmi elegantní, je to jeden z nejhezčích smartphonů na trhu. Ocenit musíme perfektní zpracovaní. Vše je dokonale slícované, nic nevrže. Jak už bylo napsáno, nový Wave je větší než předchůdce. Na výšku narostl o šest milimetrů, na šířku o čtyři a tloušťka je potom větší o 0,9 milimetru. Rozměry Wavu II tedy jsou 124 × 60 × 11,8 milimetru. Narostla také hmotnost, a to o docela výrazných 19 gramů. Hmotnost Samsungu Wave II je 137 gramů.

Displej – jiný a větší

Za nárůstem rozměrů Wavu II se skrývá nový displej. Úhlopříčka se zvětšila z 3,3 palce na 3,7 palce. Změna je to vítaná, jelikož původní Wave měl jeden z nejmenších displejů mezi špičkovými smartphony. Zůstalo zachováno rozlišení 480 × 800 obrazových bodů, stejně jako 16,7 milionu zobrazitelných barev.

Zásadní změnou je ale jiný typ displeje Wavu II, než měl původní model. Ceněný Super AMOLED nahradil displej Super Clear. Za změnou displeje stojí pravděpodobně nedostatečné výrobní kapacity, jelikož i nový smartphone Nexus S, který pro Google vyrábí právě Samsung, se bude se Super AMOLED displejem prodávat pouze na vybraných trzích.

Ať už byly důvody pro změnu displeje jakékoliv, je zřejmé, že Super Clear displej nestačí na původní Super AMOLED displej v mnoha ohledech. Displej původního Wavu nabízí o poznání živější barvy a věrnější podaní černé barvy. Nový displej také není dobře čitelný při pohledu z většího úhlu. Ale nový Super Clear displej není vůbec špatný. Nabízí perfektní zobrazení a přes větší rozměry je jeho rastr velmi jemný.

Když v současném počasí vysvitlo na chvíli sluníčko, ocenili jsme vcelku dobou čitelnost displeje na přímém slunečním světle. Bohužel, opět chybí senzor, který by automaticky reguloval jas displeje. Kapacitní dotykový displej kryje sklíčko odolné proti poškrábání.

Baterie – velmi dobrá výdrž

Nový Wave používá baterii se stejnou kapacitou 1500 mAh jako předchozí model. Výrobce udává i o něco větší papírovou výdrž. Podle Samsungu by tak smartphone s Badou měl vydržet na příjmu v sítích GSM až 620 hodin. Původní Wave má ve specifikaci pouze 600 hodin. Výdrž v pohotovostním stavu je v 3G sítích uváděna stejná: 550 hodin.





Naopak hovorový čas se nepatrně zhoršil. V sítích GSM vydrží druhá vlna 13,8 hodiny (předchozí Wave 15 hodin) a v sítích 3G 6,8 hodiny (předchůdce sedm hodin). V našem testu vydržela novinka od Samsungu v provozu prakticky stejnou dobu jako původní Wave.

Při intenzivním používání je třeba telefon nabíjet po necelých dvou dnech. Když se Wave II používá méně intenzivně, vydrží čtyři až pět dní. Výdrž nového smartphonu se značkou Samsung je oproti některým konkurentům tedy nadprůměrná.

Systém – několik drobných vylepšení

Nový Samsung Wave II má jako první novou verzi operačního systému Bada 1.2, která přináší několik drobných vylepšení. Aktualizaci firmwaru je nyní možné provádět over-the-air bez nutnosti mít telefon připojený k počítači. Změnou prošel vyhledávač, který se spouští dvojstiskem ústředního tlačítka. Nyní slouží pouze pro prohlížení obsahu telefonu a ne internetu. Dynamické vyhledávání dokáže najít například slovo v elektronické poště, nebo název písničky. Vyhledávání lze vymezit podle data.

Změnou neprošel multitasking. O plnohodnotný multitasking se opět nejedná, aplikace se po přepnutí znovu spustí od začátku. Nelze se tak vracet do otevřené aplikace tam, kde jsme přestali. Telefon tak dokáže pracovat pouze s jednou aplikací. Výjimkou jsou vestavěné funkce telefonu. Těch může být spuštěno několik najednou a správce aplikací umožňuje přepínání a vypínání běžících aplikací. Běžící aplikace lze vypnout všechny najednou.





O svižnou odezvu telefonu se stará opět procesor ARM Cortex A8 taktovaný na frekvenci 1 GHz. Odezva telefonu je příkladná, nic se nezadrhává a vše funguje naprosto plynule bez jakýchkoliv zaškobrtnutí. Vestavěná paměť telefonu se oproti předchůdci nezměnila a opět má kapacitu 2 GB. Pro vlastní soubory je však dispozici přibližně 400 MB, pro zprávy MMS a e-maily 550 MB a pro aplikace, hry a další stažené položky potom 460 MB. Zbylou vestavěnou paměť využívá systém telefonu.

Stahovat aplikace lze přímo v telefonu, přičemž jejich nabídka je přehledně roztříděna. Nastavit můžeme aktualizaci stažených aplikací pouze přes wi-fi. Nabídka aplikací pro operační systém Bada se sice stále rozrůstá, jejich menší počet je však stále Achillovou patou této platformy.

Stále však nefunguje český obchod pro nákup placených aplikací. Vystačit si musíme s těmi zdarma. Aplikace lze do telefonu instalovat pouze přímo z oficiálního obchodu. A to buď přímo do vestavěné paměti telefonu, nebo na paměťovou kartu. Součástí nové verze operačního systému Bada jsou také push notifikace. Telefon podporuje i Javu a flashové aplikace.

Ovládání – vše při starém

Co se týče ovládání, bude majitel původního Wavu jako doma (recenzi původní Samsungu Wave najdete zde). Nic s příchodem nové verze operačního systému se nezměnilo. Na úvodní několikastránkový displej je opět možné ukládat různé widgety. Další widgety lze stáhnout z obchodu s aplikacemi. Tapeta je opět panoramatická, při procházení po jednotlivých stránkách se tedy zobrazení tapety mění.

Změnou neprošlo ani hlavní menu využívající rozhraní Touchwiz 3.0. To je opět několikastránkové. Jednotlivé stránky přibývají podle počtu stažených aplikací. Položky v menu lze snadno přearanžovat. V dolní části displeje se opět nacházejí ikony nejpoužívanějších funkcí, což je klávesnice pro vytáčení, telefonní seznam a textové zprávy. Tyto funkce jsou dostupné i přímo z pohotovostního stavu.

Zásadní inovací nového operačního systému Bada 1.2 je možnost psaní na virtuální QWERTY klávesnici s pomocí technologie Trace T9. To je obdoba systému Swype, známého například ze smartphonů s operačním systémem Android. Trace T9 výrazně usnadňuje psaní. Chce to ale trochu tréninku.

Při psaní s Trace T9 není nutné vyťukávat jednotlivá písmena, ale stačí po klávesnici přejíždět z písmena na písmeno, které slovo obsahuje. Trace T9 vám v liště nabídne možné tvary požadovaného slova a jeho potenciální dokončení. Toto vylepšení velmi vítáme, je to jeden z nejlepších způsobů, jak rychle a přesně psát na virtuálních klávesnicích. Trace T9 ale nefunguje úplně ve všech aplikacích.

Hardwarových ovladačů má Samsung Wave II minimum (jako každý moderní dotykový smartphone). Tlačítek umístěných pod displejem jsme si už všimli při popisu designu. Pro doplnění uvádíme, že na levém boku se nachází dvousměrné tlačítko pro regulaci hlasitosti a na pravém boku je vedle spouště fotoaparátu také tlačítko pro uzamknutí displeje. Po odemčení telefonu se displej odemyká klasickým přejetím prstu.

V nabídce telefonu je díky pohybovému senzoru i možnost ovládat přístroj gesty. Stačí například na úvodní obrazovce poklepat na displej a spustí se přednastavená aplikace. Pokud chcete rychle ztlumit vyzvánění, stačí telefon otočit čelem ke stolu. Naopak položení zády ke stolu aktivuje hlasitý odposlech. Při prohlížení fotografií lze telefon naklonit na bok, a snímky se automaticky posouvají. Automatická změna vertikálního zobrazení na horizontální je samozřejmostí.

Vzhled uživatelského prostředí si lze upravit ke svému obrazu. Testovaný telefon nabízí grafická témata. U nového telefonu je v nabídce pouze jedno téma, další však můžeme stáhnout z obchodu s aplikacemi. Grafická témata umožňují kompletní změnu vzhledu menu, včetně změny jednotlivých ikonek. Samsung Wave II také umožňuje zvolit jeden ze tří typů písma, které se v menu zobrazí.

Testovaný Samsung nabízí možnost uzamčení na heslo. Další bezpečnostní funkcí je Mobilní stopař, který po registraci na webu umožňuje na dálku telefon zablokovat a sledovat, kde se ukradený mobil nachází. Wave II disponuje i funkcí, která odešle číslo nově vložené SIM do ukradeného telefonu.

Telefonování a zprávy – žádná změna

Co se týče telefonování a posílání zpráv, neproběhla u nové verze Bady žádná změna. Telefon nabízí přehledný telefonní seznam, ve kterém lze vyhledávat buď přímým zadáním jména, nebo postupným listováním. Paměť telefonního seznamu je omezena volnou sdílenou pamětí. Ke kontaktu můžeme přidávat vyčerpávající množství informací včetně vlastního vyzvánění a specifického obrázku. K jednotlivým kontaktům ale nelze přiřadit vlastní upozornění na došlou zprávu.

Chytře je vymyšleno vytáčení a odesílaní zpráv přímo z telefonního seznamu. Stačí přejet po kontaktu prstem vpravo a telefon začne volat, přejetím prstem vlevo slouží pro odeslání zpráv. Stejný způsob rychlé volby lze použít ve složce textových zpráv.

Samsung Wave II podporuje všechna čtyři pásma GSM a dovoláme se i v sítích třetí generace. Jelikož je telefon vybaven druhým fotoaparátem, můžeme v sítích třetí generace využít videohovory. Testovaný Samsung nabízí takzvané chytré vytáčení. Při vytáčení čísla telefon chytře nabízí všechny kontakty se zadanou sekvencí čísel.

Wave II je vybaven proximity senzorem, a tak se displej vypne při přiložení telefonu k uchu. Nehrozí tak nechtěné stisknutí položek na dotykovém displeji. U prvního Wave jsme nebyli spokojeni s dostatečnou hlasitostí hlasitého odposlechu. Bohužel i nový Wave by mohl nabízet větší hlasitost při hlasitém odposlechu. Funkce Falešný hovor předstírající fiktivní příchozí hovor se může hodit v případě ohrožení.

I při psaní zpráv se nic nezměnilo. Tedy až na již vzpomínaný nový způsob psaní Trace T9, který i ve zobrazení na výšku nabízí pohodlné psaní. K dispozici je i velká virtuální QWERTY klávesnice ve zobrazení na šířku. Komfort zadávání znaků je opravdu na vysoké úrovni.

Paměť na textové zprávy má kapacitu 1300 MB, zprávy můžeme mazat podle jednotlivých složek. Samozřejmostí jsou doručenky. Nevyžádané zprávy lze blokovat podle čísla, nebo podle vybraných slov. Stejně jako většina nových Samsungů má i Wave II funkci umožňující odeslat SOS zprávu. Tu lze v případě ohrožení nenápadně odeslat na předem zadaná čísla.

Součástí je propracovaný e-mailový klient, u kterého lze využít i Exchange účet. Telefon nabízí pro rychlé nastavení přednastavené účty pro Gmail, Yahoo! Mail nebo Hotmail. Stačí zadat jméno a heslo. Samozřejmostí je možnost nastavení jiného POP3 a IMAP4 účtu, e-mailový klient podporuje protokol SSL.

Přijaté e-maily mohou mít velikost až 10 MB. Stahují se pouze hlavičky, stažení celého většího e-mailu je nutné potvrdit. Můžeme přeposílat soubory, zahrnovat zprávu od odpovědi nebo vyžadovat zprávu o přečtení. K dispozici je i možnost přidávat vlastní vizitku nebo podpis. Opět je možné využít blokování nechtěné pošty. Ve výbavě najdeme i IM klient Parlingo.

Další funkce – povedená multimédia

Ani v oblasti multimédií nenabízí nový Wave II oproti předchůdci nic nového. Skvělý je hudební přehrávač, který poskytuje velmi kvalitní zvukový přednes. Telefon totiž podporuje technologii SRS 5.1. Na vrchu telefonu nechybí audio konektor 3,5 milimetru pro připojení klasických sluchátek. Samsung Wave II se vyrovná nejlepším MP3 přehrávačům na trhu. Pro slušný audiofilský zážitek doporučujeme kvalitnější sluchátka, ta standardně dodávaná náročnějšího posluchače neuspokojí. Vestavěné stereo reproduktory opět chybí.

Provedení přehrávače zaslouží jedničku. Při zobrazení na šířku je k dispozici obdoba Cover Flow známého z iPhonu, kdy je možné listovat jednotlivými alby. Ta jsou zobrazena jako cédéčka s grafikou obalu alba. Vyhledávat hudební skladby lze podle široké škály možností, včetně skladatelů nebo roku vydaní. Samozřejmostí je zobrazení velkého obrázku obalu alba, náhodný výběr, opakování nebo tvorba playlistů.

Telefon nabízí i rozpoznávání neznámé hudby. K dispozici je FM rádio s funkcí RDS. Vysílání z rádia můžeme nahrávat. Pochvalu zaslouží i videopřehrávač. Ten zvládá přehrávat video soubory i ve formátech DivX a Xvid. U první generace Wavu jsme si při sledování filmů stěžovali na menší displej, nový 3,7 displej již nabízí lepší pokoukání. Filmy můžeme sledovat i na běžném televizoru díky TV výstupu. HDMI konektor testovaný telefon nenabízí.

Pro uložení dostatečného množství multimédií je testovaný telefon vybaven slotem pro paměťovou kartu. Ta se však stejně jako u předchůdce nachází pod baterií. Při výměně je tedy nutné telefon vypnout. Tuto nepříjemnost mohl Samsung u nástupce vyřešit lépe. Paměť lze zvětšit pomocí microSDHC paměťových karet až o více než dostatečnou kapacitu 32 GB.





Vedle Bluetooth 3.0 můžeme telefon připojit k počítači i přes datový kabel. Wave II podporuje USB 2.0 Mass Storage. Při připojení k počítači se telefon nabíjí. Nová verze operačního systému přináší vylepšení, které umožňuje pracovat s připojeným telefonem. To Wave se starší Badou neuměl. Konektor microUSB se nachází na vrchu telefonu a je šikovně zakrytý odsuvnou krytkou.

Internetový prohlížeč Dophin je ve verzi 2.2. Prohlížení internetových stránek nám na novém Wavu přišlo plynulejší. Při prohlížení internetu, stejně jako při prohlížení fotografií, lze využít ovládání více prsty, takzvaný multitouch. Internetový prohlížeč nabízí otevření více stránek najednou a součástí je i RSS čtečka.

Skvělou funkcí je možnost označit text na internetové stránce, který lze nejen kopírovat, ale také přeložit v překladači Google. Stačí podržet na textu prst a objeví se nabídka. Překlad potom probíhá otevřením nové stránky s překladačem.

K dispozici je otevírání odkazu v novém okně, jeho kopírovaní i odesílání. To probíhá opět delším podržením prstu na odkazu. Na internetových stránkách můžeme vyhledávat. Prohlížeč omezeně podporuje Flash, některá flashová videa ale přehrát nelze. Telefon také nabízí přímý odkaz na portál YouTube. Wave II má integrované klienty pro sociální sítě Facebook a Twitter.

Na internet se lze připojit přes 3G sítě, nový Samsung podporuje rychlé datové přenosy HSDPA, a to až rychlostí 7,2 Mbps. Připojit se na internet můžeme také přes wi-fi, které je podporováno ve specifikacích 802.11 b/g/n. Telefon lze využít jako modem pro připojení notebooku na internet. A to i přes wi-fi hotspot.

Kancelářské funkce zahrnuje přehledný kalendář a úkolovník. V telefonu najdeme i poznávací blok, hlasový záznamník a kalkulačku, která v zobrazení na šířku nabízí pokročilé funkce. Budík doplňují stopky, světový čas a časovač. Součástí je prohlížeč kancelářských dokumentů, který však nepodporuje jejich editaci. Specialitou je takzvaný Mini deník, který umožňuje vytvářet poznámky s fotografií.

Nová vlna od Samsungu samozřejmě nepostrádá vestavěnou A-GPS navigaci. V telefonu je předinstalovaný navigační software Route 66. Stejně jako u předchozího Wavu se však jedná pouze o třicetidenní zkušební verzi. Plnou licenci je třeba zakoupit.

Fotoaparát – skvělá kvalita

I nový Wave má pětimegapixelový fotoaparát vybavený automatickým ostřením, které umožňuje označit místo zaostření prstem na displeji. Fotografovat lze rovněž makro snímky, telefon umožňuje rozpoznávání obličeje. Součástí je diodový blesk, samospoušť nebo stabilizace obrazu. Do fotografií můžeme vkládat souřadnice pořízení, při zapnuté satelitní navigaci ale není možné fotoaparát používat.

Wave II dokáže nahrávat videa až v HD rozlišení 1280 × 720 obrazových bodů v kvalitě 30 snímků za sekundu. Nahrávání zvuku lze vypnout. Při porovnání s původním Wavem jsme v kvalitě fotografií a pořízených videí nezaznamenali zásadní rozdíl. Opět platí, že je Wave II jedním z nejlépe fotících smartphonů na současném trhu. Přímo v telefonu můžeme pořízená videa editovat. Videoukázku pořízenou Samsungem Wave II stahujte zde (MPEG4; 20,7 MB).

Sečteno podtrženo

Pro toho, kdo vlastní původní Wave, nepřináší přechod na nový model žádný výrazný benefit. Původní model nabízel perfektní Super AMOLED displej, který je u novinky nahrazen sice větším, ale v některých ohledech o něco horším displejem Super Clear. Displej nového Wavu ale stále patří na špičku mezi dnešními smartphony.

Nový Samsung Wave II je vybaven novým operačním systémem Bada 1.2, který přináší několik drobných vylepšení. Ani to podle nás není důvod pro přechod na nový model. V současnosti sice není jasné kdy, nebo zdali vůbec, dostane původní Wave nový systém, jeho vylepšení ale nejsou důvodem pro koupi nového mobilu.

Wave první generace se prodává teprve půl roku a to asi není dostatečně dlouhá doba pro koupi nového smartphone. Wave II spíše osloví nové zákazníky, který se rozhlížejí po elegantním smartphonu, který za příznivou cenu nabídne dostatek funkcí. Ani nový Wave II ale nepodporuje plnohodnotný multitasking, stejně jako telefonování přes VoIP.

Konkurenční Nokie bodují nabídkou navigačního software zdarma, po stránce zpracování a kvality materiálů ale zaostávají. Wave II je postavený na nové platformě, a tak se uživatelé musí spokojit s omezenou nabídkou aplikací. Konkurence je na tom o mnoho lépe. Ocenit musíme kvalitní fotoaparát a stejně tak povedené pořizování HD videa.

Nový Samsung Wave II by se měl na našem trhu prodávat ještě do konce letošního roku. Jeho cena by se neměla příliš lišit od ceny předchozího Wavu, kterého na trhu nahradí. Nový Wave II by měl stát okolo 9 500 korun včetně daně.