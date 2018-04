Dozvuky z Cannes, roaming, blacklist

Nové telefony na Mobil.cz

Panasonic X60



Motorola C450



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 1. března 2004 – pátek, 5. března 2004

pondělí, 1. března 2004

Motorola MPx100 – pro vytížené manažery (dojmy)

Podle Motoroly by její chytrý telefon MPx100 měli používat vytížení manažeři, kteří chtějí mít v každé chvíli a kdekoliv možnost zkontrolovat si poštu, mít u sebe kalendář a připojovat se do firemních systémů. Jinak ale s mobilem moc pracovat nechtějí.

vydáno: pondělí, 1. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Motorola

diskuse: 18 příspěvků, poslední: 2. března, 15:11:39



Panasonic živě z Cannes - multimediální mini véčko (dojmy)

Vedle atraktivního symbianového véčka X700 se Panasonic pochlubil v Cannes i dalšími modely. Nám se líbilo miniaturní multimediální véčko X60, které se právě v těchto dnech začalo v Evropě prodávat.

vydáno: pondělí, 1. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Panasonic



Mobily se prý nebudou krást

Výrobci mobilů a operátoři se dohodli, že se pokusí zamezit krádežím telefonů vytvořením společného seznamu kradených přístrojů. Těchto dohod ale již vzniklo několik a mobily se pořád kradou. Krádežím více zabrání vhodná legislativa.

vydáno: pondělí, 1. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Legislativa

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 2. března, 9:13:45



Sendo živě z Cannes - nenápadné novinky (dojmy)

Sendo se v Cannes pochlubilo chytrým telefonem s operačním systémem Symbian a k vidění byly i dvě úplné novinky, modely S600 a M570. První je multimediální telefon klasické koncepce, druhý elegantní véčko s dobrou výbavou.

vydáno: pondělí, 1. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Ostatní

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 1. března, 11:48:54



Dbtel živě z Cannes - nenápadný gigant (dojmy)

Tchaiwanský Dbtel je sice již známým výrobcem, jeho evropské tažení ale zatím přináší jen částečné úspěchy. Silný je v Itálii, kde je dokonce sponzorem italské fotbalové reprezentace.

vydáno: pondělí, 1. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Ostatní

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 1. března, 9:54:36



TELeKONOM: Mlynářovo ministerstvo bude dál telefonovat u Eurotelu...

... již proto, že nikdo jiný se o jeho zakázku neucházel; České radiokomunikace se po ztrátě 748 milionů korun z roku 2002 loni vrátily do černých čísel se ziskem 98 milionů korun; společnost GiTy koupila dvě divize od ABB.

vydáno: pondělí, 1. března 2004

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



úterý, 2. března 2004

Nec v Cannes - hezká véčka, špičkové displeje (dojmy)

Mobilní telefony značky Nec jsou pro nás exotické zboží. Přitom Nec s nimi slaví úspěchy nejen v Asii, ale i v Evropě. Mezi mobily pro evropské sítě třetí generace dokonce hraje první housle.

vydáno: úterý, 2. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Ostatní



Samsung živě z Cannes 2. část (dojmy)

První telefon kombinující dvě 3G sítě, první evropský telefon pro 3G a dva chytré mobily. To je nabídka druhé části novinek Samsungu z Cannes. Podívejte se na Samsung poháněný Palmem a Samsung s OS Microsoft.

vydáno: úterý, 2. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Samsung

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 3. března, 13:53:53



Microsoft chystá útok proti Symbianu

Nová strategie Microsoftu by mohla pomoci v masovém rozšíření chytrých mobilů se systémem Windows Mobile a zasadila by tak rozhodující úder konkurenčním operačním systémům.

vydáno: úterý, 2. března 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Publicistika

diskuse: 28 příspěvků, poslední: 4. března, 17:29:56



Mitsubishi v Cannes - další telefon, který by stál za to (dojmy)

Atraktivní a dobře vybavený model M341i jsme objevili na stánku operátora DoCoMo, který se chlubil službou i-mode. Telefon vyrábí Mitsubishi a existuje i jeho varianta bez i-mode s označením M720.

vydáno: úterý, 2. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Ostatní



TELeKONOM: Alcatel se loučí s mobilními telefony...

…výrobu zřejmě prodá čínské společnosti Nanjing Panda Electronics; Erste Bank zvýšila ocenění akcií Českého Telecomu na 360 korun; dánská skupina TDC, která se nejspíš bude ucházet o privatizace Telecomu, loni hospodařila se ziskem 2,05 miliardy eur, hlavně díky úsporám a dobře vydělávající mobilní divizi.

vydáno: úterý, 2. března 2004

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



středa, 3. března 2004

Hází Alcatel ručník do mobilního ringu?

Tiskové agentury včera zveřejnily zprávu, že tradiční výrobce mobilních telefonů Alcatel opouští scénu. Původní zpráva pochází z francouzského listu La Tribune. Výrobce ale zatím oficiálně nic nepotvrdil. Jak to tedy s Alcatelem vypadá?

vydáno: středa, 3. března 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Alcatel

diskuse: 29 příspěvků, poslední: 4. března, 14:17:05



Střípky z Cannes aneb Co se jinam nevešlo

Fotografie nové Motoroly C380, zajímavý mobil od společnosti Sierra Wireless a několik dalších zajímavostí z veletrhu 3GSM konaného v Cannes.

vydáno: středa, 3. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Ostatní



Zaostávající roaming GPRS brání používání služeb

Většina mobilních operátorů z vyspělých zemí má uzavřeny desítky smluv na roaming GPRS. Podle analytiků je to málo a je to také důvod, proč málo zákazníků používá v roamingu služby, které využívají právě GPRS. Přitom uživatelé by o služby měli zájem.

vydáno: středa, 3. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura

rubrika: Trhy-business

diskuse: 17 příspěvků, poslední: 4. března, 23:36:05



Británii pobláznila mobilní komunita Saw-You

Mužské pokolení až tolik netíhne k blondýnkám a ženy nerady chlapáky s plnovousem. Nevědomky to potvrdili uživatelé mobilů ve Velké Británii.

vydáno: středa, 3. března 2004

autor: Markéta Kaclová

rubrika: Ze světa

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 4. března, 14:30:47



Nejzvučnější Opera pro Sony Ericssony Px00

Pro chytré mobilní telefony Sony Ericsson P800 i P900 je již krátkou dobu k dispozici nová verze webového prohlížeče Opera stejnojmenné severské společnosti. Je skutečně nejlepším mobilním prohlížečem?

vydáno: středa, 3. března 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 4. března, 9:45:08



Vyhráli jste s Aligátorem?

V soutěži s Aligátorem jste mohli vyhrát multimediální přehrávač, adaptér s Bluetooth a propagační předměty. Usmálo se štěstí právě na vás a vyhráli jste? Přehled výherců najdete v článku.

vydáno: středa, 3. března 2004

autor: Vaše redakce

rubrika: Sdělení, přehledy



TELeKONOM: Slovenskému Eurotelu se daří…

…jeho čistý zisk stoupl o 90 a počet zákazníků o 24 procent; druhý největší americký finanční skandál posledních let dospěl do dalšího stádia, když byl konečně obviněn bývalý generální ředitel společnosti WorldCom Bernie Ebbers; Tiscali má nového generálního ředitele, bývalý šéf odchází do politiky.

vydáno: středa, 3. března 2004

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



čtvrtek, 4. března 2004

Končí Symbian a nahradí jej NokiaOS?

Nokia svým převzetím podílu společnosti Psion v konsorciu Symbian vytvořila skvělé podhoubí nejrůznější předpokladům a spekulacím. A sama Nokia toto podhoubí více než dobře vyživuje.

vydáno: čtvrtek, 4. března 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Publicistika

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 4. března, 10:37:06



Podle Mlynáře přinese nový zákon nižší ceny a lepší služby

Ministerstvo informatiky dokončilo nový zákon o elektronických komunikacích a chystá se jej předložit vládě. Zákazníky by podle ministra Mlynáře po schválení zákona měly čekat nižší ceny za lepší služby.

vydáno: čtvrtek, 4. března 2004

autor: ČTK

rubrika: Liberalizace

diskuse: 16 příspěvků, poslední: 4. března, 21:07:36



Zákazníci si mohou stěžovat na mobilní služby u speciální Rady

Pokud budete nespokojení s nějakou mobilní službou, můžete si kromě u jejího poskytovatele stěžovat také u specializované Rady pro stížnosti.

vydáno: čtvrtek, 4. března 2004

autor: ČIA

rubrika: Mobilní komunikace

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 4. března, 13:48:28



Konečně snad bude schválený standard pro Ultra Wideband

Pracovní skupina skupina IEEE 802.15.3a měla schválit standard pro komunikaci rychlostí od 480 Mb/s na krátké vzdálenosti v pásmu 3,1 až 10,6 GHz. Řešení firmy PulseLink umožní používat dvě technologie vedle sebe.

vydáno: čtvrtek, 4. března 2004

autor: Petr Nachtmann

rubrika: Mobilní technologie



TELeKONOM: Nový telekomunikační zákon jde do vlády…

…pokud vše půjde hladce, začne platit od září; právě podle tohoto nového zákonu budou nadále při placení za telefon zvýhodněni jen chudí postižení občané, ti bohatí budou platit normální paušál; v Pardubicích mají novou radiovou síť pro policii a Dopravní podnik.

vydáno: čtvrtek, 4. března 2004

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



Postižení přijdou o levnější telefonování

V současnosti mají hendikepovaní občané nárok na slevu za telefon. Až začne platit nový zákon o elektronických komunikacích, kterým se bude zabývat vláda, sleva bude zrušena. Kompenzace na telefon ale mohou postiženým poskytnout obce.

vydáno: čtvrtek, 4. března 2004

autor: ČTK , Rostislav Kocman

rubrika: Liberalizace

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 5. března, 0:39:05



pátek, 5. března 2004

Motorola C450 - výbava lepší, cena nižší (recenze)

Barevné displeje již nejsou doménou drahých telefonů. Důkazem je i nová Motorola C450. Má elegantní design, slušnou výbavu a právě i barevný displej. Výhodou je i podpora MMS a Javy. To vše bude stát pod 4 000 Kč.

vydáno: pátek, 5. března 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Motorola

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 5. března, 8:39:29



Motorola C450 - displej, porovnání (fotogalerie)

Nabízíme vám 30 detailních fotografií displeje nové Motoroly C450. Prohlédnout si můžete i několik fotografií této novinky společně s dalšími low-endovými Motorolami s barevným displejem.

vydáno: pátek, 5. března 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Motorola



Explorer4U přináší kousek Windows na Sony Ericsson Px00

Jednou z nejzajímavějších aplikací umožňujících zprávu souborů je Explorer4U. Své konkurenty v mnoha věcech převyšuje a bude se líbit především začínajícím uživatelům.

vydáno: pátek, 5. března 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 5. března, 8:16:29



TELeKONOM: Od Ericssonu odchází auditor, snad kvůli úplatkům…

…akcie společnosti po této zprávě oslabily, investoři se bojí, co za odchodem dlouholetého auditora vězí; po Erste Bank radí nakupovat akcie Českého Telecomu i Komerční banka; bývalý ředitel společnosti WorldCom Bernie Ebbers se přihlásil na FBI, odešel po kauci deset miliónů korun.

vydáno: pátek, 5. března 2004

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



Údaje o průměrné známce, počtu známek a příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.