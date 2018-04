Dozorčí rada Telecomu dneska jedná, zda se vzdá odměn

Dozorčí rada Českého Telecomu bude ve středu mimo jiné jednat o tom, zda se část jejích členů vzdá odměn z motivačního programu, který přijali akcionáři letos v červnu. ČTK to řekl dobře informovaný zdroj. Podle vývoje ceny akcií na burze by si v příštích dvou letech mohli přijít až na stovky tisíc korun měsíčně.

Odměny mají od příštího roku dostávat čtvrtletně členové představenstva a dozorčí rady podle zvýšení ceny akcií firmy proti kurzu loni na podzim. "Vydělají-li akcionáři 100 korun, na odměnách bude rozděleno výrazně méně než 90 haléřů," uvedl nedávno mluvčí Telecomu Vladan Crha. Podle současného kurzu akcií by se celková výše odměn pohybovala pod 200 miliony Kč. Dozorčí rada by měla dostat 47 procent z celkové částky.

Po kritice části politiků a médií se odměn před týdnem vzdalo pět členů patnáctičlenné dozorčí rady. Podle jednoho z jejích členů, který si nepřál být jmenován, se zbytek rady dozvěděl o tomto kroku svých kolegů až spolu s médii a bude ve středu žádat o vysvětlení. Odměn se vzdalo pět zástupců státu včetně předsedy rady Jiřího Hurycha, dalších pět státních zaměstnanců na ně zřejmě nemá ze zákona nárok. Odměny ale stále mohou dostat členové volení do rady za zaměstnance.

Pokud by se měla odměn vzdát celá dozorčí rada jako orgán, musela by o tom pravděpodobně jednat mimořádná valná hromada společnosti. Podle premiérova ekonomického poradce Jana Mládka by bylo svolávání mimořádné hromady velmi nežádoucí.

Odměn se nehodlá vzdát představenstvo, kde na ně mají nárok čtyři členové z pěti. Generální ředitel a předseda představenstva Gabriel Berdár není součástí motivačního programu. Program schválila valná hromada společnosti devadesátiprocentní většinou hlasů.

Pro odměny podle mluvčího hlasovali zástupci státu i soukromí akcionáři. Prémie, které jsou obvyklé ve velkých soukromých firmách, kritizovali u polostátního Telecomu vládní i opoziční politici. Ministr financí Bohuslav Sobotka je však považuje za standardní nástroj podpory zvyšování hodnoty firmy v souvislosti s chystanou privatizací.