Drahé navigační mapy nemusíte kupovat. Půjčte si je

Služba umožňuje využívat navigaci například pro cesty do zemí mimo Evropu, jejíž mapy nejsou v evropských modelech k dispozici. Potřebné mapové podklady si můžete pronajmout na 3 dny, 1 týden nebo 1 měsíc. Ve srovnání s částkou, kterou by bylo potřeba vynaložit na získání časově neomezené mapy, pak pronájem představuje úsporu až do výše 80 %.

Služba je výhodná také pro majitele mobilních telefonů s navigační aplikací od Mia, protože pro využívání pronajatých map není nutné on-line stahování dat či aktivování roamingových služeb. Na vše se lze připravit již před cestou, potřebné mapy se stáhnou přes počítač.

"Při navrhování nových navigací Mio Spirit jsme mysleli na potřeby zákazníků, jejich požadavky a navíc jsme chtěli přidat něco navíc, co by pomohlo řidičům šetřit jejich náklady. Jsme si vědomi toho, že ne každý potřebuje například mapu USA po celý rok," řekl obchodní a marketingový manažer společnosti MIO Technology Tomáš Kudweis .

"Je tedy zbytečné, aby za ni zaplatil více než tisíc korun, když si ji může pronajmout na 3 dny za 180 korun. Toto je také cesta, jakým způsobem v budoucnu dále snižovat ceny navigací. Potřebné mapy se budou pronajímat za malé částky, stejně jako se tomu obdobně děje s aplikacemi na mobilních telefonech."

Mapové podklady si mohou řidiči pronajmout přes e-shop na internetových stránkách společnosti Mio. Stačí si jen vybrat stát, případně region, a zadat časový interval, po který se bude mapa využívat. Poté zákazník provede platbu a stáhne soubor do navigace. Emailem ještě přijdou instrukce pro vložení aktivačního klíče. Získané mapy je možné spravovat i přes dodávaný software Mio More Desktop II.