Drahý návrat legendy – recenze telefonu Sony Ericsson T650i

Dvojici modelů Sony Ericsson T610 a T630 můžeme v dnešní době jistě považovat za legendární. A to i přesto (nebo právě proto), že tyto telefony stále mnoho lidí používá. Šlo o modely, které definitivně etablovaly novou spojenou značku a získaly jí obrovský úspěch.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Sony Ericsson T650i a stájoví sourozenci s prakticky shodnou výbavou, ale podstatně nižší cenou - modely K810i, K800i a K770i.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Stylový telefon navazující designově na úspěšný model T610i.

Dvojice T610 a T630 velmi rychle zastínila svého předchůdce, model T68i. Ačkoli ten byl ve své době možná technologicky zajímavější, teprve T610 a T630 přinesly Sony Ericssonu kýžený úspěch. Ve své době šlo o jedny z nejvybavenějších přístrojů na trhu, na sklonku svého modelového života pak platily za telefony se zdaleka nejlepším poměrem výkon/cena.

Pro novinku T650i tento fakt rozhodně platit nebude. Po pravdě řečeno, cena je jedním z mála faktorů, které můžeme tomuto přístroji vytýkat. Stejně jako jeho legendární předchůdci, na které navazuje, však patří k nejvybavenějším telefonům bez operačního systému na trhu. K tomu všemu přináší notnou dávku stylu, neobvyklé doplňky a trochu nostalgie.

Vzhled a konstrukce – variace na klasiku

Model Sony Ericsson T610i byl přístrojem, který vlastně definoval designérský styl švédsko-japonského výrobce. Ostré hrany a přísně geometrické tvary jsou vlastní i drtivé většině Sony Ericssonů dneška. Nejinak tomu je i v případě modelu T650i.

Ten krom tradičního hranatého vzhledu přidává i poměrně tenkou konstrukci. Tloušťka sice nedosahuje hodnot žiletkového Walkmanu W880i, ale i tak jsou rozměry poměrně příjemné – 104 x 46 x 12,5 mm. V kapse však může telefon zabírat trochu více místa a to v případě, že jej budete nosit v textilním obalu, který najdete v balení spolu s telefonem. Pak samozřejmě musíte připočíst i něco málo k původní hmotnosti 95 gramů. Obal je poměrně jednoduchý a nenápadný, telefon však poměrně spolehlivě ochrání proti poškrábání a rozhodně lépe utlumí i případný pád telefonu.

Když už jsme u příslušenství, nesmíme zapomenout zmínit i kolébku, kterou rovněž najdete v balení. Do té můžete připevnit napájecí a datový kabel a posléze do ní telefon usadit. Zde si všimnete první zvláštnosti – T650i má datový konektor na levém boku. Zasazování do kolébky je tedy trochu netradiční, ale telefonu to v ní sluší.

Jasným designovým odkazem na model T610i je rozdělení telefonu na dvě poloviny – horní stříbrnou s kovovým povrchem a spodní částí, kde je kryt plastový. Spodní část měla v případě testovaného přístroje tmavě modrou barvu, výrobce ale nabízí i světle zelenou variantu. Ta se u nás přitom původně prodávat neměla, nakonec si ji naštěstí pořídit můžete. Tmavá varianta působí podstatně konzervativněji, zelená je daleko atraktivnější na pohled.

T650i sice jasně na svého dávného předchůdce odkazuje, ale na druhou stranu není žádnou jeho kopií. Dokazují to další designérské prvky telefonu. Tak například joystick byl nahrazen navigační klávesou s potvrzovacím středem, originální je také klávesnice, která připomíná spíše Sony Ericsson K810i, ale její tlačítka jsou hranatá.

Pravý bok přístroje je tradičním místem, kde nalezneme tlačítko spouště fotoaparátu a kolébkovou klávesu pro regulaci hlasitosti. Na vrchní straně sídlí vypínací tlačítko a posuvná pojistka zadního krytu baterie. Ten se snímá celý a na místě zůstane pouze čočka fotoaparátu, která mírně vystupuje nad povrch telefonu.

Zpracování Sony Ericssonu T650i je naprosto příkladné a telefonu nelze po této stránce nic vytýkat. Z hlediska zpracování a designu na tom je T650i opravdu výborně. Poměrně směle můžeme tvrdit, že se jedná o jeden z nejelegantnějších Sony Ericssonů dneška.

Baterie – co čekat?

Vzhledem ke své tloušťce rozhodně T650i nevypadá jako příliš velký držák v případě výdrže na baterii. Baterie s kapacitou 930 mAh mu však dodává dostatek energie až na čtyři dny života. Ovšem života relativně poklidného, jakmile začnete T650i trápit, po dvou dnech se nabíječky rozhodně doprošovat začne. T650i je tedy z hlediska výdrže relativně průměrný telefon, když ale vezmeme v úvahu jeho relativně malou tloušťku a celkově menší rozměry, je to dobrý výkon.

Displej a ovládání – stará klasika

Co se ovládání týče, byl právě model T610i jedním z prvních přístrojů, který zavedl novou filozofii v této oblasti. Klasická tlačítka Yes a No byla nahrazena kontextovými klávesami a své místo na telefonu našla i klávesa mazací a návratová.

To vše od dob T610i u novinky zůstává, od svých mladších sourozenců si však T650i vzala ještě tlačítka pro rychlý přístup k webu a pro přístup k menu zkratek. Tato tlačítka se nacházejí na vnějším okraji klávesy návratové respektive mazací klávesy. Jsou mírně vystouplá a pokud je tedy chcete zmáčknout, jde to velmi snadno. Problém ovšem je, že se poměrně často stane, že obzvláště o klávesu pro spuštění internetového prohlížeče zavadíte omylem.

Drobná tlačítka numerické klávesnice sice zprvu nebudí příliš mnoho důvěry, jenže stačí je zkusit používat. Jejich zdvih by sice mohl být malinko menší a stisk pevnější, ale nespornou výhodou této konstrukce klávesnice je fakt, že prakticky úplně eliminuje překlepy. Strefit se omylem na jinou klávesu je totiž prakticky nemožné. Na klávesnici se tak píše poměrně pohodlně, ačkoli na to na první pohled nevypadá.

Zastavit se ještě musíme u podsvícení klávesnice. To splňuje svou funkci velmi dobře a nemáme k němu výhrady, zajímavostí však jsou jeho světelné efekty, které jsou sladěné s animací na displeji telefonu. Samozřejmě ve chvíli, kdy telefon používáte, vás pulzace podsvícení nikterak neotravuje, když ale telefon zůstane v klidu, chvilku si můžete užít decentní světelné efekty.

Samotný displej telefonu také stojí za pozornost. Jeho parametry jsou dnes v dané třídě standardem – rozlišení 320 x 240 bodů a schopnost 262 000 barev dnes již nikoho neohromí, na druhou stranu není důvod ke kritice. Pochválit musíme výborné barevné podání displeje a jeho poměrně solidní čitelnost na přímém slunečním světle. Animace na displeji rovněž nejsou žádnou novinkou, Sony Ericsson jde ale ve stopách Samsungu a tapeta na displeji se může měnit v závislosti na denní době.

Záleží však na tom, jaké grafické schéma si zvolíte. K telefonu nejlépe sedí asi schéma Under water, které právě umožňuje onu změnu barvy pozadí podle času. Většina grafických schémat má ještě tu vlastnost, že telefon při procházení základní nabídky menu jemně zavibruje. Tato vlastnost se nedá vypnout, pokud po ní netoužíte, musíte zvolit jedno určité schéma, které vypne jak vibrace, tak animace na displeji.

Sony Ericsson T650i rozhodně nemá problém s rychlostí reakcí na pokyny, jen právě všudypřítomné animace občas trochu zdržují procházení menu.

Telefonování a zprávy – co čekat jiného

Představovat detailně, jak se se Sony Ericssonem T650i telefonuje a jak se na něm píší zprávy, snad ani nemá smysl. V zásadě je totiž vše shodné s ostatními modely této značky. A tak si připomeňme, že výbava telefonů švédsko-japonského výrobce je v této oblasti více než solidní. Adresář s širokým množstvím položek a kapacitou 1000 záznamů je samozřejmostí, stejně jako vyzváněcí profily a možnosti filtrování hovorů. S modelem T650i si můžete užít i videohovory, jelikož podporuje sítě třetí generace a má přední kamerku pro videohovory. Co se GSM sítí týče, bude schopen telefon fungovat v těch na frekvencích 900, 1800 a 1900 MHz. Zvuk z telefonu je kvalitní a není důvod k jakýmkoli stížnostem.

Vyzvánět a vyhrávat může telefon libovolnou melodií v téměř libovolném formátu, standardně je však připravena sada melodií přichystaná speciálně pro tento model. Melodie jsou poměrně zajímavé a příjemné a tak si mezi nimi jistě vyberete.

Co se zpráv týče, pochopitelně si T650i poradí jak se SMS a MMS zprávami, tak s emaily. Samozřejmostí se u Sony Ericssonů stává také čtečka RSS zpráv. Editor zpráv SMS trpí tradičním neduhem - v případě, že nepoužíváte slovník T9, je odpočítávání posledních znaků zprávy skryto pod výběrem znaků. T650i má naštěstí slovník velmi kvalitní, takže jej budete vypínat jen málokdy.

Organizace a data – zase bez EDGE

Ani datová výbava T650i není špatná. Jen opět narážíme na tradiční problém mnoha Sony Ericssonů – chybějící EDGE. Telefon podporuje sítě třetí generace, ale to je na většině našeho území uživatelům na nic. Absence EDGE je tedy asi nejzávažnějším nedostatkem telefonu. To chybějící infraport jsme schopni prominout, Bluetooth, které je zde přítomno, je dnes dominantnější technologií.

U Sony Ericssonů jsme již tradičně zvyklí na bohatou nabídku funkcí pro organizaci času. Ani T650i není žádnou výjimkou. Samozřejmostí je přehledný kalendář, úkolovník a poznámky, nechybí ani kalkulačka, stopy, časovač a paměť kódů. Telefon dále disponuje hlasovým záznamníkem a možností ovládat počítač přes Bluetooth. Tím však stále výčet užitečných aplikací nekončí. Vestavěnou přisvětlovací diodu můžete použít jako svítilnu a mezi aplikacemi najdete program AccuWeather pro zjištění informací o počasí.

Zábava – ani Walkman, ani CyberShot

Sony Ericssony jsou často považovány za krále v oblasti multimediální zábavy. A výrobce se snaží tomuto jménu pokud možno dostát. A tak ačkoli nepatří T650i ani do jedné z multimediálních řad výrobce, přesto je jeho výbava v této oblasti velmi solidní. Pokud pomineme aplikace jako je Video, Music a Photo DJ, nalezneme zde i videopřehrávač, vestavěné rádio a pochopitelně i hudební přehrávač.

Ten sice není stejný, jako v mnoha Walkman telefonech, ale jeho schopnosti jsou více než dostatečné. S telefonem navíc dostanete v balení stejná sluchátka, jaká mají právě majitelé Walkman telefonů. Dokonce s nimi dostanete i 3 velikosti špuntů do uší a samozřejmostí je redukce na klasický 3,5 mm jack, takže si můžete připojit i svá libovolná sluchátka.

Samozřejmostí je i podpora Javy, připravena je i jedna hra – Lumines Block Challenge. Daleko zajímavější však je vestavěný fotoaparát telefonu. Ten totiž disponuje rozlišením 3,2 megapixelu a automatickým ostřením. Papírově je tedy fotoaparát shodný s tím v modelu K800i nebo K810i. Ostatně, s těmito přístroji sdílí T650i drtivou většinu své výbavy, jen má útlejší tělo. T650i se sice nechlubí označením CyberShot, ale fotoaparát má prakticky všechny možnosti telefonů takto označených. Snadné ovládání a široké možnosti nastavení jsou tedy samozřejmostí, zajímavé z tohoto hlediska je například rychlé menu, které se objeví po stisknutí nuly – na displeji se pak objeví mřížka, která stručně a jasně vysvětluje funkci ostatních tlačítek.

Výsledné fotografie patří sice stále k tomu nejlepšímu, co lze dnes mobilním telefonem pořídit, ale zdá se nám, že kvalit snímků právě modelu K810i nedosahují. Trochu výrobce podezříváme, že toho je dosaženo softwarovou cestou, protože fotografie T650i jsou náchylné na šum.

Veškeré fotografie, hudební soubory a další data můžete pochopitelně ukládat na paměťovou kartu. Ta je pro Sony Ericsson tradičního formátu Memory Stisk Micro (M2) a v balení naleznete kartu s kapacitou 256 MB. To nám přijde u takto drahého telefonu trochu málo, Sony Ericsson se mohl v případě tohoto luxusního modelu trochu více vytáhnout a přiložit kartu půlgigovou, nebo ještě lépe gigovou.

Shrnutí – zaplatíte za něj