Dráhy chtějí pražské SMS jízdenky

Lidé, kteří cestují v metropoli vlakem, by také v blízké době mohli platit jízdné pomocí krátkých textových zpráv. České dráhy v současnosti jednají o tom, že by se připojily k projektu Dopravního podniku hlavního města Prahy. Rozhodnout by se měly v letošním prvním čtvrtletí, řekl mluvčí drah Ondřej Kubala.

"Aktuálně projednáváme s dodavatelem technologie, zda by se České dráhy mohly připojit k uznávání jízdenek přes SMS na území hlavního města," uvedl Kubala. Kdy budou lidé moci platit za cesty vlakem pomocí mobilního telefonu si Kubala odhadnout netroufá. "Střílel bych od boku, zatím jsme se nerozhodli, jestli do toho půjdeme nebo ne," dodal.

"Zájem ze strany Českých drah nás těší," řekl ředitel marketingu dopravního podniku Jan Svoboda. S podnikem začaly dráhy podle Svobody jednat o vstupu do systému v prosinci.

Dráhy musí zvážit, co by to pro ně znamenalo. Musely by například dovybavit čety ve vlacích. "Četa musí mít možnost ověřit si platnost jízdenky přes SMS, na to nejsou standardně vybaveny," řekl Kubala. Další možností je ověřování pomocí mobilního telefonu, to je podle něj ale zdlouhavé.

Pracovník by totiž musel vyťukat do mobilu kód, odeslat zprávu a čekat na přijetí zprávy.

Lidé si už nyní mohou nakupovat na více než 500 spojů jízdenky pomocí telefonu. "Je to stejná služba, jako když nakupujete v e-shopu přes internet. Platí se platební kartou přes telefon a jízdenka přijde e-mailem nebo si ji lidé vyzvednou na nádraží," dodal Kubala. Jízdenku si po telefonu za půl roku fungování služby zakoupilo zhruba tisíc cestujících.

Mluvčí nevyloučil ani nepotvrdil, že by lidé v budoucnu mohly platit i další jízdenky pomocí SMS. "Samozřejmě v okolí hlavního města by služba cestujícím usnadnila život," dodal Kubala.

Od pondělí také dopravní podnik spouští novou reklamní kampaň. Je zaměřena na zapamatování si nového telefonního čísla, na které lidé posílají kód DPT při kupování jízdenek. Od ledna, kdy přestupní jízdenka zdražila na 26 korun, platí číslo 902 06 26. Poslední dvojčíslí právě znamená cenu jízdenky.

V kampani chce také dopravní podnik podle Svobody zdůraznit to, že platit jízdné tímto způsobem je možné pouze s aktivovanou službou prémiových SMS. Mobilními telefony si mohou cestující kupovat jízdenky od druhé poloviny listopadu.