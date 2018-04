DRoBEČKY z veletrhu PCExpo

802.11b od Xircom

Firma Xircom představila modul pro sérii Palmů m500/m505. Jedná se o Xircom Wireless LAN Module, který zacvaknete do zadní části Palmu. Přinese uživatelům vysokorychlostní bezdrátový přístup do Internetu, e-mailu, či dat v síti. Umožní rovněž propojení s ostatními WLAN zařízeními. Modul má kódové jméno 802.11b a měl by se objevit v červenci za cenu $300.

Palm Inc oznámil nová spojenectví

Carl Yankowski představil několik dohod, které by měly pomoci Palmům prorazit na korporátním trhu. Spolupráce s firmou Panasonic by měla vyústit ve větší rozšíření Secure Digital (SD) pamětí. Servisní organizace PricewaterhouseCoopers bude nabízet Palmy svým klientům.

Palm m300 a Visor Snap - zatím nepotvrzeno

Carl Yankowski se naopak nezmínil o možném vývoji modelu m300, takže tyto dohady se nepotvrdily (to samé se zatím týká i údajného Visoru Snap).

BlueNomad - nová generace WordSmith

Nový WordSmith 2.0 by měl být uveden na trh na začátku července. WordSmith je velmi propracovaný textový editor a náhrada MemoPadu. Nová verze se soustřeďuje na vylepšení práce s fonty (na barevných Palmech se dočkáme technologie FineType, která zostří zobrazení znaků.) Bude podporovat záložky, hlavičky a patičky a nastavení stránky, akceptovat obrázky i tabulky.

FilePoint

Banchman Software představil v betaverzi správce souborů pro PalmOS FilePoint. Aplikace zahrnuje vylepšený systém hledání a kompatibilitu s rozšířenými kancelářskými programy (QuickOffice, WordSmith, DocToGo, MiniCalc, thinkDB, TinySheet apod.)

PalmPIX - fotoaparát do Palmu

Kodak začal prodávat svůj fotoaparát pro Palmy m500/m505 - cena je rozumná - $130.