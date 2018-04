Nápad roku, nebo zbytečnost? Nejlepší fotku si uděláte ze vzduchu

Neocenitelnou pomůckou pro osoby, které podlehly trendu autoportrétů, je doposud bez pochyb selfietyč. To se však už letos může změnit. Londýnský spolek Buzz Technology totiž v rámci letošního ročníku výstavy Gadget Show v britském Birminghamu představil prototyp netradičního ochranného krytu určený pro smartphone.

Součástí krytu je šuplíček, v němž se ukrývá miniaturní kvadrokoptéra. Její přítomnost potěší hlavně příznivce autoportrétů, umožní jim totiž pořizovat snímky z jinak nedosažitelných úhlů. K drobnému dronu bude možné připevnit kamerku z již dříve představeného smartphonu inspirovaného projektem Ara od Googlu. Modulárnost telefonu od Buzz Technology spočívá ve volbě kamerky, kromě té standardní bude mít uživatel k dispozici i širokoúhlou či makro kameru.

Její umístění na dron však bude znamenat jisté omezení při jeho používání. Kamerka je totiž s telefonem pevně spojena drátky. Letový rádius kvadrokoptérky se tak odvíjí od jejich délky. Na přítomnost drátů je však nutné nahlížet i z jiné stránky, pro využití miniaturního dronu jsou totiž nepostradatelnou záležitostí. Zejména při venkovním použití totiž předejdou riziku jeho odfouknutí.

Finální produkt by Buzz Technology chtěl představit již během letošního třetího čtvrtletí, a to prostřednictvím crowdfundingového portálu Kickstarter. Do té doby však musí autoři vyřešit například letovou dobu dronu. Rádi by dosáhli více než 25 minut, tedy více než pětinásobku standardní výdrže současných miniaturních dronů. Zaměří se také na jeho snadnou ovladatelnost.

Dalším plusem oproti současným miniaturním dronům má být kromě delší letové doby i snímač s výrazně vyšším rozlišením. Standardem amatérských dronů jsou totiž snímače s maximálně 2MPix rozlišením, dron od Buzz Technology díky modulárnosti smartphonu ponese modul se snímačem o rozlišení mezi 8 a 12 MPix. Kromě dronu bude k dispozici i magnetický držák k uchycení například na karoserii vozu či nástavec pro uchycení fotomodulu do speciálních brýlí.