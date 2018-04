Dovážel bílý iPhone, teď mladíka čeká vězení a vysoká pokuta

Mladý fanoušek mobilních telefonů Fei Lam z newyorské čtvrti Queens zažije několik krušných týdnů a v horším případě možná i let. Před časem totiž přišel na způsob, jak sestavit mobilní telefon Apple iPhone 4 v bílé verzi a dát zákazníkům po celém světě to, na co už dlouho čekají.

Nyní čelí žalobě kvůli tomu, že prodával odcizené zboží. Hrozí mu pokuta v řádech statisíců amerických dolarů a také až několikaletý pobyt ve vězení.

Sedmnáctiletý Lam, který hovoří plynně čínsky, se před půl rokem spojil s jedním z dodavatelů společnosti Apple. "Znal jsem člověka, který má blízké styky se zástupci výrobce Foxconn," prozradil mladík prostřednictvím e-mailové zprávy internetovému serveru Observer.com.

Dobrý nápad měl zajistit studium

Newyorskému nadšenci se z Asie povedlo objednat zásilku bílých krytů pro iPhone 4. Díky své zručnosti pak dokázal přestrojit běžně dostupný černý telefon do bílého kabátku. Problém byl v tom, že bílé kryty pravděpodobně odcházely z čínských továren takzvaně pod rukou, nikoliv oficiální cestou.

Nechtěná pozornost Fei Lam si prodejem bílého iPhonu vydělával slušné peníze. Pak o něm odvysílala reportáž CNN a teď ho kvůli nechtěné pozornosti čeká vysoká pokuta a možná i několik let za mřížemi.

Nejprve tímto způsobem zvládl vyprodukovat dva bílé iPhony denně. Součástky mu totiž chodily postupně a veškeré balné i poštovné dotoval ze své vlastní kapsy. Později však přišel na způsob, jak jednotlivé kryty i ostatní elektroniku doručit na americkou adresu pohromadě. Založil portál whiteiphonefournow.com a žádané bílé iPhony začal prodávat ve velkém. O jeho nápadu informovala i televizní stanice CNN a poptávka začala výrazně narůstat.

"Jsem velmi vděčný, protože jsem několik měsíců bojoval za nápad, který by mi pomohl zaplatit studium," řekl v rozhovoru Lam, který sní o studiu informačních technologií na univerzitě v New Yorku. Jak teď jeho budoucnost bude vypadat, záleží na argumentech jeho právníků.

"Na internetu je mnoho prodejců upravených iPhonů. Nějakým zázrakem je ale veškerá pozornost upoutána na mě," postěžoval si Lam. Nenechal se vystrašit a svůj nápad chce realizovat i nadále. Zmíněná internetová adresa již nefunguje, mladík však projekt rozjíždí na jiných doménách.

Bílý iPhone 4 bude později v tomto roce

Apple oznámil, že výroba bílé verze nového iPhonu se ukázala náročnější, než se původně předpokládalo. Jeho uvedení na trh je tak odloženo na nespecifikovaný termín "později v tomto roce".

Apple se již potýkal s problémy bílých variant u předešlých verzí iPhonu. Modely 3G a 3GS trpěly praskáním zadního bílého krytu. Americký výrobce se tedy poučil a bílou variantu uvede na trh, až budou potíže vyřešeny. Bílá barva je pro výrobky Apple charakteristická, a proto je i bílý iPhone velmi žádaný.