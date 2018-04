Dovedete si představit, že sedíte doma u svého normálního TELEFONU a přitom pohodlně surfujete po internetu a čtete si své e-maily? Ať už to dokážete nebo ne, možné to je. I když, po pravdě řečeno, ten telefon není tak úplně obyčejný. Jde o přístroj od francouzské firmy Alcatel, který má narozdíl od obyčejného domácího telefonu displej, klávesnici, integrovaný internetový prohlížeč a pochopitelně modem. Tedy takový hodně omezený počítač, který také stojí znatelně méně než plnohodnotné PC. Pokud vám jde jen o internet, mohlo by vám toto domácí řešení přesně vyhovovat.A jestli chcete mít přístup k interentu kdekoliv, pak se už určitě těšíte na sítě třetí generace. My jsme si s telefonem v síti UMTS zavolali již dnes a máme-li být upřímní, bylo to překvapivě obyčejné. Ne tak další věci, které jsou k vidění na velké telekomunikační výstavě v Berlíně.