Dozvuky CeBITu: LG zbrojí na Evropu a pátou pozici na světě

Stánek LG na letošním veletrhu CeBIT sousedil přímo se stánky Siemensu a Alcatelu. První z nich má před touto korejskou štikou ještě slušný náskok a letos mu asi přímé ohrožení z jeho strany nehrozí. Naopak Alcatel se už pěknou dobu dívá LG na záda a v jeho případě naopak nehrozí, že by v počtu prodaných telefonů na něj dotáhnul. Největším současným soupeřem LG je Sony Ericsson, současná světová pětka. LG je hned za ním, a to jen o pověstný chlup. Aby se LG před SOny Ericsson dostal, potřebuje zlepšit své postavení v GSM přístrojích. Zde zatím nemá tak silné postavení a odbyt svých GSM produktů zatím uskutečňuje především v Asii a Rusku. To by se ale mělo od letoška změnit, kdy LG konečně chystá razantní vstup do Evropy. Zde se s jeho produkty můžeme setkat již nyní, ale jen okrajově a jen s omezeným sortimentem. Pokud se plány výrobce opravdu uskuteční v plném rozsahu, lze očekávat vstup této značky oficiálně i na náš trh. Pojďme se tedy podívat, na co se můžeme těšit.

Na CeBITu LG představilo několik nových produktů. Některé z nich ale nebyly vystaveny a bylo je možné spatřit jen na prospektech a ve video prezentaci. Mezi tyto modely patří velmi pohledné véčko se dvěma barevnými displeji - G4050, bohužel, i podle firemních materiálů zatím určené jen pro dvě americká GSM pásma (850/1900 MHz). Telefon je velmi podobný korejským modelům výrobce, má jednoduchý design a velmi slušnou výbavu. Vrchní OLED displej zvládne 256 barev, vnitřní pak 65 000 (STN). Další nevystavenou novinkou je véčko s označením G5400. To má na výšku postavený vnější displej, který může být podsvícený jednou ze sedmi barev. Vnitřní displej je barevný (UFB) a zobrazí 65 000 barev. Výbava je pestrá a zahrnuje GPRS, MMS zprávy, Javu a třeba polyfonní melodie. Třetí nepředstavenou novinkou je jednoduché véčko bez vnějšího displeje - model G4010. Má jednoduchý design, který získal ocenění IF Design Award 2002. Telefon má polyfonní melodie (čtyřicetihlasé) a GPRS (4+2 timesloty). Obě posledně jmenované novinky se začnou prodávat v polovině tohoto roku. Nevšimli jsme si ani nového super low-endu B1300, který v nabídce výrobce nahrazuje model B1200. Ten je zajímavý snad jen tím, že jej pro LG vyrábí taiwanská společnost GVC a za pár dnů se s ním setkáme i u nás, v podobě Alcatelu OT320.

Další nové modely LG již vystavoval, takže si je představíme i na fotografiích. O některých z nich jsme vás již informovali a ve dvou případech jsme měli možnost tyto přístroje i krátce vyzkoušet.

LG U8100 a U8150

Jako první si představíme dva UMTS produkty LG. První se jmenuje U8100, druhý U8150. Liší se jen displeji, U8100 má vnější displej monochromatický, vnitřní pak zobrazí 65 000 barev. Druhý UMTS model má barevné oba displeje, vnější s 65 000 barvami, vnitřní dokonce s 260 000 barvami. Telefony to jsou pohledné, relativně malé (98 x 49 x 22,5 mm) s hmotností pod 120 gramů. Například při porovnání se Sony Ericssonem Z1010 jsou výrazně kompaktnější, na první pohled k nerozeznání od běžných multimediálních GSM véček. Obě véčka mají otočný fotoaparát / videokameru uprostřed kloubu přístroje. Výbava je bohatá a v obou případech zahrnuje snad vše, co si lze u špičkově vybaveného mobilu přát.

Nové UMTS produkty od LG jsou překvapivě kompaktní a na první pohled k nerozeznání od běžných GSM véček. Lepší model U8150 má oba displeje barevné a především ten vnitřní s podporou 260 000 barev je opravdu špičkové kvality. Luxusně provedený je reproduktor na přední straně telefonu. Lze jej použít k hlasitému odposlechu.

"Jednodušší" model U8100 má barevný jen vnitřní displej, jinak je jeho výbava s top modelem U8150 shodná.

LG G8000

Nejlepším GSM modelem LG v současnosti je model G8000. Má integrovaný fotoaparát / videokameru, dokáže totiž natáčet i pohyblivé obrázky, nejen statické fotografie, jak je zatím běžné. Telefon je stejně velký a těžký jako předchozí UMTS modely a má i stejně umístěný objektiv kamery. Výbava je opět velmi bohatá a zahrnuje například Javu, MP3, čtyřicetihlasou polyfonii, nebo hlasové funkce. Vnitřní paměť telefonu pojme 1 000 záznamů. LG G8000 se právě v těchto dnech dostává do prodeje.

LG G8000 je pohledné véčko, které je stejně velké jako uMTS produkty výrobce. Displej je jako u naprosté většiny korejských přístrojů výborný, jedná se o TFD displej s podporou 65 000 barev. Mile nás překvapil obraz z kamery na objektivu, subjektivně se nám zdál kvalitnější než u konkurence.

LG G7020

O tomto telefonu vám toho dnes moc neprozradíme, pouze vás nalákáme na jeho preview, které pro vás připravujeme. Můžete se na něj těšit příští týden. G7020 je opravdu povedené véčko, které nejen dobře vypadá, ale má i slušnou nabídku funkcí. Snad jediným nedostatkem, který nás napadá, je absence podpory multimediálních zpráv a Java aplikací. Naopak velmi intuitivní a jednuduché je ovládání telefonu.

Dodejme, že existuje i téměř shodný telefon s označením G7000, který má jen jiný přední panel. Pro některé trhy pak výrobce přichystal i verze obou modelů bez GPRS, ty se pak jmenují W7020 a W7000.

LG W3000

Již podle názvu je zřejmé, že se jedná o jednoduchý telefon bez GPRS. Po pravdě řečeno, svým vzhledem nás vůbec nezaujal, vypadá jako starší Samsung R210. Zajímavostí je snad jen průhledný kryt klávesnice, která je podsvícena mezi tlačítky a i ty pak svítí, ale jinou barvou. Telefon má integrovanou anténu, přední výměnné kryty a zajímavostí je Li-Pol baterie. Z výbavy stojí za pozornost hlasové vytáčení a šestnáctihlasé polyfonní melodie.

Přijela k nám pouť. Telefon svítí a září všemi barvami a červený kryt se nám také moc nelíbil. Tento model nás zaujal z nabídky LG nejméně.

LG G5300

Zato další červenáček (všechny vystavené modely byly v červeném provedení, ačkoliv ve většině případů existují i jiné barevné kombinace) se nám líbil daleko více. LG ví, že v Evropě véčka zatím až tak "nefrčí", a proto připravil jeden multimediální telefon i v klasickém balení. G5300 má pasivní barevný displej s podporou 65 000 barev a nabízí velmi pestrou paletu funkcí. Zvládne Javu, GPRS, MMS zprávy a třeba i polyfonní vyzvánění. Další informace o tomto telefonu najdete v tomto článku.

LG G5300 má pro Evropu přijatelné tvary, někomu může připomínat některé novější Nokie. Telefon má opět poloprůhledný kryt klávesnice, stejně jako předchozí model W3000, ale v jeho případě kryty nelze měnit. Červená se nám opět moc nelíbila, existuje i modré a azurové provedení.

Tento model by LG mohl v Evropě přinést úspěch, má dobrou výbavu a měl by být k dostání i za přijatelnou cenu. Hovoří se o částce zhruba v rozpětí 7 000 až 8 000 Kč, což je na korejskou značku velmi slušná suma.

LG G5200/5220/5210

Z trojice dalších modelů LG jsme vyfotografovali první variantu, model G5200. Telefony se od sebe liší jen vzhledem, G5210 má jinak tvarovaný celý přední panel, zbývající dva modely se liší jen tvarem okolí předního displeje. Tento telefon jsme vám již před časem podrobněji představili, takže pro další informace vás odkážeme na tento článek. Telefon nemá barevný displej a i výbava je spíš jen průměrná. Telefon je to však velmi pohledný a velkou přeností je snadná obsluha a přehledné menu.

Ačkoliv G5200 nemá barevný displej, tak i ten černobílý musíme pochválit. Je modře podsvícený a velmi dobře čitelný. Dioda pod vnějším displejem může blikat jednou ze sedmi barev.

Na závěr jsme pro vás vyfotografovali jednu lahůdku od LG, která je ale bohužel určena jen pro domácí - jihokorejský trh. Jedná se o vysouvací telefon atraktivního vzhledu a zřejmě i netušených možností. Co telefon umí, netušíme, spíš si myslíme, že do roka něco podobného přichystá buď LG, nebo Samsung i pro Evropu. Vysouvací telefony jsou teď v Koreji v módě, nabízí je jak Samsung, tak třeba méně známá společnost Sky Teletech. Konkurenční Samsung jsme pro vás na CebITu také vyfotografovali a najdete jej v tomto článku.