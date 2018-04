Dovolená 2003 s PDA (1) - Plánujeme, chystáme

I dovolená se musí dobře naplánovat a zorganizovat. I když patříte k lidem, kteří vyrážejí na jedno místo a nehodlají se hnout ze své oblíbené pláže, budete mít hodně starostí s cestou, přípravou potřebných věcí, balením apod. Další starosti mají ti z nás, kteří i o dovolené rádi poznávají a během pobytu hodlají řádně prozkoumat turistické zajímavosti blízkého i širšího okolí.

Začneme několika tipy na články, které jsme na téma PDA a dovolená publikovali v minulých letech. Osvědčené tipy z některých z nich najdete v naší sérii i letos, spolu s mnoha dalšími novinkami.

Dnešní díl našich PDA rad před dovolenou představuje programy, které vám umožní dovolenou dobře naplánovat, připravit vás na cestu, naplánovat ji, pomoci s balením zavazadel - zapomenutí důležité věci bývá dosti fatální.

Kdy vůbec máte dovolenou?

Pro pořádek začneme tou úplně první fází, kdy si teprve připravujeme termín dovolené. Hezky se to plánuje v grafických programech - jeden je na to dokonce speciálně vytvořen, jmenuje se Holiday Planner a za 17 USD jej prodává TedSoft. Pokud ovšem nemáte pro takovýto program širší uplatnění, existuje i levnější řešení. To je tak levné, že je úplně zdarma - jmenuje se Maximus a šíří jej pro nás firma WebVisia. V něm si můžete plánovat nejen dovolenou! Stáhnout jej můžete zde.

Organizer dovolené? A proč ne?

Prvním řešením, které se nabízí, je svěřit část starostí aplikacím, které byly za tímto účelem přímo vytvořeny. Ano - existují zvláštní "organizéry dovolených", a pokud máte rádi ve všem pořádek, cestujete častěji, či se vám takovýto prográmek prostě zalíbí, měli byste jej alespoň vyzkoušet. Takovýto program vám pomůže s přípravou zavazadel, naplánováním cesty, nezapomenete na nákup dárků a poslání pohlednic, můžete si zaznamenat oblíbené recepty, kontakty, časy odjezdů a všechno další, co vás napadne.

The Holiday Organiser je produktem firmy Comp2 Consultants - prodává jej za 10 USD. Dalším programem je Holiday Helper firmy IZ Software za 6 USD.

Jestli jedete do kempu, možná se vám bude hodit Camping Tracker od Joseph Francis Enterprise (stojí 12,95 USD). Je vhodný i pro víkendové pobyty a ideální třeba pro rybáře.

Cestovní organizéry

Takovéto aplikace jsou už víc zaměřeny na vlastní cestu. Většinou vám poslouží i v průběhu roku k plánování a realizaci služebních cest, lze si v nich ale i pohodlně naplánovat dovolenou.

Travel Organiser firmy Emcon Emsys Technologies za 14,95 USD je příkladem takovéhoto programu, který kromě plánování cest obsahuje evidenci auta z půjčovny a konvertor kurzů.

Následující dva programy vám můžeme doporučit nejen na dovolenou - na cestovní účely je můžete používat klidně po celý rok. První se jmenuje Gulliver a vytvořila jej už před delší dobou firma Landware, od které jej zakoupil Handmark. Za 19,99 USD získáte skvělou aplikaci pro profíky. Druhý program se jmenuje SyncTraveler a za 9,95 SD jej prodává GlobalSync Enterprises.

Pokud si potřebujete řádně propočítat cestovní náklady, potřebnou rychlost k dojetí načas, vzdálenosti, spotřebu apod., zkuste TravelCalc od Darrena Fulca.

PocketPC platforma má v této kategorii rovněž několik programů, vesměs určených pro cestovatele - profesionály, takže slouží pracovně po celý rok a můžete si s nimi naplánovat i dovolenou.

Pocket Travel od Synctel Software za 24,95 USD je velmi komplexní program s cestovním itinerářem, konvertorem měn, evidencí výdajů a databázemi hotelů, letišť apod. Z podobného soudku je i emTravel Plan od Emcon Emsys Technologies. Stojí 19,95 USD.

Pokud byste rádi něco opravdu univerzálního, je zde výborný TripTracker (dříve Traveller) od Two Peaks Software. Za 29,95 USD koupíte program s cestovním itinerářem, světovými časy, evidencí výdajů, přepočtem měn, telefonními čísly apod.

Takže to bychom měli plánování cesty a dovolené a zítra si nachystejte kufr - budeme balit!