Drátové bezdrátové sluchátko

Krátce o psychózách

Možná to znáte. S používáním Bluetooth sluchátek je jeden problém: okolí není na jejich nošení příliš zvyklé. Na klidné procházce parkem, při níž si v pohodě povídáte s kamarádem pomocí Bluetooth, se za vámi lidé stále ještě ohlížejí. "Trpí samomluvou, chudák…" Se startrekovským Freespeakem za uchem či špiónem Bluespoon v uchu nevypadáte důvěryhodně. A hlavně: neomlouvá vás ani drát vedoucí od ucha, podle nějž by nezúčastnění mohli poznat, že máte nasazené handsfree (eventulně walkmana a zpíváte si do kroku...).

Bluetooth s drátem?

Tecom BT 3061 tento problém samomluvy řeší. Je to Bluetooth sluchátko, jehož přístrojová část (deska s Bluetooth čipem) je umístěna v externí krabičce, na níž jsou také ovládací prvky. Z těla Bluetooth od Tecomu je vyveden drát, na něm je umístěn mikrofon, jaký známe z běžných drátových handsfree, a reproduktor řečený "pecka".

Nošení sluchátka je docela příjemné, můžete ho mít v kapsičce u košile, lze ho pověsit na krk nebo pomocí bytelného klipsu připnout na klopu. Bluetooth je velmi lehké, váží necelých 18 gramů. Na vrchní straně jsou umístěny ovládací prvky – je to pouze multifunkční tlačítko (především pro pro příjem a odmítnutí hovoru) a dvě tlačítka pro ovládání hlasitosti. Všechny ovládací prvky jsou bohužel gumové.

Mezi tlačítky najdete diodu, která vás informuje o stavu přístroje. V pohotovostním režimu jednou za šest vteřin zeleně blikne, v režimu hovoru bliká jednou za vteřinu. Pokud jsou slabé baterie, zůstávají periody rozsvícené a svítí červeně. Při párování (prvním spojování mobilu se sluchátkem) bliká červeně a zeleně. Párování zahájíte šestivteřinovým podržení tlačítka pro příjem/odmítnutí hovoru, kód pro zpárování nejsou obvyklé čtyři nuly, ale čtyři jedničky. Nepřerušovaným červeným světlem dioda oznamuje dobíjení.

Na straně přístroje je vstup pro nabíjení s gumovou krytkou. Ona pecka na konci drátu je evidentně kvalitnější než u běžných handsfree.

Praktické zkušenosti

Sluchátko se na první pokus zpárovalo s Ericssonem T68i i Siemensem S55. Nošení na krku je velmi pohodlné (upevnění přístroje pomáhá i druhý klips na drátu). Pokud ovšem budete přístrojovou část sluchátka skutečně nosit v levé kapsičce košile a pecku mít v pravém uchu, bude vám drát taktak stačit. Mohl být o něco delší.

Sluchátko se velmi pohodlně ovládá, pokud ho máte na krku a vidíte na něj. Pokud je na klopě, ovládací tlačítka se docela špatně hledají, jsou malá. Na mikrofonu by mohlo být také tlačítko pro příjem hovoru (dublování ovládacího prvku), ovládání by bylo snadnější.

Svit diody je například v místnosti dostatečný, za denního světla blikání však sotva postřehnete. Stav sluchátka poznáte pouze podle šestivteřinového poblikávání diody, zapnutí či vypnutí neindikuje zvláštním pobliknutím ani vnějším zvukem (pouze zvukem do sluchátka). Delším pohledem se proto musíte ubezpečit, že je sluchátko zapnuté nebo vypnuté.

Docela důležité je, že pecka, tedy jediná součást sluchátka, s níž máte přímý kontakt, je opravdu kvalitně zhotovena, v uchu hezky sedí a docela i pěkně vypadá. Hlasitost je dostatečná, a pokud máte pecku správně nasazenu, musíte sluchátko spíš ztlumovat.

Sluchátko se po hovoru odpojuje, před dalším hovorem se připojí. Šetří se tak energie, podobně pracuje například Bluetake BT 400. Krátkým stiskem hlavního tlačítka dáte mobilu příkaz pro aktivaci hlasového vytáčení. Ericssonu to sice chvilku trvalo (sluchátko se připojuje), ale vytáčení fungovalo korektně. Je třeba obecně říct, že Bluetooth sluchátko je pohodlné, pouze pokud aktivaci hlasového vytáčení podporuje.

Dosah

Dosah jsme testovali na Ericssonu T68i, bohužel se nám ve volném prostoru nepodařilo dosáhnout výrobcem proklamovaných 10 metrů. Již po 6-7 metrech se signál začal rozpadat. S tenkou kancelářskou přepážkou si sluchátko poradilo, s cihlovou stěnou nikoliv. Menší dosah byl trochu zklamáním. Pokud ale budete mít mobil na stole a pohybovat se pouze kolem svého pracovního místa, dosah vám jistě stačit bude.

Cena



Novinku od Tecomu brzy zakoupíte v Bluetooth-shopu, její cena byla stanovena jen předběžně na 3 400 Kč včetně DPH. S kvalitou reprodukce jsme byli spokojeni, s "ergonomií" nošení sluchátka také, s ergonomiií ovládání už méně. Přesto by se nám líbila cena nižší, než je ta předběžně stanovená. Uvidíme, zda cena klesna a o kolik.

Parametry

Hovorový čas: až 6 hodin

Pohotovostní čas: až 60 hodin

Typ baterie: Li-Pol

Doba dobíjení: 2 h

Operační vzdálenost: 10m

Velikost: 59 x 37 x 19,5 mm

Váha: 17,4 g