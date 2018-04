DrinIt - pouhý překupník bez invence (Přehled, kde mají původ jeho telefony)

Asijaté se vstupu na evropský trh bojí jak čert kříže a to nahrává některým evropským společnostem, jako je právě italský DrinIt, aby výrobky neznámých výrobců z východu uvedly do Evropy pod vlastní značkou. Bohužel pro ně, jen co se ještě včera neznámá asijská firma trochu zmůže, vstoupí na evropské trhy sama a překupník se musí poohlédnout dál. Tímto postupem však na něj zbudou jen málo atraktivní telefony od výrobců, které zná málokdo i v samotné Asii. Takto dopadl i DrinIt, který od vcelku atraktivních véček korejského Sewonu musel přejít na všehochuť několika modelů, které pocházejí od různých výrobců z Číny, Tchajwanu a Jižní Koreje. Výsledkem je nabídka přístrojů, která nemá žádnou koncepci, pochybný servis a o proslavené italské designérské invenci si zákazníci mohou nechat jen zdát.

Když v loňském roce DrinIt začínal, vypadala jeho nabídka vcelku lákavě. Vrcholem nabídky byly tři véčkové telefony, které již podle číselného označení pocházely od korejského Sewonu. Nejjednodušším véčkem byl model GSG1000, přeznačený Sewon SG1000. Jednalo se o zvláštní variaci na véčkový telefon, který měl v horním flipu průhledové okénko, a to pak simulovalo druhý displej na vrchu přístroje. Velmi podobný pak byl model GSG1100, který měl jen o něco lepší výbavu. V době představení novinek nejvíce zaujal model GSG2000, tedy Sewon SG2000, jehož preview jsme vám přinesli před několika dny. Tento telefon jistě stojí za pozornost, bohužel dnes o něm není v nabídce DrinItu ani zmínka, stejně jako o předchozích dvou véčkových modelech. Sewon kráčí do Evropy sám a asi již nepotřebuje prodávat své telefony někomu třetímu a v případě modelů 1000 a 1100 se jedná o výběhové zboží. Z původních telefonů z loňského podzimu DrinItu zůstaly v nabídce jen modely 100, 200 a 3000. Stejný osud jako véčka pak potkal i model GSG500, který ale za slzu smutku nestojí ani náhodou.

V současné nabídce DrinItu jsou vedle modelů 100, 200 a 3000 ještě telefony Palmax GPRS, Square WAP a model GSG1500. Začít můžeme u nejjednoduššího zástupce a tím je model GSG100. Na první pohled nepříliš atraktivní telefon, který má průměrnou výbavu, najdeme původem v nabídce tchajwanského DBTELu. Dříve byl tento model označován jako A635, dnes se jedná o variantu G základní řady DBTELu 2009. Je to jeden z nejjednodušších přístrojů tohoto tchajwanského výrobce, který má ale ve své nabídce daleko zajímavější modely. Ty asi DrinItu nenabídl, protože se sám chystá vstoupit na evropské trhy a dnes žije hlavně ze zakázek pro velké výrobce mobilů. O řadě 2009 z nabídky DBTELu jsme vás informovali v tomto článku.

O stupínek výše, než je model 100, stojí v nabídce DrinItu telefon GSG200. Ten je o poznání ošklivější, než předchozí výtvor a jedná se o výrobek méně známé společnosti DNET, a to konkrétně o model 688. Výbava není nijak bohatá, rozměry a hmotnost jsou na průměrné úrovni, ale hlavně nemá příliš atraktivní design, který asi mnoho Evropanů neosloví. V nabídce DNETu se jedná o základní model ze dvou, které DNET nabízí. Tím druhým je DNET 998, který taktéž najdeme v nabídce DrinItu, a to pod označením GSG3000, jako druhý nejvyšší model v nabídce. Telefon je zajímavý podporou GPRS (4+1 timeslot), WAPem ve verzi 1.2.1 a vcelku slušnou výbavou. Design je zase ryze asijský bez špetky invence. DNET vystavoval na miniaturním stánku i na veletrhu CommunicAsia, ale něco úplně jiného než výše zmíněné dva modely.

Dalším „exotem“ v katalogu DrinItu je telefon s poněkud netradičním označením Square WAP. Z názvu je patrné, že dominantním prvkem budou ostré hrany, což je více než pravda. Telefon totiž vyrábí korejská společnost Nixxo a právě model převzatý DrinItem je asi nejhranatějším telefonem na světě. V originále se jmenuje NXG8000 a na rozdíl od výše uvedených telefonů mu nelze upřít určitou eleganci, i když tímto designovým směrem se v současnosti nikdo jiný neubírá. Square WAP alias NXG8000 má vcelku slušnou výbavu a je docela malý a lehký. Tento telefon jsme měli možnost krátce vyzkoušet na letošním veletrhu CeBIT a docela se nám líbil, je však nutné podotknout, že Nixxo má již v nabídce i lepší telefony.

Asi nejpovedenějším telefonem je model označený jako Palmax GPRS, který má i barevný displej. Tento telefon si nechal i název výrobce, kterým by měla být právě společnost Palmax (na fotografii je model Palmax XG3, který má stejné parametry, ale nemá barevný displej; k modelu XG5, který odpovídá DrinItu nebo třeba TelMe neexistují fotografie). Na druhou stranu, tento model je možné najít i v katalogu Estcomu, rakouského TelMe, (informovali jsme vás o něm zde), nebo amerického Audiovoxu, původ ale bude s největší pravděpodobností právě u společnosti Palmax. Tento telefon má vcelku aktuální tvary včetně integrované antény a i jeho výbava snese přísnější měřítka. Více se o tomto telefonu a další nabídce Palmaxu dočtete zítra. Jediným modelem, u kterého se nám nepodařilo vypátrat, od které firmy původem pochází, je model GSG1500. Vzhled je opět více než průměrný, zajímavostí je integrovaný slot na dvě SIM karty.

Pro evropského, respektive spíše jen italského zákazníka je současná nabídka DrinItu jistě zklamáním. V nabídce chybí původně nabízená véčka, kterých DrinIt prodal několik desítek tisíc, což není vůbec špatný počin. Sewon se ale rozhodl zkusit štěstí v Evropě sám, a tak DrinItu nezbylo, než se poohlédnout jinde. V současnosti nabízené telefony představují i na asijské poměry jen průměrnou nabídku spíše starších a výběhových modelů. Možná že se DrinIt rozhodl pro tyto přístroje kvůli ceně, ale kdyby chtěl, jistě by našel daleko zajímavější produkty, které by měly v Evropě větší šanci na úspěch. Hledat mohl přímo v nabídce firem, s kterými spolupracuje, jak DBTEL, tak Nixxo mají daleko lepší přístroje, se kterými vás již zanedlouho seznámíme, a hlavně v případě první značky možná budete velmi mile překvapeni. Uvidíme, jestli se DrinItu bude s jeho firemní politikou dařit, zatím za svým domácím soupeřem, společností Telit, značně zaostává. Telit si však přístroje navrhuje sám, a proto i dnes předvádí, že i když nestačí po stránce funkční výbavy, má dostatek invence, aby zaujal vzhledem svých produktů.