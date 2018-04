Volání mimo Česko je drahé. Jenže můžete volat i úplně zadarmo

Nejpozději od 15. června (u T-Mobilu u tarifů Mobil již od 2. dubna, u Vodafonu pak od 11. června) se zákazníkům často cestujícím do států EU výrazně sníží náklady, operátoři totiž již nebudou moci účtovat roamingové příplatky. V unijních státech bude tedy možné čerpat mobilní služby za ceny jako doma, například zákazník s neomezeným tarifem bude tedy i za hranicemi Česka moci volné jednotky čerpat, jako by byl doma (netýká se tarifů s pouze volnými jednotkami do vlastní sítě).

Kolik mne bude stát volání v roamingu? Stojí-li mne v Česku minutový hovor 3,50 Kč, pak stejnou částku zaplatím i při hovoru uskutečněném například v Německu, a to do jakéhokoli členského státu. V případě neomezeného tarifu budu moci volné jednotky čerpat i za hranicemi. Neplatí to ovšem pro volné jednotky výhradně do vlastní sítě, ty nebude možné v zahraničí čerpat - za hovor tak zaplatím jako za hovor do ostatních sítí. Princip „v roamingu jako doma“ bude uplatňován v následujících státech: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Takže například bude-li chtít volat do Velké Británie někdo ze Znojma, zaplatí za minutu hovoru až 30 korun. Pokud ovšem odjede pár kilometrů za hranici do Rakouska a přihlásí se do některé tamní sítě, nemusí za stejný hovor, využívá-li neomezený tarif, zaplatit ani korunu navíc nad měsíční poplatek za svůj tarif. U desetiminutového hovoru se to rozhodně vyplatí, ušetří až 300 korun.

Odstraněním roamingu v EU totiž vznikne paradoxní situace, kdy hovor uskutečněný do stejné cílové destinace bude v závislosti na tom, odkud je veden, buď při adekvátním tarifu zcela zdarma, nebo naopak pro peněženku volajícího velmi citelný. Regulace EU se totiž vztahuje pouze na roaming, sazby za volání do zahraničí, tedy za mezinárodní hovory žádné regulaci nepodléhají.

„Ceny za volání do zahraničí nejsou nijak regulovány ani na vnitrostátní, ani na evropské úrovni,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina s tím, že záleží na každém operátorovi, kolik si za volání/SMS do jednotlivých zón v zahraničí bude účtovat.

Nejen při tvorbě cen mají operátoři volné ruce, sami si totiž určují i rozčlenění států do jednotlivých zón. V závislosti na operátorovi tak dochází i ke značným cenovým rozdílům. Zaměříme se například na Velkou Británii, kam Češi směřují kvůli studiím, práci i zdokonalení svých jazykových znalostí.

Nejlevněji vyjde minutový hovor z Česka do Spojeného království u Vodafonu, a sice na 11,50 Kč. Vodafone přitom jako jediný nerozlišuje, zda je hovor uskutečněný z tarifního čísla, či předplacenky. Zákazníka T-Mobilu vyjde stejný hovor o padesát haléřů dráže, tedy na 12 korun. Tato sazba se ovšem týká již pouze tarifního zákazníka, předplacenkáři si připlatí - hovor na britské číslo je bude stát 15 korun.

Nejvíce však zaplatí zákazníci O2, minutová sazba v případě tarifů činí 30,23 Kč. Využitím služby O2 Netcall *55 se sazba výrazně sníží, a to na devět korun. Předplacenkáři pak zaplatí rovných 30 korun.

Vyšší jsou i sazby za mezinárodní SMS, tedy za textovku odeslanou na zahraniční číslo. Vodafone si účtuje 2,52 Kč, T-Mobile 5,05 Kč a O2 pět korun. Ve všech případech jsou sazby platné jak pro tarify, tak předplacené služby.

Sazby za hovory a SMS na britské číslo hovor z Česka (tarifikace) hovor v roamingu SMS z Česka/v roamingu Mobil M (T-Mobile) 12 Kč/min (60+60) čerpají se volné jednotky tarifu 5,05 Kč/zdarma S námi v síti (T-Mobile) 12 Kč/min (60+60) 3,50 Kč/min 5,05 Kč/1,50 Kč Twist (T-Mobile) 15 Kč/min (60+60) 3,90 Kč/min 5,05 Kč/1,90 Kč Red Naplno 5 GB (Vodafone) 11,50 Kč/min (60+1) čerpají se volné jednotky tarifu 2,52 Kč/zdarma Smart 250 (Vodafone) 11,50 Kč/min (60+1) po vyčerpání 250 volných minut 3,49 Kč/min 2,52 Kč/zdarma Předplacená karta zdarma (Vodafone) 11,50 Kč/min (60+1) 3,50 Kč/min 2,52 Kč/1,90 Kč Free CZ (O2) 30,23 Kč/min (60+60) čerpají se volné jednotky tarifu 5 Kč/zdarma Free CZ se službou Netcall *55 (O2) 9 Kč/min (60+60) čerpají se volné jednotky tarifu 5 Kč/zdarma PředplaDENka 30 Kč/min (60+60) zdarma za poplatek 20 Kč/den 5 Kč/2 Kč

Hovor na Slovensko až za téměř 20 korun

Jsou ovšem i (nejen) evropské země, do nichž volání operátoři zvýhodňují nižší sazbou. I zde je patrný rozdílný přístup jednotlivých společností, přestože se všechny shodují alespoň na Slovensku.

Například Vodafone kromě čísel našich východních sousedů zvýhodňuje nižší sazbou i mezinárodní hovory na Ukrajinu, do Ruska, Číny a Vietnamu. T-Mobile stejný přístup aplikuje na hovory do všech sousedních států, tedy kromě Slovenska také do Německa, Polska a Rakouska. V případě O2 platí nižší sazba opravdu jen na slovenská čísla.

Sazby za hovory a SMS na slovenské číslo hovor z Česka (tarifikace) hovor v roamingu SMS z Česka/v roamingu Mobil M (T-Mobile) 6,99 Kč/min (60+60) čerpají se volné jednotky tarifu 5,05 Kč/zdarma S námi v síti (T-Mobile) 6,99 Kč/min (60+60) 3,50 Kč/min 5,05 Kč/1,50 Kč Twist (T-Mobile) 11 Kč/min (60+60) 3,90 Kč/min 5,05 Kč/1,90 Kč Red Naplno 5 GB (Vodafone) 7,26 Kč/min (60+1) čerpají se volné jednotky tarifu 2,52 Kč/zdarma Smart 250 (Vodafone) 7,26 Kč/min (60+1) po vyčerpání 250 volných minut 3,49 Kč/min 2,52 Kč/zdarma Vodafone (předplacenky) 7,26 Kč/min (60+1) 3,50 Kč/min 2,52 Kč/1,90 Kč Free CZ (O2) 12,48 Kč/min (60+60) čerpají se volné jednotky tarifu 5 Kč/zdarma Free CZ se službou Netcall *55 (O2) 9 Kč/min (60+60) čerpají se volné jednotky tarifu 5 Kč/zdarma PředplaDENka 19,50 Kč/min (60+60) zdarma za poplatek 20 Kč/den 5 Kč/2 Kč

Zpoza hranic lze volat i zdarma, ale operátor může zasáhnout

Hovory z ČR do zahraničí jsou spojené s poplatky zahraničním operátorům, kteří se v dané zemi nacházejí. „Proto jsou ceny za tato volání vyšší než volání v národní síti,“ vysvětluje Vodafone na webových stránkách. Informuje o tom i O2, v ceníku uvádí, že „výsledná cena za minutu volání se skládá z ceny za vnitrostátní hovor do pevných sítí v ČR dle nastaveného tarifu a mezinárodního příplatku.“

Stačí ovšem překročit hranice a hovor uskutečnit ze sousedního států. V takovém případě vyjde po 15. červnu například desetiminutový hovor na číslo v síti kteréhokoli unijního státu na maximálně 39 korun (u tarifu se standardní minutovou sazbou 3,90 Kč), zákazníci s neomezenými tarify budou volat v podstatě zdarma (v rámci ceny svého tarifu). Jde totiž již o roamingový hovor v rámci EU podléhající regulaci.

Operátoři budou moci v takových případech ovšem zasáhnout. Pokud na základě sledování daného zákazníka vyhodnotí, že bezplatného EU roamingu zneužívá, tedy že čerpá služby více v roamingu než v domácí síti, budou moci začít mu účtovat příplatky.

Jednoduše řečeno: volat zpoza hranic na zahraniční čísla, tedy volat za ceny domácího tarifu nebude problém při přiměřené délce hovoru. S přibývající frekvencí takových hovorů či jejich prodlužováním lze ovšem očekávat, že operátor s preventivními kroky otálet nebude. Hovory v roamingu jim totiž nejpozději od 15. června přestanou generovat příjmy, ale zůstanou náklady s nimi spojené, tedy nutnost zaplatit zahraničnímu operátorovi spotřebované jednotky ve velkoobchodních cenách.