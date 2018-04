Kreativní nápad, jak si snadno rozbít mobil

Dálkově ovládané drony jsou v poslední době poměrně populární záležitostí. Můžou sloužit jako obyčejná létající hračka nebo jako nástroj na pořizování fotografií či videí ze vzduchu. Jejich využití pro tyto účely už v praxi zkouší mnoho filmařů, zpravidla s profesionálními modely.

PhoneDrone, jak tento model výrobci pojmenovali, slouží k podobným účelům. V mnoha ohledech se chová jako standardní dron, navíc ale dokáže využívat software a optiku fotoaparátu z telefonu, který je vložený v jeho těle. Váš telefon se tak rázem může stát osobním kameramanem, nebo, jak píšou sami autoři, nejdelší selfie tyčkou na světě.

Dron je ovládaný pomocí speciální aplikace, na které můžete buď předem naplánovat cestu letu, nebo zvolit, aby vás (po spárování s jiným zařízením s GPS) dron následoval. Ovládat jej ze země také jde, potřebujete k tomu ale druhý smartphone. Do něj můžete zároveň i živě přenášet natáčený obraz. Automatika navíc zajistí, aby se od vás dron příliš nevzdaloval a také aby k vám snesl, když se mu vybije baterie.

Nemusíte se bát, že by PhoneDrone byl omezený na jeden typ operačního systému, nebo dokonce jeden model telefonu. Přihrádka na zasazení telefonu je flexibilní a pojme iPhony až do velikosti 6 Plus a zařízení s operačním systémem android do velikosti Nexusu 6. Párování telefonu se samotným dronem je zajištěno bezdrátově pomocí wi-fi. Dron je schopen létat 20 až 25 minut a zvládne rychlost až 55 kilometrů v hodině.

A teď k nevýhodám. Samotní autoři přiznávají, že jejich model prozatím není vybavený senzory proti kolizi. Tím vyvstává poměrně zásadní problém, pokud chcete dron používat kdekoliv jinde než na zcela volném prostranství. Rovněž by nás zajímalo, jak si PhoneDrone poradí například s horšími větrnými podmínkami. A hlavně jak dokáže plastové tělo ochránit telefon v případě pádu. V případě výšky několika metrů jsme poměrně skeptičtí.

Co se týče vlastní životnosti má však samotný dron jeden zajímavý prvek. Pokud vlastníte 3D tiskárnu, můžete si dokonce celé tělo dronu vytisknout doma a poskládat dohromady, případně tisknout i náhradní díly.

Na serveru Kickstarter se projektu vcelku daří. Na jeho uvedení do reality se už vybralo v přepočtu přes jeden a půl milionu korun, cílem je však nasbírat čtyřnásobek této částky. Pokud se to podaří, vznášedla na mobily by se měla objevit už letos v listopadu.