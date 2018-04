Drahé MMS už nepotřebujete, je tu nový styl zábavy

Když byly představeny multimediální zprávy, mluvilo se doslova o revoluci. Uživatelé se těšili na nový způsob komunikace a fotoaparáty v mobilech. Vystřízlivění ale přišlo ve chvíli, kdy se na trh začaly dostávat první fotomobily. Byly totiž velmi drahé.

Mobilní operátoři službu navíc přidusili vysokou cenou, která se od prvních dnů pohybuje na úrovni deseti korun za zprávu. Videohovory za jedinou korunu přitom poukazují na to, že si operátoři vzali malé ponaučení a své zákazníky chtějí novým službám nejdříve naučit. - více zde

Jde to i jinak

Mobily s připojením na internet přitom dokáží předražená MMS centra operátorů docela snadno obejít. Fotky se pak dají posílat z mobilu na mobil jen v rámci datového paušálu. V redakci jsme si velmi oblíbili bezplatnou aplikací Netomat Hub, která obyčejné multimediální zprávy i v mnohém předčí.



Povolovat musíme při každém spuštění; aplikace nás upozorňuje na pozvání do místnosti

Netomat se totiž neomezuje jen na přeposílání fotek z mobilu na mobil. Internetová aplikace funguje na principu sdílených fotoalb, do kterých můžete pozváním povolit přístup libovolnému počtu uživatelů.



Výchozí rozcestník; seznam místností (hubů) - uživatel majkee nás zve do své místnostiKaždý pozvaný host může do alba odeslat libovolnou fotografii z počítače nebo k některému ze snímků připsat komentář. Ostatní automaticky obdrží do e-mailu upozornění, že bylo album aktualizováno.



Příklad založení nové místnosti

Netomat na mobil

Takových internetových alb už existuje na internetu celá řada. Výhodou Netomatu je javový klient, který funguje na většině nových mobilní telefonů. Upozornění o změnách v internetových albech pak automaticky chodí i na mobilní telefony s touto aplikací.



Pozvání jsme přijali a zobrazujeme příspěvek

Uživatel si přitom může vybrat, zda si fotku prohlédne přímo v mobilu. V opačném případě stačí navštívit internet a prohlédnout si novinky na monitoru. Stejně snadno lze pořídit mobilem fotku a do vybraného alba jí z mobilu odeslat.



Zobrazený příspěvek; přidáváme nový obrázek

Jedinou vadou na kráse je skutečnost, že se nám nedaří rozchodit javovou aplikaci s internetovým přístupovým bodem. Přes klasický WAP je totiž datový přenos výrazně dražší, službu tak ocení zejména majitelé neomezených datových paušálů. Ostatní mohou využít možnost upomínek na aktualizace a alba navštěvovat z počítače.



Fotografuje se přímov aplikaci; RSS místnost Mobil.cz

Eurotel jako jediný operátor omezil datové přenosy přes WAP i u těchto tarifů. Limit 500 kB za měsíc ale i tak stačí na odeslání nebo přijetí přibližně dvaceti fotek, protože aplikace je před odesláním automaticky upravuje.



Obrázky si můžete prohlížet i na internetu

Upozornění na nové příspěvky se rozesílají pomocí RSS a Netomat tak můžete využít i jako bezplatnou čtečku RSS kanálů v Javě. Bohužel má problémy se zobrazováním českých znaků.

Stačí se zaregistrovat

Abyste mohli začít využívat výhod nové služby, je nutné se zaregistrovat. Registrace přitom není nijak složitá, základní znalost angličtiny se vám ale bude hodit. V nabídce operátorů je jen Eurotel, nemusíte se však bát jej zvolit i v případě, že vlastníte jiného.



Registrace má jen tři kroky

Na mobil vám poté přijde link na javovou aplikaci. Uživatelské rozhraní webové i Java verze programu je velmi intuitivní. Na webový portál se přitom dostanete z této adresy a po úspěšném přihlášení se před vámi rozprostře vaše pracovní prostředí. Je řešeno pomocí záložek, což velmi usnadňuje orientaci.

Zábava bez hranic

Možnost odesílat jediným kliknutím za jedny peníze fotky nebo text celé skupině uživatelů vyvolává dlouhé řetězové reakce - podobně jako když u stolu komunikuje naráz více lidí. Netomat tak otevírá nový rozměr mobilní zábavy, který nenechal v klidu ani naší redakci. Zdokumentovali jsme snad vše, co se dalo - od cesty z práce domů až po náše volnočasové aktivity. A stále nás to baví.