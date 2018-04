Dovolená 2003 s PDA (3) - Konvertory jednotek a měn

Kolik proboha korun je těch 60.000 jejich brundibárů? Troufnete si na turistický okruh o 200 yardech, či pěti verstách? Jakou má to tričko velikost? Spokojený majitel kapesního počítače na zahraniční dovolené není podobnými problémy zaskočen. Tedy alespoň ten, který si přečetl dnešní pokračování seriálu o PDA na dovolené na Palmare.cz...

Měna

První skupina konvertorů jsou měnové kurzy a přepočty. Existuje celá řada aplikací za poplatek, a pokud je máte, jste vysmátí a můžete je v klidu přibalit. Řada z nich má i bezdrátovou aktualizaci, a jste-li o dovolené v dosahu signálu a máte roaming, můžete mít denně aktuální kurzy.

Příklady takovýchto aplikací najdeme na všech významných platformách. Jedná se o již zmíněný WorldMate , který má i měnový modul s denní aktualizací. Je dostupná pro všechny hlavní platformy (PalmOS, PocketPC i SymbianOS). Dalším příkladem placeného produktu této kategorie je PalmOS kalkulátor 2xCalc s týdenní aktualizací kurzů, má i PocketPC variantu s názvem (e)Calc.

PocketPC produktem této kategorie je třeba Currency Exchange od Neural Rain Corporation se stahováním kurzů z Internetu. Stojí jen 7,49 USD. Vyzkoušet byste měli i PalmOS Currency , už jen protože, že je zadarmo!

Kromě programů se stahováním a aktualizací měn existuje nesčetně programů a kalkulátorů s manuálním vkládáním kurzů a poměrů. Vložte do vyhledávačů na Handangu, PalmGearu, či PocketGearu slůvku "Currency" a můžete vybírat. Pokud jedete na pobytový zájezd v rozsahu třeba 14 dnů, bude vám takováto aplikace pravděpodobně stačit. Podívejte se do své kalkulačky, zda má šablonu pro přepočet kurzů, je to dost obvyklý modul. Když jedete jen do jedné země, můžete si dát zdejší kurz do paměti vašeho základního kalkulátoru a všechny výpočty budou dílem okamžiku...

Na trhu je ještě jedna skupina produktů - EUROkalkulátory, kterých jsou ve všech platformách desítky...

Jednotky

Přepočty jednotek patří k dalším oblíbeným produktům, a pokud jedete třeba do anglosaské země, budou se vám hodit. Znovu zmíníme univerzální WorldMate a 2xCalc/eCalc - zejména pro jejich mnohostrannost a rozšířenost na všech významných platformách.

Konvertorů je ale celá spousta (opět nejdříve mrkněte do vaší kalkulačky) a můžete si zde dovolit i luxus několika freewarových programů:

PalmOS: Converter

PocketPC: ConverterCE

Psiony: Converter, Converti

Oděvy a boty

WordlMate nabízí ještě jednu důležitou konverzi - velikostí košil, kalhot, bot...

Probrali jsme konverze a zítra se podíváme na další skupiny produktů, které by ve vašem PDAčku o dovolené neměly chybět. Přibalíme mapy, porozhlédneme se po turistických zajímavostech a průvodcích a řekneme si, jak jednouše dostat do vašeho PDA takovéto informace třeba z webu.