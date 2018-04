DragonBall - originální akční arkáda pro kapesní počítače

DragonBall je novým počinem výrobce TA Games. Na první pohled se podobá dalším hrám s kuličkami, oproti nim se však odlišuje kromě provedení také grafikou, která je na opravdu vysoké úrovni.

Hra po instalaci zabere 10MB v paměti kapesního počítače, po jejím spuštění si můžete v menu v závislosti na výkonu vašeho zařízení vybrat, zda chcete zobrazovat všechny grafické efekty a nastavit hlasitost zvuku i hudby.

Pak již nic nebrání spuštění hry. Vaším úkolem je spojovat tři stejné kuličky, které poté zmizí. Střílíte vždy jinou barvou na jakéhosi hada, který kuličky nese - ten se pohybuje v závislosti na členění dráhy, jež je v každém levelu jiná. Had je tak v některých chvílích nebezpečně rychlý, jindy zase téměř stojí. Pokud se vám nepodaří během stanoveného časového limitu vystřílet kuličky, které nese, objeví se had další a eliminace kuliček je mnohem složitější. Pakliže se had dostane až na konec dráhy, level pro vás končí a bude nutné si jej zopakovat.

Kromě různobarevných kuliček se čas od času jako munice objeví některý z bonusů - například míč, který můžete použít na jakoukoliv barvu nebo všeničící nálož. V pokročilejších levelech budete dokonce moci šlehat blesky jako je tomu na jednom ze screenshotů.

Hraní doprovází reálné zvuky výbuchů a především chytlavá hudba, která se ovšem v každém levelu opakuje. Grafická stránka hry je na jedničku s hvězdičkou - každý level je proveden jinak, má odlišné pozadí a animace či výbuchy vypadají opravdu efektně.

Ve DragonBallu čeká na hráče celkem 73 úrovní, které zajistí trvanlivost na slušnou dobu. Hru si mohou vyzkoušet jak majitelé PocketPC kapesních počítačů s QVGA i VGA displeji, tak uživatelé smartphonů. Cena je poměrně vysoká a to $19.95, před zakoupením si však můžete zahrát demoverzi hry, která je omezena na možnost spuštění prvních osmi levelů.