Dovolená 2003 s PDA (2) - Balíme!

Máte sbaleno?

Zapsat si na papír (ale nejlépe do PDA) seznam potřebných věcí - to už zachránilo nejednu dovolenou před drobnými problémy, ale i před katastrofou. Na softwarovém trhu je mnoho produktů, které vám tuto nepříjemnou povinnost pomohou usnadnit - v klidu si připravíte seznam potřebných věcí a při balení do kufru si je ještě pro jistotu odškrtáte.

S trochou dobré vůle můžete na tento úkol použít každý program, který umí jednoduše sepsat bodový seznam a ještě jej umí odškrtat. Tedy třeba outliner, databázový program, či (nejlépe) nějaký nákupní produkt. Výhodou speciálnějšího produktu je to, že vám umožní tvorbu více seznamů a můžete tak mít balící seznamy pro dovolenou, kratší cesty, víkendové pobyty, služební jízdy apod., což se vám může hodit celý rok a nemusíte vždy znovu vymýšlet celý seznam znovu.

My Luggage od PDAsoftnet je typickým příkladem takovéto aplikace, stojí 8 USD a využijete ji i přes rok. Podobný Bag & Luggage Lee Kia Sanga pořídíte za 5,95 USD a poslouží vám v různých situacích - od dovolené po přípravu aktovky...

My vám ale musíme doporučit stálici freewarové scény - HandyShopper . Tento program je pořád zadarmo, stále nejlepší a pořád se vyvíjí. V posledních verzích podporuje HiRes, více databází, ikony a mnoho dalších funkcí.

Balící list je součást aplikací řady WorldMate od MobiMate - máte-li ji, máte vyřešenu hromadu problémů (viz další pokračování našeho miniseriálu o měnových kurzech, konvertorech jednotek, světových časech apod.).

Luggage List je zase PocketPC balící specialista od Megalith a stojí jen symbolický 1 USD.

I u PocketPC platformy existuje řada možných řešení - třeba "nákupních seznamů", které jsou vesměs placené od 6 do 20 USD, pokud nějaký máte, můžete jej na tuto agendu v klidu využít. Nebo třeba databáze-seznam ListPro , který je ostatně řešením i pro PalmOS. Podobná situace je i u Symbian/Epoc.

Balící seznamy najdete i v některých organizérech, které jsme vám představili už včera.

Když už jsme u toho balení, víte, co by nemělo ve vašem kufru rovněž chybět?

PDA

cestovní nabíječka, popřípadě baterie

paměťové karty

příslušenství (GPS apod.)

pořádné pouzdro (jedete-li někam k vodě)

Nezapomeňte si tyto položky dopsat do svého seznamu!

Dnes jsme sbalili kufry a cestovní zavazadla. Zítra budeme pokračovat v našem miniseriálu před dovolenou a začneme vybavovat na dovolenou své PDA! Začnemě převaděči, které na rozdíl od legendárních Kalčíkových Králů Šumavy nepřevádějí běžence, či kontraband, anóbrž cizokrajné jednotky a měny...