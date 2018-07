Toto jsou předražené smartphony, které za ty peníze stojí

Kdyby si zákazníci kupovali mobilní telefony (a nejen ty) jen rozumem, musely by dnes trhu i u nás vládnout značky jako Xiaomi, Honor nebo Oppo a Vivo. První dvě jmenované jsou v Česku vysoko, druhé tu naopak nepůsobí, ale k tomu se nadále daří tradičnímu Samsungu a také čím dál dražšímu Huawei. Spousta smartphonů se na trhu vůbec cenou nepodbízí, ale pak jsou tu modely, které mají skutečně hodně ambiciózní cenu a přitom toho na papíře vlastně tak moc nenabízí.

Jenže papírové parametry nejsou tím jediným, čím se při výběru smartphonu řídíme. A tak někdy i nečekaně drahý smartphone může dávat smysl, i když to tak na první pohled nevypadá. Ve skutečnosti je takových přístrojů více než dost a třeba Samsung si na nich postavil celou svou existenci. Jenže Samsung je prostě prémiová značka, která těží jak ze svého jména a marketingu, tak technologického zázemí, jehož podobou úroveň dnes mají asi jen Apple a Huawei: nikdo jiný si není schopen navrhovat a potažmo vyrábět vlastní procesory a další komponenty. Proto tyto značky (Huawei relativně čerstvě) mají takový status.

Jenže zatímco se vlastně dá pochopit, že zákazníci utratí peníze za přístroje těchto značek už kvůli jejich jménu a technické vyspělosti, jinde v nabité konkurenci často ani my vysoké ceny nechápeme. A přesto nakonec musíme zhodnotit, že daný přístroj je skvělý a vlastně za ty peníze stojí.

Klávesnice? Máte jedinou možnost

Jedním z nejčerstvějších příkladů takové situace je nové BlackBerry Key2, které v redakci právě testujeme. Telefony BlackBerry byly v posledních letech vždy docela neobvyklé, ale řada Key je naprosto jedinečná. Loňský typ KeyOne a letošní novinka Key2 jsou v podstatě jedinými smartphony s hardwarovou qwerty klávesnicí na (globálním) trhu a TCL, výrobce smartphonů BlackBerry, to moc dobře ví. A proto si je schopno za tyto modely účtovat nadstandardně vysoké částky.

Loňský model KeyOne zlevnil po příchodu nástupce na 11 tisíc korun v základní verzi se 32 GB paměti a 3 GB RAM. Má procesor Snapdragon 625, přitom modely s letošními „šestkovými“ snapdragony se téměř všude prodávají levněji: Asus, Nokia, Xiaomi, ti všichni mají šestkový Snapdragon vyšší střední třídy u aktuálních modelů levněji. A přesto si BlackBerry za nový model Key2 se snapdragonem účtuje 16 990 korun. Tedy více než třeba Asus či Honor za své „zabijáky“ supersmartphonů.

Jenže hardwarová klávesnice je prostě výjimečná, a kdo bez ní nemůže žít, rád si připlatí. Nenechte se mýlit, naše praktické zkušenosti s oběma modely jasně říkají, že i v „době dotykové“ má fyzická klávesnice u telefonu něco do sebe a oba modely se nám moc líbí. Fungují skvěle a chápeme, že si za ně zákazníci připlatí.

Ocelový luxus

Smartphone s ocelovým tělem? To se dnes jen tak nevidí, ale Nokia se letos na začátku roku rozhodla, že se vrátí k označení Sirocco a zákazníkům nabídne luxusní kombinaci kovu a skla. Zatímco většina výrobců má telefony s kovovým rámem z hliníku, Nokia tu zvolila ocel a je to hodně znát. Možná ne na fotkách, ale v praxi prostě působí Nokia 8 Sirocco neskutečně luxusně.

Díky ocelovému rámu může být telefon velmi tenký, zahnutí displeje i zadní plochy z něj dělají opticky ještě tenčí kus než ve skutečnosti. Rám přitom drží, je velmi bytelný a i díky tomu, že Nokia zůstala u displeje s tradičním poměrem stran 16:9, vcelku koncentruje hmotnost telefonu do dlaně. Nokia 8 Sirocco je vlastně překvapivě kompaktní kousek, přitom má 5,5palcový QHD displej a špičkovou výbavu.

V té trochu zarazí loňský procesor Snapdragon 835, ale díky velké porci RAM a čistému Androidu má 8 Sirocco výkonu víc než dost a funguje v praxi skvěle. S cenou necelých 20 tisíc korun tento smartphone „leze do zelí“ aktuálním špičkám od Samsungu, Huawei, ale i dnes trochu méně úspěšných značek HTC, LG nebo Sony. Mimochodem, i smartphony této trojice jsou vlastně vůči agresivní konkurenci drahé, ale mají zákazníkům co nabídnout. Ale nikdo z nich ale nenabízí takový luxus jako Nokia.

Ten jediný

Je to jeden z nejdražších smartphonů světa a to i téměř rok po uvedení. Cena startující na částce 29 990 korun je doslova brutální a ano, kupovat teď dva měsíce před premiérou nástupce Apple iPhone X za tuto „plnou palbu“ nezní moc lákavě. Přesto je to v aktuální konkurenci stále velmi jedinečný model. Telefon, který přinesl a zpopularizoval „nenáviděný“ výřez v displeji, působí i dlouho po premiéře jako zjevení a oním luxusním dojmem se na něj může dotáhnout snad jen výše zmíněná nokia.

Ano, nová generace iPhonů je doslova na spadnutí a iPhone X tak ztratí trochu svého kouzla. Jestli zůstane v prodeji, zlevní, přesto nebude levný. A přesto bude hodně atraktivní i nadále. Starší modely iPhonů bývají u zákazníků oblíbené právě pro svou výhodnější cenu a fakt, že výrobce roky drží nastolený designový směr. V tomto případě je iPhone X tím prvním, který tento směr určuje, a to z něj udělá „trvanlivý“ model.

Modulární sen

Chytrý telefon, který si může uživatel průběžně modernizovat pomocí různých modulů, to je pro mnohé dlouhodobý sen. Jenže podobně jako skládací smartphone s ohebným displejem vlastně sen stále nesplněný. Americké značce Motorola, která je v rukou čínského Lenova, se daří tento sen naplňovat alespoň částečně. Uživatel si nevylepší vnitřek telefonu, ale za pomoci externích modulů může i několik let starý model stále trochu vylepšit.

Cena za to není nijak nízká, smartphony řady Moto Z nepatří ke kdovíjak výhodným kouskům. Nejnovější Moto Z3 Play vyjde na necelých 10 tisíc korun s hardwarem, který vám Xiaomi prodá za cenu nižší než šest tisíc. Na druhou stranu, třeba Asus nebo Nokia mají telefony s podobnou cenou a výbavou jako Z3 Play, ale Motorola přináší „výhodu“ svých modulů.

Díky nim může uživatel smarpthonu dodat třeba jen nový vzhled, ale také třeba novou a silnější baterii, solidní reproduktor s hlasovou asistentkou Alexa, projektor nebo třeba plnohodnotný fotoaparát s desetinásobným optickým zoomem. Nic z toho není levné a ve výsledku může uživatel za některý z modelů Moto Z a pár modulů snadno utratit víc než jinde za nejnadupanější špičkový model. Ale onu rozmanitost vám nikdo jiný nenabídne.

Čínská klika

Čínští výrobci dlouho platili a dnes nadále platí za ty, kteří podkopávají cenotvorbu věhlasnější konkurence a snaží se zákazníka nalákat na atraktivní poměr výkonu a ceny. Ale v poslední době jsou mnohem ambicióznější, což dokazují například i některé hodně drahé modely Huawei: P20 Pro, P20 ani P20 lite nepatří k nejvýhodnějším nabídkám ve svých segmentech, ale i přesto mají zákazníkům co nabídnout a jsou to hodně lákavé kousky.

Ale po Huawei se objevuje další generace ambiciózních a potenciálně prémiových značek. Jde především o Oppo a Vivo, značky z koncernu BBK Electronics. Jejich poslední smartphony Vivo NEX a Oppo Find X jsou jednak hodně drahé kousky, ale také především technicky velmi inovativní modely. Mají onen technologický cool faktor, dosahují ho tím, že jako první smartphony na trhu opravdu maximálně roztahují displej přes celou plochu. Obejdou se bez výřezu v displeji, rámečky jsou minimální a vypadají jako smartphony budoucnosti.

Vivo k tomu přidává čtečku otisků prstů v displeji, Oppo zase vysouvací kameru s funkcí odemykání obličejem (vysouvací je čelní kamera i u viva, ale ta neslouží k odemykání). A i přes určitou kontroverzi se špehováním uživatelů právě pomocí kamer jsou to fascinující přístroje, u kterých displej zabírá hodně přes 90 % čelní plochy a i přes úhlopříčku 6,42 a 6,59 palce nejsou přerostlé.

Problém? Dostupnost a cena. Vivo by mohlo být levnější, ale v našich končinách je dostupné extrémně obtížně, v Číně cena startuje na lákavých 13 300 korunách, ale když se podaří telefon koupit, tak s dopravou, clem a DPH se rychle přiblížíte 20 tisícům korun. U oppa je dostupnost snazší, model se v Evropě prodává, ale za extrémních 999 eur, tedy skoro 26 tisíc korun. S problematickou zárukou a podporou je to nesmysl, ale přesto velmi lákavý.