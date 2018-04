Dovolejte se pokaždé, když potřebujete

Uživatelé mobilu tyto situace dobře znají: potřebujete být na příjmu, protože čekáte urgentní hovor, ale zároveň vám situace neumožňuje, abyste přijímali úplně každého. Jednoduše se to nehodí, takže každý jiný telefonát neslušně položíte. Nebo se nutně potřebujete dovolat jisté osobě, a na jejím čísle je obsazeno nebo není dostupné. A vy se stále dokola zkoušíte dovolat. Řešení, které vám chceme představit, popsané situace řeší. V prvním případě nastavíte nejvyšší prioritu pro očekávané číslo, na ostatní telefonáty systém automaticky odpoví třeba: „Zavoljete prosím za hodinu.“ Druhou situaci vyřeší iConnect velmi elegantně: upozorní vás, jakmile je požadovaný účastník dostupný.

Komplexní řešení iConnect je produktem americké společnosti Telstier (New Jersey; zal. 2001). Představuje pokročilý software, který spojuje několik prvků: správu dostupnosti v síti (Availability Management) se správou účastnických hovorů (Call Availability) a s aplikacemi pro telefonické konference. Jako Availability Management se obecně označuje celá skupina aplikací, které usnadňují vzájemnou spolupráci účastníků sítě; v praxi to znamená, že každý uživatel sítě může být informován o tom, zda jiný vybraný účastník je právě dostupný.

Jádro systému (nazvané Vistante) zpracovává základní údaje o spravovaných číslech - jejich ne/přítomnost v síti - na svém mobilním telefonu tedy můžete plně kontrolovat „mobilní status“ vašich kolegů a kamarádů, přičemž celý proces funguje i obráceně, oni rovněž "vidí" vás (systém se trochu podobá komunikačnímu programu ICQ). Systém spravuje ale také soubor dalších údajů o uživateli (především uživatelské preference, dále třeba pracovní plán pro jednotlivé dny, předchozí akce provedené na telefonu, možnosti přístroje i sítě, typ aplikací nainstalovaných v telefonu). Na základě těchto údajů uživatel volí, jakým způsobem chce komunikovat v situaci dané časem, místem pobytu či jiným faktorem, nebo zda komunikovat nechce vůbec.

První skupina služeb, kterou řešení iConnect nabízí, se jmenuje iConference. V telefonu sestavíte konferenční seznamy pro jednotlivé skupiny (spolupracovníci, známí apod.). Pokud s nimi chcete vést konferenční hovor, upozorní vás systém ve chvíli, kdy jsou všichni v síti přítomní, a vy jedním stiskem tlačítka konferenci zahájíte. Jestliže někdo z účastníků kvůli problémům v přenosu z konference vypadne, systém ho znova automaticky spojí.

Další skupina služeb, kterou řešení iConnect nabízí, se jmenuje Caller IQ. Příjemce může příchozím hovorům udělovat různou prioritu - např. přijímat pouze hovory z důležitých čísel a na méně důležité nastavit automatickou reakci SMSkou. Příjemce může také do systému přednahrát hlasovou zprávu zdůvodňující důvod nedostupnosti, po odmítnutém hovoru jej systém informuje o prioritě promeškaného hovoru. Volající má naopak možnost odeslat požadavek, na jehož základě bude upozorněn, jakmile bude volaný opět přístupný. Podle údajů o vašich obvyklých modelech chování umí systém navrhnout řešení (např. nastavit do předvoleb automatické nepřijmutí daného čísla v ranní hodiny).

Menu ukazuje rozdělení kontaktů do skupin, ikony pak status kontaktů (dostupný, nedostupný a upozornit, jakmile bude dostupný). Příchozí hovor o neznámé prioritě, menu nabízí přijetí hovoru, odeslání do hlasové schránky či možnosti automatické odpovědi.

IConnect využívá otevřené standardy a rozhraní, jeho integrace do stávající softwarové infrastruktury GSM je rychlá (zde schéma řešení). Společnost Teltier se dohodla s evropským Siemensem, který bude řešení iConnect implementovat do portfolia, jež nabízí mobilním operátorům. Tím se nové služby Availability Managementu dostanou na italský, německý, rakouský, švýcarský, řecký a turecký trh. Tvůrci systému předpokládají, že díky iConnectu podstatně vzroste počet úspěšných hovorů, a tím přízeň zákazníků k operátorům. To se v konečném součtu odrazí ve vyšším zisku operátorů.