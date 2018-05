Závan nostalgie. Futuristický koncept připomíná pravěk telefonie

0:08 , aktualizováno 0:08

I stolní telefon poznamenaly různé módní trendy. Přišel tak například o desítky let používaný vytáčecí číselník a dostal mechanická tlačítka. Jak by ovšem takový vytáčecí telefon vypadal dnes? Designér Uji Terkuma má jasno - minimalistický přístroj by se inspiroval minulostí a využíval by moderní technologie.