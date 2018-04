Dozvuky CeBITu: Neznámý VK Mobile chystá naprosto špičkové telefony

VK Mobile - kdo to je? Nebýt jejich stánku na CeBITu, očekávali bychom dalšího z mnoha asijských výrobců mobilů s tuctovými véčky a nevzhlednými "klasiky". Ale kdepak, VK Mobile stojí za pozornost. Jedná se totiž o jihokorejského výrobce mobilů, který se překvapivě věnuje jen GSM telefonům. Firma není stará, byla založena v roce 1997, ale již dnes nabízí velmi slušnou paletu zajímavých telefonů, a když si prohlédnete chystané produkty, zjistíte, že se bude jednat o absolutní světovou špičku. Ale zpátky do historie. VK Mobile vedle mobilů produkuje i lithium-polymerové baterie, které používá jak ve svých telefonech, tak je dodává konkurenčním značkám, třeba Samsungu. Od předloňského roku působí VK Mobile i v Číně, kde se jeho produkty prodávají pod hong-kongskou značkou Toplux. Ta již tak neznámá není a telefony s jejím logem lze v Číně běžně koupit. VK Mobile ale chystá ofenzívu i do Evropy, zatím působí hlavně v Itálii, a to pod hlavičkou společnosti Mastercom.

V nabídce VK Mobile jsou v naprosté většině véčkové telefony, v katalogu sice najdeme i dva klasicky koncipované, ty jsme ale na CeBItu neviděli. Nabídka výrobce je velmi pestrá, najdeme v ní zhruba deset přístrojů, v prodeji jich ale je v této chvíli jen zhruba polovina. Oproti jiným "neznačkovým" výrobcům z Asie působí nabídka VK Mobile daleko důvěryhodnějším dojmem a výrobce ke všem modelům nabízí i velkou paletu originálního příslušenství. Velký byl i samotný stánek výrobce na veletrhu CeBIT, sice nebyl v hale 26, ale u operátorů v hale 12, ovšem velkoryse řešený a luxusně provedený. Telefony byly vystavené, sice napevno přichycené, ale oproti jiným "asijatům" se jednalo o profesionální prezentaci na úrovni velkých výrobců. Než se pustíme do samotných telefonů výrobce, musíme upozornit, že u některých modelů výrobce uvádí několik rozdílných označení; podle toho, pro který trh je telefon určen. My budeme uvádět typové označení uvedené v oficiálním katalogu výrobce. Například základní model VG100 se však v Itálii nabízí pod označením VG107. Sedmičku na konci pak má většina evropských modelů.

VK Mobile VG400 - nejlepší z nejlepších

Top modelem výrobce bude špičkové véčko VG400. To sice bylo na veletrhu vystaveno pouze jako nefunkční vzorek, ale jednalo se o telefon a ne maketu. Škoda, zrovna tento přístroj bychom si rádi vyzkoušeli. Aby také ne, když se jedná o véčko s integrovanou anténou a dvěma barevnými displeji. To sice dnes již není až tak výjimečné, Samsung S300 s dvěma barevnými displeji se bude prodávat již za pár dnů, ale ten rozhodně nemá vnější displej TFT s podporou 65 000 barev a vnitřní taktéž TFT, ale rovnou s podporou 260 000 barev! A právě takto je vybaven VK Mobile VG400. Vedle toho má GPRS třídy 12, podporu EMS a MMS zpráv, integrovaný fotoaparát (a to i s bleskem), Bluetooth, šedesátičtyřhlasou polyfonii se stereo reproduktory (!) a mnoha dalšími funkcemi.

Tato přímo famózní výbava se ale nijak negativně nepodepsala na fyzických parametrech telefonu. Ten má rozměry 88 x 44 x 22 mm a jeho hmotnost je pouhých 75 gramů. Jestli se jej výrobci podaří uvést na trh ještě letos, možná by se mohlo jednat o nejlepší GSM telefon současnosti. Dnes by zaručeně konkurenci neměl, uvidíme, s čím se vytasí do konce roku konkurence a jestli poměrně malý VK Mobile tento smělý plán ustojí.

Klávesnice špičkového modelu VG400 je velmi elegantní, a to především díky horním funkčním klávesám a pak i díky netradičním popiskům alfanumerických kláves. Použitý font a jeho červená barva telefonu vyloženě sluší.

Telefon je velmi malý a lehký a padne do ruky jako ulitý. Sice se jednalo o nefunkční vzorek, ale podle všeho o reálný telefon a ne maketu.

Nad čočkou fotoaparátu je blesk, po stranách zase stereo reproduktory. VG400 je první GSM telefon s šedesátičtyřhlasou polyfonií. Samsung na CeBITu vystavoval stejně vybavený telefon jen pro CDMA sítě. Nenechte se zmást fotografií, telefon není tak silný, to je na něm jen nalepený úchyt lanka, zabezpečení proti nenechavcům.

Oblý design VK400 je - dle našeho mínění - povedený a jistě by se líbil i evropským zákazníkům.

VK Mobile VG300/VG310 - skoro stejně dobří, jako ten nejlepší

Další dva telefony jsou téměr stejné, a to jak po stránce vzhledu, tak po stránce výbavy. Lepší je VG310, ten má integrovaný fotoaparát a až na blesk a stereo reproduktory je úplně stejně vybavený jako top model VK400. Komu by se ted nelíbil kosmický design VK400, bude moci sáhnout po VK310, který je o poznání usedlejší a má opět velmi pohlednou klávesnici. Telefon má rozměry 79 x 42 x 21,5 mm a jeho hmotnost je 75 gramů.

Stejné fyzické parametry pak má i "jednodušší" model VK300, který se liší absencí fotoaparátu (ten lze ale připojit) a také má o něco chudší hlavní displej. Ten sice opět podporuje závratných 260 000 barev, ale není aktivní, jedná se o STN displej. Vnější displej pak je TFT s podporou 65 000 barev. GPRS je jen třídy deset a telefon umí "jen" čtyřicetihlasou polyfonii.

VK Mobile VG310 má na předním panelu fotoaparát. Vnější displej vypadá jeko přišroubovaný, ale místo šroubů jej drží čtyři systémové diody. Klávesnice je velmi pohledná, bohužel stejně jako teoreticky famózní displeje jsme ji nemohli otestovat; telefon nešel zapnout.

Jednodušší model VG300 se na první pohled od svého sourozence neliší. Chybí mu však integrovaný fotoaparát, lze však připojit externí, a to na levý bok telefonu, těsně pod kloub.

VK Mobile VG200 - nejmenší véčko s barevným displejem?

O dalším modelu se výrobce vyjadřuje jako o nejmenším současném véčku s barevným displejem. Tento model se již prodává a i na CeBItu byl vystaven funkční vzorek. Rozměry VG200 jsou 70 x 39 x 23 mm a jeho hmotnost je pouhých 66 gramů. Vnější displej je monochromatický, ten vnitřní barevný - UFB 65 000 barev. To je zhruba stejný displej, jaký má například Samsung S100. Je to pasivní displej, ale svým jasem - a to i bez podsvícení - se vyrovná aktivním.

Telefon nemá GPRS, jedná se spíš o stylový model, který zákazníky naláká na atraktivní vzhled, netradiční systémovou diodu, která tvoří celé kolečko okolo vnějšího displeje, čtyřicetihlasé polyfonní melodie, synchronizaci s počítačem a slušně propracovaný kalendář.

VG200 je malý a lehký telefon, ovšem jestli je ve své kategorii ten úplně nejmenší, to si nedovolíme potvrdit. Asijští výrobci se v miniaturizaci předhánějí, takže co platí dnes, již zítra může být úplně jinak. Telefon je ale elegantní a velmi kvalitně zpracovaný.

Pro pány modrá, pro dámy červená? Záleží jen na vás, kterou barvu si vyberete, dále je k dispozici i v bílém a černém provedení. Funkčně stejný, ale trhu jinak vypadající je model VG210. Ten je větší a těžší, má ale větší vnější displej a pasivní displej vnitřní.

VK Mobile CG100 - nenápadný telefon s dámskými funkcemi

Dalším modelem V Mobilu je model CG100, který výrobce pasuje na dámský telefon. Vzhledem nás o tom nepřesvědčil, je to vcelku nenápadné véčko, má ale menstruační kalendář a prozradí i vaše biorytmy. Oba displeje jsou monochromatické, ten vnitřní pak umí zobrazit čtyři odstíny šedi. Místo sedmibarevné diody má CG100 sedmibarevně podsvícený vnější displej a funkce odpovídající zhruba předchozímu modelu, pouze polyfonické melodie jsou jen šestnáctihlasé.

CG100 není ani ošklivý, ani vyzývavě krásný. Je to takový nenápadný mobil. Dámy ocení - pro ně - specifickou výbavu, pány by měla oslovit cena, když svým polovičkám tento přístroj budou kupovat. V přepočtu by se měl bezpečně vejít do 6 000 Kč.

VK Mobile VG100 - další telefon pro ženy a dívky

Posledním modelem VK Mobilu, který vám představíme, je základní model VG100. Výbava je stejná jako u předchozího modelu CG100, telefon má ale jiný tvar, i když je úplně stejně velký (70 x 39 x 22 mm) a i má stejnou hmotnost (70 gramů). Nám se líbil víc než předchozí model. Zaujala nás povrchová úprava některých variant a jasně modré podsvícení klávesnice. I tento model má menstruační kalendář a biorytmy.

VG100 se může pochlubit zajímavou povrchovou úpravou. Různých barevných variant je ale na výběr velké množství.

Modře podsvícená klávesnice se jistě bud líbit mladším zákaznicím. Zpracování je opět na vysoké úrovni, Korejci jsou asi velmi pečliví.