Doživotně na internet v ceně přístroje. Vyzkoušeli jsme PocketSurfer2

O přístroji s názvem PocketSurfer jsme již psali. Jde o zařízení, které je určeno výhradně k brouzdání po internetových stránkách. Prakticky jednoúčelový přístroj rozevírací konstrukce s elegantním designem nabízí zajímavý obchodní model. My jsme jej tentokrát mohli krátce vyzkoušet na nedávno proběhlém veletrhu CeBIT v Hannoveru.

Oproti obdobnému přístroji, který jsme zkoušeli v Barceloně, se "dvojka“ liší prakticky jen vzhledem, výbava je téměř shodná. Musíme ale uznat, že design je tentokrát podstatně líbivější a vůbec nevadí, že oproti první verzi mírně stouply rozměry. Ty činní 152 x 75 x 15 mm, hmotnost je pak 174 gramů. Velká plochá klávesnice ve stylu razrů od Motoroly vypadá na první pohled trochu zmateně, ale je poměrně pohodlná.





V Německu se bude elegantní rozevírací přístroj PocketSurfer2 nabízet za zhruba 250 euro (asi 6 250 korun), což není na první pohled málo. Jenže v ceně není jen samotný přístroj, ale také doživotní přístup k internetu po dobu 30 hodin měsíčně zdarma. To není příliš, ale na přečtení oblíbených serverů cestou do práce a z práce v MHD to bohatě stačí. Pokud zákazník potřebuje přeci jen více času, může si připlatit 10 euro - tedy asi 250 korun - měsíčně za neomezený přístup.





K přístupu k internetu používá zařízení síť mobilního operátora – v Německu je to konkrétně Vodafone. Jemu však zákazník nic neplatí a ani nepřijde do styku se SIM kartou – ta je vestavěna v přístroji. Společnost PocketSurfer prostě nakoupí od Vodafonu data v balíku a zákazník se nemusí o nic starat.

Tento zvláštní obchodní model si může společnost dovolit především proto, že objem přenesených dat je maximálně omezen. Zákazník však prakticky nic nepocítí. Ba naopak – ačkoli přístroj přenáší data pouze přes obyčejné GPRS (ani EDGE není podporováno), stránky se načítají opravdu bleskurychle.





Jak jsme již psali dříve, výrobce se chlubí, že většinu stránek nahraje zařízení do sedmi sekund. To je doba, za kterou se mnohdy výkonné komunikátory s HSDPA ani se serverem nedomluví. Důležité je i to, že oněch sedm sekund není žádný reklamní trik, PocketSurfer2 je v rychlosti načítání stánek opravdu přeborník. Zkoušeli jsme například titulní stránku našeho portálu, kterou na tomto přístroji asi těžko někdo otevíral před námi. Přesto se výsledek dostavil opravdu během několika sekund.





Za tyto výkony může pravděpodobně velmi vysoký stupeň předzpracování stánek proxy serverem, který si se stránkami dá více práce, než třeba servery javové Opery Mini. Ostatně u obrázků na displeji byla vidět výraznější komprese a barevné podání bylo trochu bledé. To ovšem bude při prohlížení zpravodajských webů pramálo vadit. Zdá se, že různé čtečky elektronických knih s možností stahování čerstvého tisku by mohly mít v PocketSurfer2 zdatného soupeře. PocketSurfer2 by oproti nim měl navíc umět pracovat s e-maily, SMS zprávami a Instant Messengery, tyto funkce ale výrobce zatím nepředváděl.