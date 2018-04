Drsňácký Samsung odolá vodě i pádům - recenze Samsungu M110

S odolnými mobily přišli jako první výrobci Ericsson a Nokia. Jednalo se o modely R310s, respektive 6250. Pravý rozkvět této kategorie mobilních telefonů však nastal až s příchodem Siemensu ME45. Tento mobil dostal několik nástupců, žádný z nich však takový úspěch nezaznamenal.

O odolné mobily se pokoušel i nástupce Siemensu tchajwanský BenQ. Ten v blízké době začne prodávat slušně vybavený model M7. Úspěch Siemensu ME45 inspiroval i další výrobce. Nokia nabídla model 5210, poté modely 5100 a 5410i a v současné době doprodává smartphone 5500 Sport.

Další výrobci však na vlnu odolných telefonů nenaskočili, a tak jich na trhu v současnosti mnoho nenajdeme. Výjimkou je opravdu odolný Sonim XP1. Asijští výrobci, s výjimkou BenQu, který po krachu Siemensu pouze navazoval na úspěšné řady, doposud odolné mobily ignorovali.

První odolný mobil od Samsungu, který svojí výbavou patří do low-endové kategorie.

Že se blýská na lepší časy, dokazuje novinka od Samsungu. Model M110 (na některých trzích prodávaný pod označením Solid), je prvním mobilem tohoto korejského výrobce, který je určen pro outdoorové aktivity. Kdo by však čekal bohatě vybavený mobil, byl by zklamán. Jedná se o levný model s k tomu adekvátní výbavou.

Design - outdoorový sportovec

Již na první pohled vypadá nový Samsung M110, že by mu hrubší zacházení nemělo vadit. Kryt telefonu vyrobený z tvrdého plastu působí solidním dojmem, telefon by měl pády přečkat bez úhony. Achillovou patou robustní konstrukce může být sklíčko displeje, které není zapuštěné.

Novinka splňuje normu IP54, podle které by měla odolat prachu a cákancům vody. Tomu odpovídá bytelný kryt baterie, který se jistí otočnou pojistkou ve tvaru šroubu (otočit pojistkou lze i nehtem). Kryt baterie opravdu drží jako přibitý. Systémový konektor je kryt plastovou záslepkou a samotná klávesnice je tvořena ucelenou plochou bez spár.

Stejně je vyřešeno boční tlačítko pro regulaci hlasitosti. Do telefonu by se mohl prach a voda dostat pouze spárami okolo funkčních tlačítek (spáry jsou však naprosto minimální), reproduktorem a mikrofonem umístěným na spodní hraně. Co telefon vydrží, jsme však prozatím otestovat nemohli, museli jsme ho totiž v pořádku vrátit. V blízké době se ale o test výdrže pokusíme.

Samotný design telefonu lze označit za velmi vydařený. Přestože se jedná o levný mobil, telefon vypadá hodnotně. Více se nám líbí zelené provedení Olive Green, které působí správně outdoorově. Testované černé provedení, které bude nabízet T-Mobile, působí nevýrazně.

Čelu telefonu dominuje navigační klávesa se stříbrným orámováním, které je vroubkované. Stříbrné jsou také dvě funkční klávesy. Hrany čela telefonu jsou rovněž vroubkované, což dodává telefonu "drsňácký" výraz. V pravém horním rohu nechybí očko pro připoutání poutka, což je u takto koncipovaného telefonu vítané.

Samsung M110 není žádný diblík, jeho rozměry však výrazně nepřekračují běžné low-endy: 109 x 48 x 17,9 milimetru. Odolnou novinku ucítíte v kapse, jelikož její hmotnost má hodnotu 95 gramů. Zpracování telefonu je na velmi dobré úrovni, o krytu baterie již byla řeč.

Displej - malý a pasivní

Odolná novinka od Samsungu je low-end, čemuž odpovídá i použitý displej. Ten má nízké rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Přestože je displej pasivní (CSTN), je docela dobře čitelný i na přímém slunečním světle. Displej nabízí poměrně kvalitní zobrazení.

Na displej v pohotovostním stavu můžeme uložit libovolnou tapetu nebo pořízenou fotografii. Barevná schémata chybí. Jas lze nastavit v pěti krocích, kontrast rovněž. Jedinou výtkou, kterou k displeji máme, jsou jeho malé rozměry. Úhlopříčka je 1,52 palce.

Baterie - slušná výdrž

Telefon pro sportovní a pro outdoorové aktivity by měl mít dostatečnou výdrž. To Samsung M110 splňuje. Výrobce udává výdrž v pohotovostním stavu až 16 a půl dne. Hovorový čas je udáván až osm hodin. V našem testu při běžném používání a se zhruba hodinovým poslechem rádia telefon vydržel pět dní.

Ovládání - nic nového pod sluncem

Ovládání odolného Samsungu nepřináší žádné novinky. Hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrné navigační tlačítko s potvrzovací klávesou uprostřed. Pomocí ní se dostaneme i do hlavního menu. Pochválit musíme, že stisk středového tlačítka v pohotovostním stavu již neslouží pro aktivaci wapového prohlížeče.

Navigační klávesu doplňují dvě obligátní kontextové klávesy a tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru. Samsung M110 má ještě dvě speciální funkční klávesy umístěné mezi kontextovými klávesami a klávesami se sluchátky.

Ta vpravo slouží jako korekční, delším podržením se pomocí ní zapíná svítilna. Toto tlačítko v některých případech slouží rovněž k opuštění zvolené nabídky. Vlevo pak najdeme klávesu pro zapnutí hlasitého odposlechu. Na levém boku ještě najdeme dvojtlačítko určené k regulaci hlasitosti.

Alfanumerická klávesnice má výrazné zvlnění, což umožňuje psát poslepu. Rozměry jednotlivých kláves jsou optimální stejně jako jejich zdvih. Odezva telefonu je na velmi dobré úrovni, pouze aktivace fotoaparátu chvíli trvá.

V pohotovostním stavu mají kontextové klávesy předem dané funkce, které nelze měnit. Pravé slouží pro vstup do telefonního seznamu, levé pro vstup do menu. Navigačnímu tlačítku jsou přiřazeny zkratky, které nelze rovněž měnit.

Hlavní menu odolného Samsungu je tvořeno maticí 3 x 3 ikony. Níže skrytá menu jsou textová řádková. V menu se můžeme pohybovat pomocí logicky přiřazených klávesových zkratek, jednotlivé položky jsou očíslované.

Telefonování - MP3 vyzvánění, ale pouze krátké

Se Samsungem M110 se nedovoláte za mořem, je totiž pouze dvoupásmový (900/1800 MHz). Telefonní seznam pojme 500 kontaktů. K jednomu kontaktu můžeme přidat tři telefonní čísla, jedno faxové číslo a e-mailovou adresu.

Přiřadit můžeme i poznámku a obrázek, případně fotografii. Nechybí možnost zvolit pro kontakt specifické vyzvánění. To může být i ve formátu MP3. Paměť telefonu však nepojme ani jednu delší MP3 skladbu, a tak je nutné melodii na počítači zkrátit.

Kontakty lze třídit do pěti skupin volajících, u kterých můžeme zvolit vlastní pojmenování, obrázek a vyzvánění. V telefonním seznamu lze vyhledávat pomocí postupného zadávání více znaků, použít můžeme i slovník T9.

Klávesám dva až devět můžeme v pohotovostním stavu přiřadit zrychlené vytáčení vybraných čísel. Nemáme výtky ke kvalitě reprodukce hovoru, stejně tak chválíme dostatečně kvalitní hlasitý odposlech.

Zprávy - SMS i MMS

Samsung pojme do své paměti 200 textových zpráv. Se zapnutým slovníkem T9 píše telefon zprávy bez diakritiky. Diakritiku si však můžete zapnout. Na displeji se zobrazuje počet zbývajících znaků do 160 a také pořadí vícenásobné textovky. Nechybí doručenky.

Stejně jako většina nových Samsungů i odolný model M110 nabízí SOS zprávu. Pomocí ní můžete v krizové situaci odeslat textovku (i opakovaně) na předem zadaná čísla (až pět čísel). SOS zprávy se odesílají čtyřnásobným stiskem tlačítka hlasitosti, a pokud adresát na zprávu odpoví zavoláním, hovor bude automaticky přijat.

Odolná novinka od Samsungu podporuje i multimediální zprávy MMS (max. velikost 95 KB). Editor je přehledný, s kolonkami pro jednotlivé položky. Přímo z editoru můžeme pořizovat fotografie nebo zvukové nahrávky. Pro MMS zprávy slouží vestavěná paměť telefonu.

Další funkce - bez Javy, ale s rádiem

Lákadlem Samsungu M110 je vestavěné FM rádio. To hraje kvalitně i dostatečně nahlas. Uložit můžeme až 30 stanic. Zvolit lze automatické ladění, které uloží všechny stanice v dosahu. Uložené stanice lze libovolně pojmenovat.

Hudební přehrávač testovaný Samsung nemá, jelikož jeho paměť má kapacitu necelé 2 MB a nelze ji rozšířit pomocí paměťových karet. Překvapivě také chybí podpora Javy. To je i u low-endu neodpustitelné.

Odolná novinka podporuje datové přenosy GPRS třídy 10, které lze využít pro wapový prohlížeč. Připojit telefon k počítači můžeme přes Bluetooth 1.2. Nechybí hlasový záznamník, maximální délka záznamu je omezena volnou pamětí.

Nechybí ani kancelářské funkce, jako je kalendář. Ten však nabízí pouze měsíční zobrazení. K dispozici je i poznámkový blok, budík se třemi časy buzení, kalkulačka, převodník měn a veličin, odpočítávání a stopky.

Fotoaparát - pouze VGA a bez videa

Nový Samsung má sice fotoaparát, ale ten má pouze rozlišení VGA. Videa nahrávat neumí. Kvalita pořízených fotografií není na příliš vysoké úrovni, hodí se nanejvýš do MMS zpráv. Fotografie mohou mít tři stupně kvality, nechybí samospoušť a k dispozici je několik efektů. Fotoaparát má i blesk, který může sloužit i jako svítilna. Jeho osvit je dostatečný.

Sečteno a podtrženo

První odolný Samsung se docela povedl, i když bychom očekávali spíše lépe vybavený mobil. Model M110 se řadí svojí výbavou k low-endů, to se samozřejmě podepíše na nízké ceně. K funkcím telefonování a zprávy nemáme výhrady. Nepotěší absence podpory Javy. Naopak vítané je FM rádio, které alespoň zčásti nahradí chybějící hudební přehrávač. Pro sportovce nebo uživatele s aktivním životním stylem se jeví Samsung M110 jako ideální telefon. Plusem je i nízká cena. Ještě v lednu tento mobil nabídne T-Mobile za 2 699 korun včetně daně. Později by se měla tato zajímavá novinka dostat i do volného prodeje. Proč koupit? design

odolná konstrukce

zpracování

slušná výbava

cena Proč nekoupit? malý displej

absence Javy

kvalita fotoaparátu Kdy? leden Za kolik? 2 699 korun (T-Mobile)