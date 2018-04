Obrázek týdne: Přivezete si vypálený mobil na břiše jako suvenýr od moře?

Stačí se rozhlédnout po pláži, a to bez ohledu, je-li v Chorvatsku, Itálii či Egyptě. Vždy se najdou tací, kteří ani k moři nedokážou přijít bez telefonu. Pravda, při tom švitoření desítek osob okolo přijde vhod třeba k poslechu hudby. To se dá pochopit. Nicméně spoustě pak prsty k telefonu sklouzávají výrazně častěji. Teď udělám fotku, tohle by chtělo zachytit na video.

A ideálně to ještě za tepla nahrát na sociální síť. Hele, někdo mi píše... A kouzlo dovolené je okamžitě v trapu. Takové neodradí ani vysoké riziko krádeže jejich milovaného prostředku ke komunikaci. S „hloupým“ telefonem na pláž? Když mám smartphone? Nikdy! Ani ten by přitom nebyl řešením, ceny za textovky již nejsou tak vysoké jako dříve. Pár odeslaných SMS denně peněženka jistě snese.

Ať už jde o sjíždění novinek na sociální síti, posílání textovek či třeba e-maily, ve většině případů díky výraznému zlepšení čitelnosti displeje na přímém slunci vyřizují dotyční tyto záležitosti na zádech. Tedy s telefonem umístěným na přímce mezi spalujícím sluncem a vlastním tělem. A už vůbec se neopovažujte při takovém plážovém rozjímání usnout. Právě takovou situaci si vzal na mušku autor jedné z mnoha ilustrací na téma současného světa ve vztahu k mobilní technice.

Ilustraci je nutné brát samozřejmě s nadsázkou. Umíte si představit, jak dlouhou dobu byste museli k dosažení takového výsledku strávit na přímém slunci v jedné pozici? Při pohledu na obrázek jsme si však vzpomněli na nadšené lyžaře. Oproti nim však mají mobilní maniaci jednu nespornou výhodu. Svou závislost totiž snadno ukryjí pod tričkem, přičemž lyžaři budou zahraniční lyžovačku při pohledu do jakéhokoli odrazu proklínat ještě dlouho.

Mobilní doba ovlivnila i dovolenkové snímky

Žádná dovolená se samozřejmě neobejde bez fotografií. Jenže i toto výrazně ovlivnila doba smartphonů, potažmo sociálních sítí. Zatímco dříve se lidé v rodinném kruhu pochlubili snímky svých ratolestí skotačících v moři, slunících se na pláži či rodinným snímkem z návštěvy nějaké místní pamětihodnosti, dnes se většina snímků přesunula na sociální sítě. A tomu odpovídá i jejich pojetí. Plní je tak fotografie nohou uživatele na pláži, u hotelového bazénu anebo velmi často také snímky místních kulinářských specialit.

Na jedno by však mobilní uživatelé nesmí zapomínat - zbytečně by neměli upozorňovat na to, že se nacházejí stovky kilometrů od svých domovů. Návrat do prázdných místností může návrat z dovolené velmi znepříjemnit.

Můžete zkusit jednoduchý trik. Před nahráváním fotografie nebo napsáním příspěvku na sociální síť a také před započetím komunikace přes kecálka si v nastavení telefonu ověřte, že máte pro danou aplikaci vypnuty polohovací služby. Například při vzájemné komunikaci tak protistrana nezjistí, že si s ní píšete z jiného státu. Tedy, pokud jí to sami nevyzradíte. Pamatujte však, že opatrnost je v době internetu opravdu na místě. Nikdy nemůžete předvídat, nedáte-li si pozor, ke komu se daná informace dostane.

