Dragon´s Breed - fantasy adventura pro Pocket PC

Byl jednou jeden talisman s velkou mocí, která se ztratila i s celým talismanem. Idea fantasy strategie Dragon´s Breed z produkce em | Motion Software je sice dost dětinská, ne však provedení samotné hry. A protože se navíc jedná o kombinaci RPG, strategie a adventury s fantasy námětem a výborným grafickým provedením, doufám, že si ji nenecháte ujít.



Dragon´s Breed je určen všem majitelům Pocket PC / Pocket PC 2002 s procesorem ARM a minimálně 12 MB volné paměti, hru ale lze nainstalovat i na paměťovou kartu. Za 15 USD se můžete na chvíli ponořit do příběhu o tajuplném talismanu, jehož tři části musíte najít. Název hry přímo předurčuje magické síly talismanu a využívání mýtických draků. V roli kouzelníka-cestovatele budete k nalezení jednotlivých částí talismanu potřebovat spoustu kouzel a předmětů, stejně jako potulných kupců, kterých na svém putování potkáte hned několik.



Části ztraceného talismanu a jejich ukrytí na několika místech dávné říše ZUN má na svědomí kdysi mocný čaroděj Boigalh, a protože podle dávné legendy může jednotlivé části talismanu najít jenom drak, je váš úkol předem jasný. Dragon´s Breed nabízí celkem šest kratších cest, které musíte absolvovat v roli jednoho ze tří hlavních hrdinů, a samozřejmě i poměrně komplexní systém kouzlení. Na svém putování potkáte a naleznete nejen předměty užitečné, ale logicky i předměty a nepřátele vyloženě životu nebezpečné. Správný kouzelník by se sice neměl chovat jako dobyvatel, přesto několik vesnic po cestě svému osudu neujde. A poslat na průzkum draka, to už samo o sobě zní dost zajímavě, nebo ne? K dispozici máte i mapu a podrobné statistiky všech předmětů i součástí potřebných k vytváření rozličných kouzel, což je ve většině případů vaše nejmocnější zbraň.



Renderovaná grafika, velké a přehledné ovládací prvky, snadno rozpoznatelné věci a spousta magických předmětů dávají hře solidní hratelnost a variabilitu, která vyvažuje prostinký a většinou dokonale přímočarý příběh. Grafika je více statická než animovaná, s několika animacemi se ale při bojích vašich služebníků přece jen setkáte. Z obrázků je jasné, že celý Dragon´s Breed je navržen v landscape módu a důsledně využívá fullscreen zobrazení a tedy celou plochu displeje Pocket PC. 15 USD za tento typ hry není nijak přehnaná cena, demo si můžete vyzkoušet zdarma.